Dos aniversarios muy distintos

- Publicidad-

Hace casi medio siglo ya. Entonces éramos jóvenes y estábamos llenos de ilusiones. Ahora los recuerdos y las memorias se han ido apagando, ahogados por las ideologías conservadoras, que también las hay y cada día se presentan con menos caretas, avaladas por la gran cantidad de seguidores.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, preguntada por los atentados del 11 de septiembre, recordó, haciéndose la despistada, el golpe contra Salvador Allende. Su esfuerzo no fue en vano: hoy seguimos defendiendo los derechos sociales y una vida digna y mejor. Lleva toda la razón.

Coinciden ahora los dos aniversarios, pero no merecen un comentario paralelo. El primero se presenta como negativo, por eso solo se conmemora el segundo, que lo ha obnubilado todo en los ‘medios’. Especialmente las televisiones nos golpean hasta la saciedad con documentos gráficos a todas horas, porque lo consideran relevante, gracias a la importancia del Estado que lo sufrió en sus carnes. Sin embargo, las últimas palabras del líder Salvador Allende por radio parece que no existen: “se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”. Hoy resultan emblemáticas y llenas de frescura y poesía, en boca de uno de los gobernantes más sensibles que ha tenido el siglo XX.

El atentado de 2001 contra las Torres Gemelas es de muy otra naturaleza. EnChile se atacó la democracia en la forma de golpe de Estado para destruir al gobierno de la Unidad Popular. Contó con el apoyo de Estados Unidos para frenar el comunismo y el socialismo, porque el pueblo chileno necesitaba una corrección urgente y definitiva. Esa forma de gobierno no se podía consentir, aunque procediera de los votos populares. No dudaron en emplear la fuerza para asesinar la democracia por parte de un país, que se consideraba demócrata y que muchos creen que no es. Se cambió la democracia por la dictadura. Y se consintió, porque lo decidió el poder de unos estados entonces invencibles, que representaban al mundo occidental. Fue una de las mayores barbaries cometidas en el último tercio del siglo XX. Esto no se puede olvidar. Una vez más, se trata de quien tiene el poder.

En Estados Unidos contendieron dos poderes establecidos. Una cultura mundial, menospreciada y sometida por el capitalismo global, que dominaba las tecnologías más avanzadas del imperialismo, chocó frente a frente con un enemigo implacable. Osama Bin Laden, jefe de Al Qaeda contra Nixon, presidente de los Estados Unidos de América. Nadie se imaginó lo que iba a ocurrir, ya que el débil nunca puede triunfar contra el fuerte, por haber olvidado la imagen bíblica de David contra Goliat. La respuesta no se hizo esperar: la CIA recibió el encargo de cazar a Osama Bin Laden y destruirlo para siempre. La CIA siempre cumple el objetivo del modo más frío y técnico. Desde entonces ocuparon militarmente Afganistán hasta hoy, que se han retirado con la mayor humillación, arrastrando a otros con ellos, cubiertos con la mayor indignidad. Otra vez el ejército talibán ha vuelto a ocupar lo que siempre les ha pertenecido y cuyos dueños se consideran de hecho y de derecho. ¿Quién los seguirá en adelante? Otra vez lo harán todos, porque saben quién manda y a quien hay que obedecer.

La situación no puede ser más irritante y terrorífica. Además, pende sobre todos nosotros la espada talibán, que puede atentar otra vez contra los países que han ayudado a los Estados Unidos. ¿Pondrán estos, o la OTAN, toda la carne en el asador por defendernos? No lo creo, lo que sí pondrán en las manos de todos son los recursos bélicos últimos con los que trafican. No dejaran de vendernos armamento militar con el que realimentan su economía. Esta es una política internacional fundamentalmente triste. Todo esto parece ir de una autocracia religiosa musulmana a otra capitalista global occidental y cristiana. Así todo va de mal en peor.

La historia solo lo hacen los pueblos, dijo Salvador Allende. Él con su pueblo supo dar el mejor ejemplo de ello, sacrificándose a sí mismo. Hay pocos hechos de esta pasta y a los que había los aplastó sin misericordia la cruel dictadura chilena con grandes avales para justificarse. Esto no puede ser nunca de recibo. Tal ilegalidad jurídica y política no la pagó nunca el dictador Pinochet, que supo zafarse siempre de la justicia. Algunos son partidarios de un tribunal divino superior, que no permita que triunfe el mal sobre la tierra. El caso es que, si es divino, tendrá que perdonar, ya que el perdón es parte de su esencia. ¿Qué hacer entonces?

Queda, de una parte, confiar en que la historia nos juzgará a todos, y, de otra, luchar por construir una sociedad mejor, comportándonos dignamente en la defensa de nuestras ideas. Salvador Allende dixit y lo dijo bien. Hay que recordarle siempre para que no se diluyan sus profundas convicciones. Muchos tratan implacablemente de hacerlo, porque se encuentran llenos de odio, pero los modelos sociales no pasan nunca, especialmente si el pueblo los mantiene. Actualmente los ataques contra los Estados Unidos no vienen solo desde el exterior, sino que ellos mismos están profundamente divididos y necesitan el mejor pegamento ciudadano, liderados por su Presidente, que se encuentra en sus horas más bajas.