Dra. Nadiya Popel: Tratamientos contra los efectos negativos de las vacunas

- Publicidad-

La Dra. Nadiya Popel era médico en el servicio de Urgencias del Hospital Mateu Orfila de Menorca hasta que fue suspendida por hablar públicamente en contra de las vacunas del Covid-19. El miedo a una sanción como esa, bien podría explicar por qué hay tantos médicos reacios a hablar. Desde entonces, sigue en su trabajo de divulgación y atiende consultas de personas que preguntan, por ejemplo, cómo tratar los efectos negativos de las vacunas, cómo expulsar sus metales pesados, lo que indica que hay mucha gente que se ha arrepentido de ponerse las «vacunas» y está buscando una solución para su mal.

Más de un año después de recurrir su suspensión, la justicia le dio la razón y ordenó al hospital que la readmitiera en su puesto. A día de hoy combina su trabajo para el Mateu Orfila con la gestión del proyecto que creó durante su suspensión: el Movimiento Asistencia Integral, mediante el que están brindando ayuda y asistencia médica, con remedios censurados por las farmacéuticas, a personas enfermas de diferentes patologías y también a afectados por las ‘vacunas’ (Más información en: www.movimiento-asistencia-integral.com y en su canal de Telegram: t.me/movimiento_asistencia_integral)

Dada la importancia de su labor, decidí contactar con la Dra. Popel para entrevistarla y preguntarle sobre estás cuestiones, ahora mismo tan relevantes, a lo que ella accedió amablemente:

Muchas gracias por cedernos su tiempo, doctora. Empecemos por el principio: ¿Cree justificada la vacunación del Covid-19?

La vacunación Covid no está justificada. En primer lugar, porque durante las pandemias no se deben aplicar las vacunas. Las vacunas se usan para prevención y no para curación. Hay métodos curativos en este momento para Covid como ivermectina, CDS (dióxido de cloro), artemisa annua, ozonoterapia. La supervivencia en adultos de Covid es de 99% y en adolescentes es de 99,99%. La morbimortalidad de vacunas Covid es muy elevada. Se ha registrado en EudraVigilance (en Europa) 45.000 muertes y 4.350.500 reportes de lesiones efectos secundarios atribuibles a las Vacunas Covid (A fecha del 21 de mayo de 2022). Un tercio de los efectos secundarios son graves y dejan secuelas permanentes en personas vacunadas. Las vacunas Covid son Organismos Modificados Genéticamente en ensayo clínico II-III o sea, todavía no hay estudios de seguridad ni eficacia. Tampoco hay estudios de carcinogénesis, ni toxicidad genética, ni embarazadas, ni gestantes ni inmunodeprimidos ni niños. Se realizaron estudios en la franja de edad media en personas sin patología de 2 meses de duración cuando lo habitual es realizar los estudios durante 10-15 años.

¿Cuál cree que sería el mejor tratamiento contra los efectos negativos de las vacunas?

Es difícil hablar del tratamiento de efectos secundarios de las vacunas Covid, cuando no sabemos su composición. La composición está oculta por derechos de comercialización y protección de propiedad intelectual. Tampoco sabemos lo que es Covid porque el supuesto SARS-CoV-2 no está secuenciado ni cultivado. Se aplican remedios para disminuir los efectos secundarios como: N-acetilcisteína, ivermectina, quercetina, CDS (dióxido de cloro), vitamina C, vitamina D, zinc, artemisa annua.

¿Son seguros esos tratamientos? ¿Son compatibles entre sí?

N-acetilcisteína es precursor del glutatión. O sea, estimula la elaboración del glutatión personal para ayudar a las células a funcionar.

es precursor del glutatión. O sea, estimula la elaboración del glutatión personal para ayudar a las células a funcionar. Ivermectina es un antiparasitario. Se usa desde la edad pediátrica hasta la edad adulta. Tiene muy buena tolerancia. Es muy efectivo.

es un antiparasitario. Se usa desde la edad pediátrica hasta la edad adulta. Tiene muy buena tolerancia. Es muy efectivo. Quercetina es el flavonoide mas habitual en la dieta humana. Tiene propiedad antivírica.

es el flavonoide mas habitual en la dieta humana. Tiene propiedad antivírica. CDS ( dióxido de cloro ) tiene propiedades antiviricas, antibacteriana, antiparasitaria. Oxigena y alcaliniza las células.

tiene propiedades antiviricas, antibacteriana, antiparasitaria. Oxigena y alcaliniza las células. Artemisa annua es una planta con propiedad antivírica, antiparasitaria y antibacteriana. Además es inmunomoduladora.

es una planta con propiedad antivírica, antiparasitaria y antibacteriana. Además es inmunomoduladora. Zinc, vitamina C, vitamina D, son catalizadores de las reacciones protectoras de las células.

son catalizadores de las reacciones protectoras de las células. Importante: CDS (dióxido de cloro) se tiene que tomar 1 hora espaciada de la vitamina C y N-acetilcisteína por ser un oxidante de las células y la vitamina C y NAC ser antioxidantes.



