Discurso completo del presidente de Rusia tras la anexión de los territorios del Dombás

- Publicidad-

Durante el acto oficial de anexión de los territorios del Dombás celebrado el viernes en la sala de San Jorge, del Kremlin, el presidente ruso dio un discurso en el que señalaba algunos puntos importantes respecto a la nueva situación geopolítica y a sus consecuencias.

A continuación, puede leer la transcripción traducida de las palabras del presidente de Rusia. Puede acceder al discurso original en la página oficial del gobierno ruso.

«Ciudadanos de Rusia, ciudadanos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, residentes de las regiones de Zaporozhye y Kherson, diputados de la Duma Estatal, senadores de la Federación Rusa,

Como saben, se han celebrado referéndums en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y en las regiones de Zaporozhye y Kherson. Se han contado los votos y se han anunciado los resultados. El pueblo ha hecho su elección inequívoca.

- Publicidad-

Hoy firmaremos tratados sobre la adhesión de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, la Región de Zaporozhye y la Región de Kherson a la Federación Rusa. No tengo dudas de que la Asamblea Federal apoyará las leyes constitucionales sobre la adhesión a Rusia y el establecimiento de cuatro nuevas regiones, nuestras nuevas entidades constitutivas de la Federación Rusa, porque esta es la voluntad de millones de personas.

Es sin duda su derecho, un derecho inherente consagrado en el artículo 1 de la Carta de la ONU, que establece directamente el principio de igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos.

Repito, es un derecho inherente del pueblo. Se basa en nuestra afinidad histórica, y es ese derecho el que llevó a la victoria a generaciones de nuestros predecesores, aquellos que construyeron y defendieron Rusia durante siglos desde el período de la antigua Rus.

Aquí en Novorossiya, [Pyotr] Rumyantsev, [Alexander] Suvorov y [Fyodor] Ushakov libraron sus batallas, y Catalina la Grande y [Grigory] Potemkin fundaron nuevas ciudades. Nuestros abuelos y bisabuelos lucharon aquí hasta el amargo final durante la Gran Guerra Patria.

Siempre recordaremos a los héroes de la Primavera Rusa, aquellos que se negaron a aceptar el golpe de estado neonazi en Ucrania en 2014, todos aquellos que murieron por el derecho a hablar su idioma nativo, para preservar su cultura, tradiciones y religión, y por el mismo derecho a vivir. Recordamos a los soldados de Donbass, los mártires de la “Odessa Khatyn”, las víctimas de los ataques terroristas inhumanos llevados a cabo por el régimen de Kiev. Conmemoramos a los voluntarios y milicianos, civiles, niños, mujeres, ancianos, rusos, ucranianos, personas de diversas nacionalidades; líder popular de Donetsk Alexander Zakharchenko; los comandantes militares Arsen Pavlov y Vladimir Zhoga, Olga Kochura y Alexei Mozgovoy; el fiscal de la República de Lugansk Sergei Gorenko; paracaidista Nurmagomed Gadzhimagomedov y todos nuestros soldados y oficiales que murieron como héroes durante la operación militar especial. Ellos son héroes. Héroes de la gran Rusia. Únase a mí en un minuto de silencio para honrar su memoria.

Detrás de la elección de millones de residentes en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en las regiones de Zaporozhye y Kherson, está nuestro destino común y nuestra historia milenaria. Las personas han transmitido esta conexión espiritual a sus hijos y nietos. A pesar de todas las pruebas que soportaron, llevaron el amor por Rusia a través de los años. Esto es algo que nadie puede destruir. Por eso, tanto las generaciones mayores como los jóvenes –aquellos que nacieron después del trágico colapso de la Unión Soviética– han votado por nuestra unidad, por nuestro futuro común.

En 1991, en Belovezhskaya Pushcha, los representantes de la élite del partido de esa época tomaron la decisión de terminar con la Unión Soviética, sin preguntar a los ciudadanos comunes qué querían, y de repente la gente se vio aislada de su patria. Esto desgarró y desmembró a nuestra comunidad nacional y desencadenó una catástrofe nacional. Así como el gobierno demarcó discretamente las fronteras de las repúblicas soviéticas, actuando entre bastidores después de la revolución de 1917, los últimos líderes de la Unión Soviética, en contra de la expresión directa de la voluntad de la mayoría del pueblo en el referéndum de 1991, destruyeron nuestra gran país, y simplemente hizo que la gente de las antiguas repúblicas lo enfrentara como un hecho consumado.

