«Donde el Viento Me Lleve”: cómo  la superación de la mujer puede cambiar el mundo

El estreno de la película «Donde el viento me lleve” el próximo 4 de mayo en el cine Capitol de Madrid promete ser un hit del cine y un hecho histórico. Un cine que fue diseñado por los grandes arquitectos Luis Martínez- Feduchi y Vicente Eced inaugurado en 1933 y que un 18 de octubre de 1936 hizo historia en Europa, al ser el primer cine en Europa que proyectaba una película soviética,” Los marineros de Kronstadt del director Yeflin Dzigan y que fue noticia hasta en el The Washington Post, en ese momento. Ochenta y siete años después, este superviviente , en estos tiempos promete ser protagonista de un nuevo hit similar al de ese momento.

Esta producción que la protagonizan cuatro grandes nombres de mujer, Damaris Ruiz, bailarina del Rey León, Eva María Pérez Llano, la primera modelo curvy en Europa que defendió la causa de las tallas, Estefanía Martinez, actriz que ha participado en grandes series como “Compañaros” e importantes películas como “El día del Padre” y que es parte del primer equipo de mujeres especialistas “Valkirias Sunts” de España, destacando en Europa y Juana Martín , una gran diseñadora de prestigio de raza gitana y que marca la diferencia y es un referente internacional.

Todas ellas historias de mujeres que han luchado y que luchan por superarlos desafíos que esta sociedad, en ocasiones, impone.

Esta obra de cine tiene como objetivo inspirar a las personas a enfrentar los retos de la vida con perseverancia y valentía. Establece una metáfora para mostrar que, aunque el camino a veces sea difícil, siempre hay algo bueno al final del camino. Las críticas ya han comenzado a surgir y las primeras impresiones y críticas son muy positivas. Esto ha generado gran expectación en torno al estreno de la película, lo que sin duda ayudará a su éxito en taquilla.

En definitiva, «Donde el viento me lleve» es una película que promete emocionar e inspirar a todo aquel que tenga el privilegio de disfrutarla. Con una trama llena de optimismo y fuerza de voluntad, y que magistralmente dirige y produce Ana Cristina Prieto Gracia. Una película que promete ser un reflejo del espíritu humano en su pelea por superar la vida.

Una obra que respira una gran sensibilidad y cuenta con escenas llenas de poesía para narrar una historia realista e inspiradora. Los expertos ya se han hecho eco del estreno y han elogiado esta película como una obra maestra llena de emoción.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LM-iUyLFE9U

Quizás que mejor que terminar esta crónica a la espera del estreno el 4 de mayo que las palabras de sus protagonistas.

“Como bailarina de color, huérfana y diferente a los estándares del clásico, respiro danza. Un contrato no determina tu talento sólo te da la oportunidad de hacer lo que amas y poder vivir. Ser bailarina es todo y más; es amor, es tristeza, es pasión, es esperanza y alegría”.

Damaris Ruiz-Bailarina.

“Todo pasa, y al final del túnel siempre hay una luz. Ha sido un camino duro y arduo, pero la mayor parte mereció la pena. Todo por demostrar a la industria que una talla no demuestra tu profesionalidad porque la moda es para todo el mundo.”

Eva María Pérez Llano- Modelo curvy.

“Que no sueñen, que luchen, que peleen, que no se detengan, que sigan. El mundo es de las mujeres valientes, las que no se arrugan, las que no entienden la mirada reprobatoria de los demás. A veces es una carrera muy solitaria, pero desde mi experiencia las animo a seguir, porque merece la pena.”

Estefanía Martínez- Actriz y especialista de cine.

“Que no dejen nunca de perseguir los sueños. Los sueños se cumplen. La mujer tiene una fuerza todopoderosa para llegar a todo. A veces no sabe de dónde surge, pero ahí está para atender todas las parcelas de su vida como madre, como hija, como mujer, como trabajadora, como amiga…”

Juana Martín- Diseñadora de moda de alta costura.