Donald Trump otra vez presidente

Este es un artículo orientado al común ciudadano de a pie, intentando repasar algunos acontecimientos de la geopolítica mundial. Hay líderes mundiales, pero un líder no puede ser calificado como tal, si no posee bondad. Igualmente resulta en las empresas y en la política. La pregunta que muchos/as se hacen en estos momentos es…..

¿Donald Trump podría ser nuevamente candidato a la presidencia de Estados Unidos?

Echemos un vistazo al apoyo actual que se percibe analizando algunas cuestiones.

Ahora se sabe, que dos votantes de cada tres republicanos apoyaría el asalto al Capitolio o al menos lo justificaría, lo que es todo un síntoma de apoyo a la figura de Trump que siempre ha justificado directa o indirectamente esta acción subversiva.

Por otra parte las recientes declaraciones del actual presidente Joe Biden – Joseph Robinette Biden Jr.-, apuntan a un tono mucho más agresivo y fiero que lo mostrado hasta la fecha, afirmado que Trump no solo es un expresidente, sino es un expresidente derrotado, mostrando énfasis despectivo en su afirmación, un presidente conocido por su prudencia en sus manifestaciones habituales, expresa un cierto grado de nerviosismo, cuando increpa e insulta a su opositor Trump de la pasada campaña, situándolo nuevamente en el centro de la noticia. Nuevo dato que puede indicar que estando lejos la próxima campaña de acceso a la presidencia, ya se van situando algunos aspectos que conformarán la misma dentro de los próximos tres años.

A pesar de que queda mucho tiempo todavía, ambos posibles candidatos a futuro ya desenvainan los sables de guerra

Ello está produciendo una sensación de enfrentamiento en la sociedad americana, generada por el anterior presidente y que no es otro que el que se produce en muchos países de América Latina y Europa, polarizando a una derecha reaccionaria y el resto de las siglas políticas, es decir el resto de las ideas, de centro y de izquierda.

Es de casi todos sabido que el asunto de la invasión del Capitolio en Enero del 2021 está relegado intencionadamente a una posición menos notable ante otros acontecimientos. Los republicanos manejan una parte importante de la justicia, desde la alta magistratura hasta los jueces menores con los nombramientos que realizó Trump en los últimos momentos de su presidencia, asegurándose un tratamiento muy favorable en aspectos que lo pudieran perjudicar a él mismo como es el tema del propio asalto al Capitolio y algunos temas de su imperio financiero, en los últimos tiempos no tan lúcido.

Sería interesante que la vicepresidenta Kamala Harris (57 años) senadora desde el 2017 al 2021 y Fiscal General de California del 2011 al 2017, pudiera ir asumiendo un papel más relevante que el esgrimido hasta hora, por dos cuestiones fundamentales; la avanzada edad de Biden, lo que le quitaría el vigor necesario para asumir una campaña electoral con ciertas garantías y por otro lado la necesidad para la Vicepresidenta -cerca de los 60 años-, que debería ir tomando posiciones sólidas cara a una posible pugna con Trump. Además ella tiene el hándicap de ser mujer y ello le restaría votos en su candidatura por parte de un sector importante del partido republicano y parte del demócrata.

Trump tiene una buena parte de la población a su favor, vendiendo la idea del patriotismo americano frente a otras grandes potencias “America lo primero”

Nacido el 14 de Junio de 1.946 sería el 47 presidente en el año 2025 volviendo a retomar las riendas del país. Derrotado en el 2021, sigue predicando la manipulación de cifras, sin que ningún juez haga lo necesario para cerrar una crisis que colea. Trump sigue amenazando lo más sólido del americanismo, como es la virtud de la democracia, de la que siempre se ha hecho gala en el país de las barras y estrellas.

Su figura de 1.91 metros de altura le hace exhibir una cierta firmeza y voluntad frente a un ya anciano Joe Biden con una imagen de parsimonia o moderación, según se quieran ver las cosas.

Sus votantes demócratas deberían ir pensando en una candidatura fuerte y bien trabajada hasta las próximas elecciones. La verdad sea dicha es que ambos contrincantes serán octogenarios en la próxima disputa en un país de 380 millones de habitantes. En cualquier caso hay que seguir dando un voto de confianza a un Biden-presidente-, que en estos momentos sufre un grave quebranto en su imagen y ha descendido en su popularidad preocupantemente en bastantes enteros.