Puedo admitir que ni siquiera sabían lo que estaban haciendo y qué consecuencias tendrían sus acciones al final. Pero no importa ahora. Ya no existe la Unión Soviética; no podemos volver al pasado. En realidad, Rusia ya no lo necesita hoy; esta no es nuestra ambición. Pero no hay nada más fuerte que la determinación de millones de personas que por su cultura, religión, tradiciones e idioma se consideran parte de Rusia, cuyos antepasados ​​vivieron en un solo país durante siglos. No hay nada más fuerte que su determinación de regresar a su verdadera patria histórica.

Durante ocho largos años, la población de Donbass fue objeto de genocidio, bombardeos y bloqueos; en Kherson y Zaporozhye, se siguió una política criminal para cultivar el odio por Rusia, por todo lo ruso. Ahora también, durante los referéndums, el régimen de Kiev amenazó con represalias y muerte a las maestras de escuela, mujeres que trabajaban en las comisiones electorales. Kiev amenazó con la represión a millones de personas que acudían a expresar su voluntad. Pero la gente de Donbass, Zaporozhye y Kherson no se quebrantaron y expresaron su opinión.

Quiero que las autoridades de Kiev y sus verdaderos controladores en Occidente me escuchen ahora, y quiero que todos recuerden esto: las personas que viven en Lugansk y Donetsk, en Kherson y Zaporozhye se han convertido en nuestros ciudadanos, para siempre.

Hacemos un llamado al régimen de Kiev para que cese inmediatamente el fuego y todas las hostilidades; poner fin a la guerra que desató allá por 2014 y volver a la mesa de negociaciones. Estamos preparados para ello, como hemos dicho más de una vez. Pero no se discutirá la elección de la gente en Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Kherson. La decisión está tomada y Rusia no la traicionará. Las actuales autoridades de Kiev deberían respetar esta libre expresión de la voluntad del pueblo; No hay otra manera. Este es el único camino hacia la paz.

Defenderemos nuestra tierra con todas las fuerzas y recursos que tenemos, y haremos todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestra gente. Esta es la gran misión liberadora de nuestra nación.

Definitivamente reconstruiremos las ciudades y pueblos destruidos, los edificios residenciales, las escuelas, los hospitales, los teatros y los museos. Restauraremos y desarrollaremos empresas industriales, fábricas, infraestructura, así como los sistemas de seguridad social, pensión, salud y educación.

Sin duda trabajaremos para mejorar el nivel de seguridad. Juntos nos aseguraremos de que los ciudadanos de las nuevas regiones puedan sentir el apoyo de todo el pueblo de Rusia, de toda la nación, de todas las repúblicas, territorios y regiones de nuestra vasta Patria.

Amigos, colegas.

Hoy me gustaría dirigirme a nuestros soldados y oficiales que participan en la operación militar especial, los combatientes de Donbass y Novorossiya, los que fueron a las oficinas de reclutamiento militar después de recibir un documento de convocatoria en virtud de la orden ejecutiva sobre movilización parcial, y aquellos que lo hicieron voluntariamente, respondiendo al llamado de sus corazones. Me gustaría dirigirme a sus padres, esposas e hijos, para decirles por qué está luchando nuestro pueblo, a qué tipo de enemigo nos enfrentamos y quién está empujando al mundo a nuevas guerras y crisis y obteniendo beneficios manchados de sangre de esta tragedia.

Nuestros compatriotas, nuestros hermanos y hermanas en Ucrania, que forman parte de nuestro pueblo unido, han visto con sus propios ojos lo que la clase dominante del llamado Occidente ha preparado para la humanidad en su conjunto. Se han quitado las máscaras y han demostrado de qué están hechos realmente.

Cuando la Unión Soviética colapsó, Occidente decidió que el mundo y todos nosotros accederíamos permanentemente a sus dictados. En 1991, Occidente pensó que Rusia nunca se levantaría después de tales sacudidas y que se derrumbaría por sí sola. Esto casi sucedió. Recordamos los horribles años 90, hambrientos, fríos y sin esperanza. Pero Rusia se mantuvo en pie, cobró vida, se fortaleció y ocupó el lugar que le correspondía en el mundo.

