Dr. Kampf en The Lancet: «Estigmatizar a los no vacunados no está justificado»

- Publicidad-

El Doctor Günter Kampf, del INstituto para la Higiene y la Medicina Medioambiental de la Universidad de Medicina, en Alemania, ha publicado en la prestigiosa revista de referencia científica, The Lancet, una reflexión sobre la estigmatización que está comenzando a darse con las personas no vacunadas de COVID-19.

En su artículo, el Doctor señala que en Estados Unidos y en Alemania, funcionarios de alto nivel han utilizado el término «pandemia de los no vacunados», lo que sugiere que las personas que han sido vacunadas no son relevantes en la epidemiología del Covid-19. Señala el autor que «cada vez hay más pruebas de que las personas vacunadas siguen teniendo un papel relevante en la transmisión». Para, a continuación, presentar una serie de datos: «en Massachusetts, EE. UU., se detectaron un total de 469 nuevos casos de COVID-19 durante varios eventos en julio de 2021, y 346 (74%) de estos casos fueron en personas que fueron vacunadas total o parcialmente, 274 (79%) de las cuales eran sintomáticos. Los valores del umbral del ciclo fueron igualmente bajos entre las personas que estaban completamente vacunadas (mediana 22 · 8) y las personas que no estaban vacunadas, que no estaban completamente vacunadas o cuyo estado de vacunación era desconocido (mediana 21 · 5), lo que indica una alta carga viral incluso entre las personas que estaban completamente vacunados.2 En los EE. UU., se notificaron un total de 10.262 casos de COVID-19 en personas vacunadas al 30 de abril de 2021, de los cuales 2725 (26.6%) eran asintomáticos, 995 (9.7%) fueron hospitalizados y 160 (1 · 6%) murió.3 En Alemania, el 55,4% de los casos sintomáticos de COVID-19 en pacientes de 60 años o más fueron en individuos completamente vacunados4y esta proporción aumenta cada semana. En Münster, Alemania, se produjeron nuevos casos de COVID-19 en al menos 85 (22%) de 380 personas que estaban completamente vacunadas o que se habían recuperado del COVID-19 y que asistieron a un club nocturno.5Las personas vacunadas tienen un riesgo menor de padecer una enfermedad grave, pero siguen siendo una parte importante de la pandemia.»

El autor hace una reflexión en términos sociales sobre las consecuencias que puede tener esta estigmatización: «es erróneo y peligroso hablar de una pandemia de no vacunados. Históricamente, tanto EE. UU. como Alemania han engendrado experiencias negativas al estigmatizar a partes de la población por su color de piel o religión. Hago un llamado a los funcionarios y científicos de alto nivel para que detengan la estigmatización inapropiada de las personas no vacunadas, que incluyen a nuestros pacientes, colegas y otros conciudadanos, y para que hagan un esfuerzo adicional para unir a la sociedad.»