Trump con su discurso recalcitrante, es decir “soy lo que Estados Unidos sigue necesitando”, sigue teniendo detrás a su partido republicano y no solo eso sino ya a un sector del partido demócrata, al que la solución Biden no le termina de convencer.

Él no lo hizo mal del todo afirman algunos, Trump logró relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Sudan, Baréin y Marruecos (con este país las volvió a retomar), durante su mandato EEUU no se metió en ningún nuevo conflicto o guerra, mejoró su relación con Corea y tuvo momentos de fricción con China, esta vez con el apoyo también de los demócratas, no podía tolerar el desmesurado crecimiento económico del gigante chino y vendió la idea entre sus huestes.

Como experto empresario supo ver que a pesar de todo, los chinos son unos fuertes prestamistas financieros y huyó de generar con ellos un enfrentamiento directo. Trump afianzó su superioridad con nuevos aranceles a productos de importación y consolidó su imagen como hombre dispuesto a todo para defender los intereses de su País, y lo más claro popularizó todo ello con vehemencia y un discurso entusiasta. Nunca estuvo de acuerdo con la crisis minera que arrastró al paro a mucha gente y empobreció algunas regiones, los exmineros no lo olvidan y volverán a apoyarlo en caso necesario.

A pesar del muro de separación con Méjico, normalizó de alguna manera las relaciones con este país, si bien nunca estuvo a favor de la inmigración, ni de las personas de raza negra, entre sus discursos nunca condenó abiertamente al histórico y antiguo esclavismo y siempre defendió la acción de su policía, ante algunos abusos con personas de raza negra que terminaron en muertes. Provocó en el caso de la inmigración fraudulenta, la separación de miles de familias migrantes. Fueron algunos de las daños colaterales.

Trump se salió de la Organización mundial de la salud, dejando de aportar financiación, aun cuando Biden en cuanto tomó posesión, suspendió todo ello y decidió apoyar su permanencia en dicha organización desembolsando más de 200 millones de dólares en concepto de obligaciones atrasadas, trató inicialmente a la pandemia del Covid como de una fiebre de verano, aunque enfermó del virus en un país con más de 500.000 muertos. Defendió su postura anti OMS acusando a esta organización de tener una visión de China favorable. Lo que le produjo muchos simpatizantes en casa.

Hizo gala de no llevar mascarilla. Supo rectificar para dar una imagen de preocupación por la pandemia, lo que le salvó de un deterioro de imagen. Su amigo el Presidente Bolsonaro sigue presumiendo de su negacionismo y tiene una situación delicada para su renovación en Brasil, Lula Da Silva está al acecho. Además casi 60 millones de personas están en grave carencia alimentaria y los recortes sociales. Las elecciones del próximo octubre estarán teñidas de nuevas esperanzas en una campaña feroz.

En el haber de Trump conviene también decir que suavizó las penas a personas condenadas por tráfico de drogas y delincuencia manifestando su deseo de que fueran reingresadas en la sociedad mostrando su justicia, con lo cual salió al paso de personas que lo acusaban de talento autoritario. Aunque hay que censurar abiertamente su obstinado y desmedido populismo, generando y apoyando noticias falsas, muchas apoyadas desde sus fieles cadenas de prensa “republicana”.

En su gobierno generó y dio apoyo a noticias falsas que su gabinete creaba, abandonó el Tratado de París contra el cambio climático, tratando noticias de esto y del calentamiento global con absoluta banalidad, rompió el acuerdo nuclear con Irán restableciendo las sanciones contra el régimen y creando una importante inestabilidad, lo que nuevamente le sumó simpatizantes y fortificó el discurso de América lo primero. Esperar a que Irán se rearme nuclearmente es un tremendo error -dijo, – por eso acordó romper dicho acuerdo firmado el 14 de Julio del 2015 en Viena con los auspicios de China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania..

La propia campaña de Trump se vio enturbiada por manejos de sus asesores de campaña y agencias de espionaje rusas, de lo que salió indemne y fue caso sobreseido. Gracias a las buenas relaciones con sus jueces afines al republicanismo, salió indemne de acusaciones en la campaña de Biden en la llamada “trama ucraniana”. Se llevó muy bien con toda la clase política conservadora en muchos países. Fue también acusado de evadir impuestos y agresiones sexuales, pero también salió indemne.