Mientras tanto, Occidente siguió y sigue buscando otra oportunidad para asestarnos un golpe, para debilitar y desarticular Rusia, con la que siempre ha soñado, para dividir nuestro Estado y enfrentar a nuestros pueblos, y condenarlos a la pobreza y a la extinción. No pueden estar tranquilos sabiendo que hay un país tan grande con este enorme territorio en el mundo, con su riqueza natural, recursos y gente que no puede y no quiere cumplir las órdenes de otra persona.

Occidente está dispuesto a cruzar cada línea para preservar el sistema neocolonial que le permite vivir del mundo, saquearlo gracias al dominio del dólar y la tecnología, cobrar un tributo real de la humanidad, extraer su fuente primaria de prosperidad inmerecida, la renta pagada a la hegemonía. La preservación de esta renta vitalicia es su principal, real y absolutamente interesada motivación. Por eso les interesa la desoberanización total. Esto explica su agresión hacia los estados independientes, los valores tradicionales y las culturas auténticas, sus intentos de socavar los procesos internacionales y de integración, las nuevas monedas globales y los centros de desarrollo tecnológico que no pueden controlar. Es de vital importancia para ellos obligar a todos los países a entregar su soberanía a los Estados Unidos.

En ciertos países, las élites gobernantes aceptan voluntariamente hacer esto, aceptan voluntariamente convertirse en vasallos; otros son sobornados o intimidados. Y si esto no funciona, destruyen estados enteros, dejando tras de sí desastres humanitarios, devastación, ruinas, millones de vidas humanas destrozadas y mutiladas, enclaves terroristas, zonas de desastre social, protectorados, colonias y semicolonias. No les importa Lo único que les importa es su propio beneficio.

Quiero subrayar nuevamente que su insaciabilidad y determinación para preservar su dominio sin restricciones son las verdaderas causas de la guerra híbrida que el Occidente colectivo está librando contra Rusia. No quieren que seamos libres; quieren que seamos una colonia. No quieren una cooperación igualitaria; quieren saquear. No quieren vernos una sociedad libre, sino una masa de esclavos sin alma.

Ven nuestro pensamiento y nuestra filosofía como una amenaza directa. Es por eso que apuntan a nuestros filósofos para el asesinato. Nuestra cultura y arte presentan un peligro para ellos, por lo que están tratando de prohibirlos. Nuestro desarrollo y prosperidad también son una amenaza para ellos porque la competencia es cada vez mayor. Ellos no quieren ni necesitan a Rusia, pero nosotros sí.

Me gustaría recordarles que en el pasado, las ambiciones de dominación mundial se han estrellado repetidamente contra el coraje y la resiliencia de nuestro pueblo. Rusia siempre será Rusia. Seguiremos defendiendo nuestros valores y nuestra Patria.

Occidente cuenta con la impunidad, con poder salirse con la suya. De hecho, este fue el caso hasta hace poco. Los acuerdos de seguridad estratégica han sido destrozados; los acuerdos alcanzados al más alto nivel político han sido declarados cuentos; las firmes promesas de no expandir la OTAN hacia el este dieron paso a sucios engaños tan pronto como nuestros antiguos líderes las aceptaron; Los tratados sobre defensa antimisiles, misiles de alcance intermedio y alcance más corto han sido desmantelados unilateralmente con pretextos descabellados.

Y todo lo que escuchamos es que Occidente insiste en un orden basado en reglas. ¿De dónde vino eso de todos modos? ¿Quién ha visto alguna vez estas reglas? ¿Quién los acordó o aprobó? Escuche, ¡esto es solo un montón de tonterías, engaño total, doble rasero o incluso triple rasero! Deben pensar que somos estúpidos.

Rusia es una gran potencia milenaria, toda una civilización, y no va a vivir con reglas tan improvisadas y falsas.

Fue el llamado Occidente el que pisoteó el principio de la inviolabilidad de las fronteras, y ahora está decidiendo, a su discreción, quién tiene derecho a la autodeterminación y quién no, quién es indigno de ello. No está claro en qué se basan sus decisiones o quién les dio el derecho a decidir en primer lugar. Simplemente lo asumieron.

Es por eso que la elección de la gente en Crimea, Sebastopol, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Kherson los enoja tanto. Occidente no tiene ningún derecho moral a intervenir, ni siquiera a pronunciar una palabra sobre la libertad de la democracia. No lo hace y nunca lo hizo.