*Nota 1: Muy importante. Toda la información necesaria sobre el dióxido de cloro (qué es, para qué enfermedades sirve, dónde conseguirlo, como usarlo…) en el artículo que os enlazamos (click aquí).

Algunos médicos recomiendan para estos casos el té de agua de pino (fuente de suramina) ¿Qué sabe sobre este remedio?

La Suramina es un antiparasitario. Hay estudios que efectivo contra Trypanosoma brucei o enfermedad de sueño (alteraciones neurológicas). También podría ser efectiva para Trypanosoma cruzi o enfermedad de Chagas (se puede manifestar como miocarditis) y microfilarias. En las vacunas hay presencia de los parásitos. Por esa razón los antiparasitarios son efectivos.

¿Qué opina sobre los casos de miocarditis, pericarditis y en general problemas cardíacos que tanto se están manifestando tras las vacunas del Covid? ¿Qué se debería hacer en estos casos?

Para aclarar la causa debería realizarse una necropsia en algún paciente fallecido. De esta manera se aclararía si la causa es la proteína spike que obstruye las pequeñas arterias y provoca la inflamación u también otras causas, como los parásitos. En primer caso el tratamiento sería antiinflamatórios, corticoides y antiagregantes/anticoagulantes. En segundo caso, si hay parásitos, el tratamiento serían los antiparasitarios.

¿Y en caso de trombos, que habría que hacer?

Los trombos parece ser que están relacionados con la proteína spike y proceso inflamatorio*. Por esa razón, antiinflamatorios, corticoides*, antiagregantes van bien. El CDS (dióxido de cloro) da muy buenos resultados. Entre 10 cc y 30 cc al dia. También la ivermectina (ivergalen) suele ayudar. Normalmente se recomienda tomar el conjunto remedios y ver la respuesta. Hay que recordar que dentro de las vacunas hay muchos diferentes componentes perjudiciales, por eso hace falta diferentes remedios para neutralizar estos efectos.

*Nota 2: Para los microtrombos, otros miembros de ‘Médicos por la Verdad’ como la Dra. Natalia Prego, recomiendan hacerse pruebas de Dímeros-D (Más info) para saber si los hay y entonces tratarlos.

*Nota 3: La doctora nos dijo que los corticoides se deben tomar en bajas dosis y en momentos muy puntuales.

Y todo aquello que contribuya a eliminar metales pesados también ayudaría ¿no?

Si. Las terapias de quelación de metales pesados van bien. Las zeolitas, las algas (como la clhorella), las plantas como cilantro, perejil, ajo, cebolla.

¿Y sobre la vacunación de menores qué opina?

Les recomendaría que lean la ficha técnica de Moderna y Pfizer. Que investiguen. Que escuchen los testimonios de los padres de adolescentes afectados.

Nota 4: Para apoyar la respuesta a esta pregunta, la Dra. Popel, nos envió un documento en el que ella había recopilado información oficial sobre la vacunación en niños y adolescentes (Podéis verlo haciendo click aquí). Como el lector ya habrá podido adivinar, la conclusión a la que ha llegado la Dra. Popel, es que la vacunación es totalmente desaconsejable y especialmente en menores.

Nota 5: Os recomendamos encarecidamente la ‘Guía de prevención y manejo de efectos adversos’ publicada por el Movimiento Asistencia Integral (podéis acceder haciendo click aquí).

Por último ¿Cree que conseguiremos despertar e impedir la dictadura que nos están tratando de imponer?

Por supuesto vamos a superar esta dictadura sanitaria y vamos a crear un mundo mejor. Pero de nosotros depende cuanto tiempo necesitamos para eso y a que precio lo vamos a hacer.

Hay solo dos caminos:

1. El camino de sufrimiento para aprender de los errores propios.

2. El camino de aprendizaje abriendo la mente y amando al prójimo como a uno mismo.