Finalmente en la elección de Biden como presidente, acusó fraude electoral, cuestionando las autoridades electorales, no pudo probar sus acusaciones de manejo de votos y recuentos electorales manipulados, pero con todo ello y mucho más se ha puesto en peligro la indiscutible democracia de EEUU. Sigue en su discurso hablando de robo de votos, generando pasiones y abriendo una brecha en la política americana y lo que es más grave en la propia ciudadanía

Demasiadas sombras y luces en su caminar por la Casa Blanca, ¿Por qué entonces se le sigue apoyando como para pensar que pueda acceder nuevamente a la presidencia”

La respuesta es que ha sembrado la controversia en muchas de sus actuaciones y Biden no se ha preocupado demasiado – es decir en profundidad- por mostrarle todavía como un hombre perverso para los intereses de América, desde luego no con el suficiente peso o tal vez quizás lo que falla es su carisma, además parece que es evidente que no ha conseguido desmontar su inocencia en muchos de los casos fallados por la justicia. Quizás la imagen que esté dando es una falta de vigor y debilidad.

El asalto al Capitolio del 6 de Enero del 2021, derivó en 5 muertes y 140 policías heridos, que todavía oficialmente nadie se los ha echado a sus espaldas. Trump perdió las elecciones con una diferencia de 7 millones de votos en favor de Biden. Lo dramático es que los miembros del partido republicano de Trump que se han intentado desmarcar de su líder, hoy ocupan posiciones de tercera fila en el partido.

Además hoy en general la prensa se ocupa menos de los ataques de Trump y mucho más en destacar que este podría ser candidato a las elecciones futuras. Trump a su manera sigue demostrando su liderazgo. Sus milicias de extrema derecha siguen siendo muy activas y la gente normal está cansada de tanto follón, y exclama algo así como que “se sigan peleando entre ellos pero que nos dejen en paz de una vez”. Su posición como candidato futuro se esconde dentro de una supuesta normalidad, se minimiza cada vez más el asalto al capitolio y él lo perdona públicamente y sin recato.

Ahora con reuniones a dos bandas entre Rusia y EEUU, la gente se pregunta cómo es posible un conflicto con Ucrania, con las tropas rusas en sus fronteras y el movimiento de las tropas de la OTAN prestas a acometer la defensa de este país que dispone de 44 millones de habitantes, un salario mensual de 179 euros, 2.146 euros al año en 12 pagas y miembro fundador de Naciones Unidas.

En 2016 Ucrania firmó un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Es uno de los más grades exportadores de cereales del mundo. Las presiones de Occidente son brutales, así como las declaraciones de Biden a este respecto, amenazando a Puttin de graves consecuencias para Rusia, fundamentalmente por sanciones internacionales. Tampoco aquí le interesa a Biden dar la imagen de discurso débil frente a Rusia.

EEUU ha comenzado a armar el conflicto con entrada de material armamentístico en Ucrania, drones han espiado con fotos al detalle un fuerte despliegue del ejército ruso en la frontera ucraniana. Esto también le salpica a Biden frente a Trump o por mejor decirlo a los demócratas frente a los republicanos. Ahora toca ver cuales de los dos es mas entusiasta en defender los intereses USA o dicho de otra manera los intereses en que Ucrania componga parte de la OTAN y que el espacio de poder entre el actual presidente y el anterior se agrande a los ojos de los americanos. A muchos de ellos es seguro no les interesa para nada el tema “Ucrania”.

La tensión geopolítica mundial es fuerte y está en situación de preconflicto bélico. Quizás ahora más que nunca se pide la acción de un líder mundial para calmar los ánimos y salir de esta situación de locura. ¿Es una oportunidad para Biden? ¿Para el partido demócrata? ¿Para Trump? O quizás es el mayor reto que la democracia mundial tiene comenzando el 2022

Y la pandemia azotando el mundo. Entran escalofríos. ¿Qué les explicamos a los más de 7 millones de muertos causados por el COVID? La mecha está encendida

Trump sigue alimentando un voto radical que le llevó al poder. Los acuerdos internacionales están muy bien, pero lo esencial es “América primero”. De hecho en el estado de Texas ya ha hecho valer su criterio en un discurso ante los republicanos. Si él fuera presidente, perdonaría a los asaltantes al Congreso actualmente en prisión. No fueron más culpables que defender el espíritu de los estadounidenses. Trump tiene agarrados por las pelotas a su partido, así -como ya he mencionado- tiene condenados a los que dentro de su partido le quitaron la razón.

Ahora Rusia acuerda con China una salida ante posibles sanciones europeas y de USA. Todo hace pensar en una invasión ligth con repercusiones difíciles de evaluar. ¿Afectará a las posiciones del americano medio ante su próxima cita electoral? Seguro que si.