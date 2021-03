Familias que viajamos hacia Alemania Europa en busca de la supuesto futuro . «Mis padres me dijeron: viaja tú a Alemania , camina para salvarte, aquí en España no hay futuro, solo hambre , y no hay dinero para poder acompañarte». Hace un tiempo Escribo artículos de migrantes , todos mis artículos tienen fotos de mi familia y mias. Sobrevivímos en Alemania desdes el 2013 .

A mi hijo Leandro de 17 años le preguntó:

—Leandro , ¿me haces una foto?

—Sí claro, pero, ¿para qué quieres que te haga una fotografía?

—Para existir, para que me vean.

Los migrantes que vinimos a Alemania hemos tenido que aprender todo solos, sobre la marcha y a base de mucho sacrificio. Yo hubiera prosperado mucho más si hubiera venido instruido”, . “Yo sufrí bastante. En la fábrica, casi todos son Alemanes . Te miran por encima del hombro. Había uno que me hacía rabiar hasta que me cabreaba. Él me atacaba y los otros se reían.

Golpe emocional

Renunciar por obligación a la nacionalidad Española es un golpe emocional muy duro. Cuando Isabel Pérez trabajaba como psicóloga en una asociación de migrantes en Solingen , rápidamente percibió que Españoles y latinoamericanos eran los que más sufrían de ansiedad y depresión pues, a diferencia de otros inmigrantes , solo ellos eran obligados por el Estado alemán a renunciar a su nacionalidad. Los turkos o Polacos , por ejemplo, estaban protegidos porque sus leyes no contemplan la posibilidad de la renuncia.

“Este es un sesgo discriminatorio… perder la nacionalidad está al nivel de un divorcio o de hasta la muerte, porque pierdes tu pasado, tu identidad, lo que eras”, comenta.

El ingeniero Dionisio Blanco residente en Alemania 1973 –que vive hace 48 años en Karlsruhe, ubicado en la frontera con Francia– cuenta que cuando fue despojado de todos sus documentos, el cónsul notó su tristeza y le dijo, a forma de consuelo, que serían guardados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de España por si algún día decidía recuperar la nacionalidad Española.

“Es un acontecimiento muy chocante porque dejas de ser Español con nombre y apellidos, ya no puedes votar, ni participar de la vida política de tu país No puedes opositar a trabajar en el estado español . Hace tiempo quise inscribirme en una conferencia sobre desarrollo y tecnología en España y no pude porque no tenía mi DNI. Quedas totalmente fuera sin posibilidad de contribuir”, dice el científico.

Muchos de los renunciantes consideran en algún momento la posibilidad de volver a ser Español , sin embargo, abandonan el proceso por ser largo y complicado: por un lado, el Estado español les pide vivir por lo menos seis meses , ininterrumpido en el país; por otro, tendrían que renunciar otra vez a la nacionalidad que adquirieron, de esto da fe Cecilia Torices (66), nacida en Trujillo ( Cáceres) nacionalizada alemana tras 37 años de residencia y con una vida hecha en ese país.

“Si renuncio a la nacionalidad alemana y recupero la española tendría que venir a Münich a ver mis hijos como turista . Es un despropósito. No estaría en este círculo vicioso si las leyes españolas contemplaran nuestra nacionalidad como irrenunciable

Miles de migrantes tendrán aún más dificultades para obtener o renovar sus documentos. Los plazos administrativos serán suspendidos y se priorizan las vías telemáticas, cuando la mayoría de los trámites de los extranjeros son presenciales. El Ministerio de Política Territorial estaba en pleno proceso para automatizar la burocracia de las oficinas de extranjería, pero la pandemia lo ha interrumpido indefinidamente.



A las restricciones de la atención presencial, adoptadas por el Ministerio de Política Territorial, se suma el decreto de alarma con el que se suspenderán los plazos de todos los procesos administrativos.

Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros afectan sobre todo a los que más dependen de las gestiones de la Administración. En el caso de los migrantes, que ya enfrentaban la falta de medios para asumir sus procesos, las dificultades se agravarán. La ralentización de la Administración la sufrirán desde estudiantes extranjeros a migrantes que tras años en la irregularidad tenían por fin la posibilidad de adquirir sus papeles. Sin documentos, el migrante puede ser expulsado en Alemania , no puede optar a un empleo formal o alquilar una vivienda. Y los que ya estaban regularizados y necesitan renovar sus permisos se enfrentan, entre otras cosas, a que sus bancos les cancelen las cuentas por falta de documento en vigor. Sin una tarjeta de residencia vigente tampoco tienen permitido retornar a España si necesitan viajar.



