Donald Trump legalizó un sistema para que los multimillonarios dejaran de pagar 25.000 millones de dólares

En noviembre de 2017, con la Administración Trump apresurándose para lograr una reforma fiscal masiva en el Congreso, Ron Johnson, senador republicano por Wisconsin, sorprendió a sus compañeros de partido al anunciar que votaría «no» al proyecto del presidente.

Este republicano se convirtió en el primer senador ultraconservador en declarar su oposición y asustó a los líderes del Senado que estaban presionando para aprobar rápidamente el proyecto de ley de impuestos con su escasa mayoría. «Si pueden pasar sin mí, déjelos», declaró Johnson en Fox News.

Sin embargo, la negativa de Johnson escondía un tema que beneficiaría con miles de millones de dólares a los hombres y las mujeres más ricas del país: a cambio de su voto, el proyecto de ley debía endulzar la exención fiscal para una clase de empresas que se conocen como pass through entities (PTE), ya que las ganancias pasan a sus dueños. Johnson elogió a estas empresas como «motores de innovación». El senador presionó a los principales funcionarios del Departamento del Tesoro sobre el tema, según muestran los correos electrónicos y las agendas de los funcionarios, documentos a los que Diario16 ha tenido acceso en exclusiva.

El ultimátum de Johnson produjo resultados en tan sólo dos semanas. Donald Trump llamó personalmente al senador para suplicarle su apoyo, y los autores del proyecto de ley engordaron el recorte de impuestos para estos negocios. Johnson dio la vuelta a un «sí» y reclamó el protagonismo por el cambio. El proyecto de ley fue aprobado.

La administración Trump defendió la disposición de transferencia como desgravación fiscal para las «pequeñas empresas». Sin embargo, los registros fiscales revelan que la maniobra de último minuto de Johnson benefició a grandes empresas por valor de miles de millones.

La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos fue la mayor de reforma legal en décadas y posiblemente el logro legislativo más trascendente Trump. Elaborado en gran parte en secreto por un puñado de funcionarios de la administración y miembros del Congreso, el proyecto de ley se apresuró a pasar por el proceso legislativo.

A medida que el texto preliminar del proyecto de ley se abría paso en el Congreso, los legisladores amistosos con los multimillonarios y sus lobbies pudieron ajustar y estirar el proyecto de ley para acomodar una variedad de grupos especiales.

La gran multitud de acuerdos de medianoche y las modificaciones del texto de última hora dieron como resultado una vasta redistribución de la riqueza en los bolsillos de un grupo selecto de familias, desviando miles de millones en ingresos fiscales de las arcas de la nación.

Para aquellos que se beneficiaron de las modificaciones del proyecto de ley, los millones colectivos gastados en donaciones de campaña para los senadores y congresistas republicanos y lobbies fueron minúsculos en comparación con los años de enormes ahorros fiscales.

Estas son algunas de las familias y de las compañías más beneficiadas por las multimillonarias exenciones fiscales aprobadas por Trump:

Tras ganar las elecciones de 2016, una de las prioridades de los republicanos era una profunda reducción de impuestos para las grandes empresas. No cabía duda de que tal recorte se incorporaría a la legislación final. Pero debido a la complejidad del código tributario, reducir drásticamente la tasa del impuesto de sociedades no afecta a la mayoría de las empresas estadounidenses.

Los impuestos corporativos son pagados por lo que se conoce en la jerga fiscal como corporaciones C, que incluyen grandes empresas que cotizan en bolsa como AT&T o Coca-Cola. La mayoría de las empresas en los Estados Unidos no son corporaciones C, son PTE.

El nombre proviene del hecho de que cuando una de estas empresas gana dinero, las ganancias no están sujetas a impuestos corporativos. En cambio, pasan directamente a los propietarios, que pagan impuestos sobre las ganancias en sus declaraciones personales. A diferencia de los principales accionistas de empresas como Amazon o Tesla, que pueden evitar obtener ingresos al no vender sus acciones, los propietarios de PTE exitosas generalmente no pueden evitarlo porque incluyen toda la gama de negocios estadounidenses, desde pequeñas peluquerías hasta bufetes de abogados.

Entonces, junto con el recorte de tasas corporativas para las grandes empresas del mundo, el proyecto de ley de impuestos de Trump incluyó una exención tributaria separada para las PTE. Por razones presupuestarias, la exención fiscal no es permanente, caduca después de ocho años.

Los defensores lo promocionaron como un impulso a las pequeñas y medianas empresa. Es cierto que muchas pequeñas empresas obtuvieron una modesta exención de impuestos.

Sin embargo, un informe reciente de economistas del Departamento del Tesoro, al que ha tenido acceso Diario16, encontró que el 1% de los estadounidenses con mayores ingresos se ha beneficiado casi el 60% de los miles de millones en ahorros fiscales creados por esta disposición. Y la mayor parte de esa cantidad se destinó al 0,1, es decir, las grandes fortunas. Así se puede comprobar en esta gráfica que muestra cuántos impuestos han pagado los multimillonarios:

Esto se debe a que, aunque hay muchas pequeñas empresas de transferencia, la mayoría de las ganancias de transferencia en el país fluyen a los ricos propietarios de un grupo limitado de grandes empresas.

La realidad es que los más ricos de Estados Unidos dejaron de pagar casi 25.000 millones de dólares tras la reforma de Donald Trump. La intervención de Johnson en noviembre de 2017 fue diseñada para impulsar la ya generosa exención fiscal del proyecto de ley para las empresas de traspaso. El proyecto de ley había permitido a los dueños de negocios deducir hasta un 17.4% de sus ganancias. Gracias a que Johnson resistió, esa cifra finalmente se elevó al 20%.