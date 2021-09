Eduardo Morales y Mónica Martínez-Bravo, XIX y XX Premio Fundación Sabadell a la investigación económica

- Publicidad-

El presidente de Banco Sabadell, D. Josep Oliu, ha entregado el Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica que tiene como objetivo reconocer el trabajo de investigadores españoles en los campos del conocimiento económico, empresarial y social.

Este año, el acto de entrega, que se ha celebrado en la Sede Central de SabadellHerrero en Oviedo, ha reconocido los ganadores de la XIX y XX edición, el Profesor Eduardo Morales y la Profesora Mónica Martínez-Bravo respectivamente.

El Jurado del XIX Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica, presidido por D. Josep Oliu, ha premiado a Eduardo Morales como ganador de la edición del año 2020 por su trabajo de investigación sobre las decisiones estratégicas de las empresas y cómo contribuyen a su comportamiento exportador y a capacidad innovadora.

“Este tipo de premios juegan un papel fundamental a la hora de dar visibilidad a la investigación que hacemos. Siempre aspiramos, como investigadores sociales, a poder tener un impacto en la sociedad y poder ayudar a resolver los problemas sociales a los que nos enfrentamos.” Agradeció el profesor Morales.

Su línea de investigación se centra en el campo del comercio internacional y, en particular, en el estudio del comportamiento exportador de las empresas. Además, ha trabajado en el área de la economía urbana y la econometría aplicada. En estas áreas, su trabajo se ha centrado en desarrollar metodologías que permiten cuantificar la importancia que tiene la información a la que tienen acceso empresas y trabajadores en sus decisiones económicas.

El Jurado del XX Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica, presidido por Dña. Teresa García-Milà Lloveras, ha reconocido la Profesora Mónica Martínez-Bravo como ganadora de la edición de este año por su trabajo de investigación en el campo de la economía política y el desarrollo económico y, en particular, por su contribución al análisis de los factores que determinan el grado de éxito o fracaso de los procesos de transición democrática.

«Espero que sirva para difundir el tipo investigación que realizamos en economía, como por ejemplo la diversidad de temas que abordamos, el rigor científico y el enfoque empírico que a menudo tienen nuestras investigaciones» Comentó la profesora Martínez-Bravo

Las líneas de investigación de la profesora Martínez-Bravo enlazan economía y política, aunando preguntas de enorme interés con modelos que ilustran y clarifican los mecanismos relevantes, junto con cuidados enfoques empíricos capaces de estimar efectos causales mostrando su relevancia. Sus investigaciones se consideran fundamentales para entender qué determina el grado de éxito o fracaso de los procesos de transición democrática y se extienden a temas tan diversos y relevantes como qué se puede hacer para vencer las reticencias a las vacunas o qué determina el esfuerzo laboral fuera de entornos de trabajo convencionales.

El Profesor Eduardo Morales

Licenciado en Economía y en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, y doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Obtuvo en el año 2006 el Primer Premio Nacional de Fin de Carrera en la Licenciatura de Derecho y el Segundo Premio Nacional de Fin de Carrera en la Licenciatura de Economía. Ha sido profesor en la Universidad de Columbia y actualmente es profesor de la Universidad de Princeton.

El Dr. Morales es uno de los más destacados investigadores en el campo del comercio internacional. Gran parte de sus investigaciones explican qué hace que determinadas empresas sean más productivas o tengan mayor éxito expandiéndose en nuevos mercados que otras, teniendo en cuenta cómo forman sus expectativas en contextos donde la información es incompleta y existe incertidumbre. Por ejemplo, ha explicado el origen del llamado milagro exportador español de 2009-2013 a partir del comportamiento de empresas individuales. Ha estudiado también la segregación racial en Estados Unidos desde la novedosa perspectiva de examinar si distintos grupos comparten o no lugares de consumo habitual, como restaurantes, y no sólo lugares de residencia. Sus trabajos tienen además un novedoso componente metodológico en su aplicación de la econometría a preguntas aplicadas.

La Profesora Mónica Martínez-Bravo

Licenciada en Economía por la Universidad Pompeu Fabra, y doctora en Economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 2010. Entre 2010 y 2012 fue profesora de en la Universidad Johns Hopkins y profesora visitante del departamento de economía de MIT en 2018. Desde 2013 es profesora del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI).

La investigación de la profesora Martínez-Bravo ha sido publicada en algunas de las mejores revistas en el campo de la economía, por ejemplo, American Economic Review, Econometrica, y Journal of the European Economic Association. Ha impartido un gran número de seminarios invitados en universidades de primer nivel y participa regularmente en las principales conferencias internacionales de sus campos de investigación.

Mónica Martínez-Bravo pertenece a diversas asociaciones académicas internacionales de gran prestigio como BREAD (Bureau for Research and Economic Analysis of Development), IGC (International Growth Center) y CEPR (Center for Economic Policy Research). También es miembro del consejo editorial de las revistas Review of Economic Studies y Journal of the Spanish Economic Association (SERIEs). La profesora Martínez-Bravotambién ha colaborado en diversas actividades para promover la calidad científica en España y Europa. Entre 2018 y 2020 participó en el equipo de evaluación en el ámbito de la Economía en la Agencia Estatal de Investigación. También ha participado en el comité científico de las conferencias de la Asociación Europea de Economía en 2020 y 2021 como coordinadora del campo de desarrollo económico.

La Fundación Banco Sabadell

La Fundación Banco Sabadell se constituyó como fundación privada en 1994 con la intención de estimular la excelencia y promover el conocimiento de la cultura. Su objetivo es promover actividades de divulgación, formación e investigación en los ámbitos educativo, científico y cultural, así como fomentar el talento joven y apoyarlo. A lo largo de estos años, la Fundación ha contribuido a impulsar actividades en estos ámbitos. y también se ha consolidado como organizadora de los prestigiosos galardones Premios Fundación Banco Sabadell.