Los problemas de los extranjeros para adquirir cita previa y realizar sus trámites venían agravándose en los últimos meses en toda España. La falta de personal en las oficinas de extranjería y la necesidad de un sistema más eficiente y menos burocrático han alimentado además un mercado ilegal en el que se venden turnos para realizar trámites por decenas de euros.

Entre las medidas adoptadas esta semana, la Oficina de Extranjería de la Delegación de Madrid, una de las más saturadas, redujo a la mitad las citas previas para tramitar autorizaciones de residencia. A partir del lunes, iban a ser apenas 22 diarias, pero mientras esté en vigor el estado de alarma no habrá atención presencial. Esto afectará a los procesos de regularización y renovación de miles de personas que ya llevaban meses intentando concluir sus trámites.

Caducidad de DNI de personas en el extranjero en estado de alarma

Ante la imposibilidad tanto de renovar pasaportes —bien sea por la reducción de la actividad en Embajadas/Consulados, la inoperatividad del mecanismo de valija diplomática o por otras causas— los residentes españoles en extrajeron solicitamos información detallada sobre el procedimiento a seguir para quienes tengan que regresar a España y cuyo pasaporte o DNI esté caducado. Es necesario recordar que la validez del pasaporte no ha sido prorrogada como otros documentos asumimos, por motivos de convenios bilaterales.



La caducidad de los pasaportes y DNI , podría traer graves consecuencias para nosotros los Españoles en Alemania a la hora de tramitar con normalidad el mantenimiento de la nacionalidad española, ya sean los casos por la adquisición de una segunda nacionalidad o de descendientes emancipados que tienen que gestionar la voluntad de mantenerla. Dado que la obtención o renovación del DNI solo puede realizarse en las dependencias de la policía en España en pleno siglo XXI muchas personas residentes en el exterior no disponemos del mismo, y por tanto podríamos vernos en la situación de no poder regresar a España.

Solicitamos información sobre el procedimiento a seguir por las personas afectadas, si la solución fuese la expedición de un salvoconducto, tal como se regula en Real Decreto 116/2013, de 15 de febrero, sea esta agilizada de tal forma que quienes deben regresar a España puedan hacerlo sin mayores obstáculos, tampoco a quienes, por residir de forma temporal en el extranjero, no estén registrados en el consulado.

QUÉ HACER SI PIERDO EL DNI EN EL EXTRANJERO

Ser residente en el extranjero es un ploblema serio con el DNI , siempre es conveniente planificar todo lo relacionado con el lugar de destino con el fin de prever en la medida de lo posible todos los imprevistos. Lo más normal es que salga todo perfecto, sin embargo, no todo puede controlarse, por lo que siempre es bueno conocer de antemano los pasos a seguir en caso de que surja algún problema inesperado.

Qué hacer si pierdo el DNI en el extranjero y soy residente



Uno de los aspectos más engorrosos a la hora de residir es la pérdida de documentación, ya que se trata de una de las situaciones más incontrolables y en las que los emigrantes suelen perder más la paciencia, pero a la pregunta de qué hacer si pierdo el DNI en el extranjero, la respuesta siempre debe ser calma. Ocurra donde ocurra, incluso dentro de UE, lo primero que debes hacer es acudir directamente a la comisaría de policía más cercana, con el fin de informar de la pérdida o robo del documento y que las fuerzas de seguridad estén al tanto.



A pesar de que puede parecer una pérdida de tiempo, en cualquier caso, se trata de un hecho muy importante, ya que existen casos en los que se produce la suplantación de identidad. La denuncia de la pérdida o robo del DNI o pasaporte permiten que la policía esté prevenida de dicho suceso para evitar un caos o problema mayor. Acude a una embajada o consulado .Tras acudir a la comisaría de policía, o desde el primer momento en que uno descubre que ha perdido la documentación, se puede y debe llamar a la Embajada o Consulado del país de origen en el lugar en el que se está solución.

DNI ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO



La obtención por primera vez o la renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) sólo puede realizarse en España mediante comparecencia personal del interesado en cualquiera de los equipos de expedición de la Policía Nacional.

Para ser atendido, siempre y cuando se tenga DNI, se deberá obtener cita previa .