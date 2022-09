Dr. Gervás: «Miente el Ministerio de Sanidad de España al pedir que se vacune contra covid19 (y gripe) “para proteger a los demás”

- Publicidad-

En un interesante artículo de opinión publicado en el portal Actasanitaria.com, el Doctor en Medicina, Juan Gervás, ha señalado al Ministerio de Sanidad de España de mentir, cuando ha pedido a la población que se vacunen contra el SARS-COV2 o contra la gripe, con el motivo de «proteger a los demás».

Explica este Doctor en Medicina, que afirmar esta cuestión es una falsedad desde el comienzo de la aplicación de estas inoculaciones, puesto que al no generar «inmunidad en las mucosas», las infecciones y contagios se iban a seguir produciendo, también entre personas vacunadas. Por lo que, la única protección que se le podría atribuir a estas inoculaciones, sería, en su caso, a quienes se la administren (algo que estaría, según los expertos, pendiente de ser demostrado).

En el artículo, el Doctor recopila una serie de artículos científicos, noticias, comunicados oficiales para demostrar que ya ha quedado sobradamente demostrado que inocularse con estos productos no garantiza en absoluto que se vayan a cortar los contagios, ni que se fuera a conseguir la tan manida «inmunidad de rebaño».

«El Ministerio de Sanidad de España miente: dice que la vacuna covid19 protege a los demás»

Dice el Ministerio de Sanidad:

“El próximo 26 de septiembre, comienza la campaña de segunda #DosisDeRecuerdo para mayores de 80 años y personas en residencias. ❣️ Continúa protegiéndote frente a la #COVID19 para proteger a los demás. Ponte #DosisDeRecuerdo”.

🩺 El próximo 26 de septiembre comienza la campaña de segunda #DosisDeRecuerdo para mayores de 80 años y personas en residencias



❣️ Continúa protegiéndote frente a la #COVID19 para proteger a los demás. Ponte #DosisDeRecuerdohttps://t.co/hPX0GXTu2Y pic.twitter.com/VrMigFdUWS — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) September 16, 2022

Ese “proteger a los demás” es falso y lo sabemos desde siempre, desde el mismo verano de 2020, desde el desarrollo de una vacuna Covid-19 que no modificaba la inmunidad de las mucosas ni la capacidad de contagio del virus que produce la covid19 (el SARS-CoV-2). Sin inmunidad en mucosas, el vacunado puede ser transmisor de virus y no se produce inmunidad de grupo. Por ello, finalmente, en el verano de 2022, los Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos establecieron nuevas recomendaciones dejando claro que vacunados y no vacunados covid19 no debían ser discriminados pues se infectaban y contagiaban de forma similar. Por supuesto, cuando falla la narrativa de “proteger a los demás”, se inventan nuevas con tal de que siga funcionando la máquina de ventas.

¿Usted se acuerda de las palabras del presidente de Francia para imponer una vacuna que no crea inmunidad de grupo, que no protege a los demás, Covid-19? «En Francia hay que joder vivos a los no vacunados» (el 20% de la población).

El colmo del chantaje es promover una re-vacunación Covid-19 con una vacuna estudiada en ocho (8) ratones y en probetas, sin ningún ensayo clínico, sin datos en humanos. Lo que ofrece el Ministerio de Sanidad de España es una vacuna de eficacia y efectividad desconocida y se pretende imponer chantajeando a la población, sin siquiera tener en cuenta la fuerte inmunidad natural que produce el haber pasado la Covid-19.

El chantaje moral del falso “para proteger a los demás”

El lenguaje moralizante relacionado con la Covid-19 ha sido común, por ejemplo, respecto a las prácticas de mitigación individual, como el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, pues se impusieron como imperativos morales, lo que provocó una tensión entre “los buenos”, que se adherían estrictamente a las prácticas de mitigación, y “los malos”, que no lo hacían. Todo ello continúa vivo a lo largo de estos años y es revitalizado cada tanto.

La cuestión más profundamente moralizada ha sido y es la vacunación. El hecho de que alguien se haya vacunado o no contra la Covid-19 ha adquirido una gran importancia moral, con el rechazo a los no vacunados incluso dentro del núcleo familiar, laboral y social (¿recuerda las Navidades pasadas?).

La falsa frase moralizadora «la pandemia de los no vacunados», que se acuñó en los primeros momentos de la pandemia, se impuso y se mantiene en contra de la ciencia, la ética y la lógica. Y por ello siguen en vigor en algunos países (Brasil, Canadá, Estados Unidos, etc) normas que restringen el acceso a viajeros sin vacunar.

Desde finales de 2020 sabemos que tal moralina carece de fundamento científico, pero sigue siendo útil dos años después para movilizar a las masas (y beneficiar a las industrias farmacéuticas a cuyo servicio parece estar el Ministerio de Sanidad de España):

“Cada vez es mayor la influencia de las unidades de marketing de las compañías farmacéuticas en la toma de decisiones en el Ministerio de Sanidad, y cada vez es más difícil distinguir el papel real de algunas de las sociedades científicas, que en ocasiones parecen claramente infiltradas por el marketing y transmutadas en órganos de adoctrinamiento y presión al servicio de las industrias.”

Las autoridades españolas, con sus expertos y sus generales, diseñaron normas y catálogos de «buenos comportamientos», como si la pandemia Covid-19 y sus muertos se debieran a las “malas conductas” y no a sus errores.

Es una fantasía el “me protejo, te protejo” y nunca hubo dudas al respecto. Si quieres vacunarte, como es gratis, allá tú con los efectos adversos, pero no lo hagas por altruismo porque tu propia y personal protección, si alguna, no protege a nadie.

Insisto, es falso el “me protejo, te protejo”, es una mentira que sirve de chantaje moral para forzar la vacunación, es una falacia, una coacción emocional sin más.

El Ministerio de Sanidad de España engaña: provoca el equívoco de atribuir a la vacunación unos falsos buenos resultados en Covid-19

Puedes comprobar la moralina con que se fomenta la vacunación Covid-19 si entras en la página electrónica del Ministerio de Sanidad de España, en la información de la campaña “Necesitamos #DosisDeRecuerdos”, donde dice literalmente:

• “Cumpliendo las medidas de prevención, como el uso de la mascarilla, hemos salvado muchas vidas.

• Tenemos muy presentes a los que, desgraciadamente ya no están con nosotros.

• Somos uno de los países con más vacunados: el 93% de la población mayor de 12 años se ha administrado la pauta

completa de primovacunación.

• Aunque no seas población de riesgo, vacunarse es un acto de solidaridad con el que proteges a los más vulnerables.

• Al vacunarnos hemos evitado 8 de cada 10 infecciones en no vacunados”.

Se pretende hacer creer que la vacunación es un acto individual, pero con beneficios individuales y grupales. Y, por consecuencia, la no vacunación es un acto asocial e inmoral que conlleva daños a terceros. Todo ello es falso, sin más. Puro chantaje emocional, sin ciencia ni ética.

Por cierto, las mascarillas no han salvado vidas sino dañado, por ejemplo en el uso obligatorio en las escuelas. Y España tiene un triste número de muertos por Covid-19 por 100.000 habitantes, mucho peor que, por ejemplo, Suecia, Alemania, Irlanda, Dinamarca y Noruega.

No parece, pues, que los logros en tasa de vacunación se hayan traducido en buena salud sino tan sólo en la “caja” de las industrias farmacéuticas.

De hecho, en España no se ha hecho análisis ninguno de la respuesta a la pandemia Covid-19, pero se puede unir al conjunto mundial de fracaso de la salud pública que ha conllevado casi 12 millones de muertes evitables, sólo que aquí con especial opacidad e impunidad. Tenemos asesinos sociales por dirigentes, como destacaba el British Medical Journal.

El espejismo de lograr la inmunidad de rebaño con la vacuna Covid-19, y con la de la gripe

La vacuna Covid-19, si acaso, ofrece protección personal pero nunca grupal (inmunidad de rebaño/de grupo).

Tampoco crea inmunidad de rebaño la vacuna de la gripe, que ni disminuye la transmisión ni produce tal inmunidad de grupo. Además, cuando pillan la gripe, quienes están vacunados expulsan siete veces más virus por las mucosas (cuando estornudan, por ejemplo) que los no vacunados.

En general, las vacunas no producen inmunidad de rebaño ni bloquean contagios. Por ejemplo, no interrumpen la diseminación de los gérmenes las vacunas del tétanos, la difteria, la gripe, la rabia, la meningitis, la Covid-19, la polio (inyectable), el rotavirus, la tosferina (pertusis), la tuberculosis (BCG), el herpes zoster, los neumococos y la fiebre amarilla.