Las élites occidentales no solo niegan la soberanía nacional y el derecho internacional. Su hegemonía tiene rasgos pronunciados de totalitarismo, despotismo y apartheid. Descaradamente, dividen el mundo en sus vasallos -los llamados países civilizados- y todos los demás, quienes, según los designios de los racistas occidentales de hoy, deberían ser agregados a la lista de bárbaros y salvajes. Las etiquetas falsas como «país canalla» o «régimen autoritario» ya están disponibles y se utilizan para estigmatizar a naciones y estados enteros, lo cual no es nada nuevo. No hay nada nuevo en esto: en el fondo, las élites occidentales han seguido siendo los mismos colonizadores. Discriminan y dividen a los pueblos en el nivel superior y el resto.

Nunca hemos estado de acuerdo y nunca estaremos de acuerdo con tal nacionalismo político y racismo. ¿Qué otra cosa, sino racismo, es la rusofobia que se está extendiendo por todo el mundo? ¿Qué es, sino racismo, la convicción dogmática de Occidente de que su civilización y cultura neoliberal es un modelo indiscutible a seguir por todo el mundo? “O estás con nosotros o contra nosotros”. Incluso suena extraño.

Las élites occidentales incluso están trasladando el arrepentimiento de sus propios crímenes históricos a todos los demás, exigiendo que los ciudadanos de sus países y otros pueblos confiesen cosas con las que no tienen nada que ver, por ejemplo, el período de las conquistas coloniales.

Vale la pena recordar que Occidente inició su política colonial en la Edad Media, seguida por el comercio mundial de esclavos, el genocidio de las tribus indias en América, el saqueo de India y África, las guerras de Inglaterra y Francia contra China, así como por lo que se vio obligada a abrir sus puertos al tráfico de opio. Lo que hicieron fue enganchar a naciones enteras a las drogas y exterminar deliberadamente a grupos étnicos enteros con el fin de apoderarse de tierras y recursos, cazar personas como animales. Esto es contrario a la naturaleza humana, la verdad, la libertad y la justicia.

Mientras nosotros, estamos orgullosos de que en el siglo XX nuestro país lideró el movimiento anticolonial, que abrió oportunidades para que muchos pueblos del mundo progresaran, redujeran la pobreza y la desigualdad, y derrotaran el hambre y las enfermedades.

Para enfatizar, una de las razones de la rusofobia centenaria, la animosidad no disimulada de las élites occidentales hacia Rusia es precisamente el hecho de que no permitimos que nos robaran durante el período de las conquistas coloniales y obligamos a los europeos a comerciar con nosotros en términos mutuamente beneficiosos. Esto se logró mediante la creación de un fuerte estado centralizado en Rusia, que creció y se fortaleció sobre la base de los grandes valores morales del cristianismo ortodoxo, el islam, el judaísmo y el budismo, así como la cultura rusa y la palabra rusa que estaban abiertas a todos.

Había numerosos planes para invadir Rusia. Tales intentos se hicieron durante la Era de los Trastornos en el siglo XVII y en el período de pruebas después de la revolución de 1917. Todos ellos fallaron. Occidente logró apoderarse de la riqueza de Rusia solo a fines del siglo XX, cuando el estado había sido destruido. Nos llamaron amigos y socios, pero nos trataron como una colonia, utilizando varios esquemas para sacar billones de dólares del país. Recordamos. No hemos olvidado nada.

Hace unos días, la gente de Donetsk y Lugansk, Kherson y Zaporozhye declararon su apoyo para restaurar nuestra unidad histórica. ¡Gracias!

Los países occidentales llevan siglos diciendo que traen libertad y democracia a otras naciones. Nada mas lejos de la verdad. En lugar de traer la democracia, reprimieron y explotaron, y en lugar de dar libertad, esclavizaron y oprimieron. El mundo unipolar es inherentemente antidemocrático y no libre; es falso e hipócrita de principio a fin.

Estados Unidos es el único país del mundo que ha usado dos veces armas nucleares, destruyendo las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Y crearon un precedente.

Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos y Gran Bretaña redujeron a escombros Dresden, Hamburgo, Colonia y muchas otras ciudades alemanas, sin la menor necesidad militar. Se hizo con ostentación y, para repetir, sin ninguna necesidad militar. Tenían un solo objetivo, como con el bombardeo nuclear de las ciudades japonesas: intimidar a nuestro país y al resto del mundo.

Estados Unidos dejó una profunda cicatriz en la memoria de los pueblos de Corea y Vietnam con sus bombardeos masivos y el uso de napalm y armas químicas.

De hecho, continúa ocupando Alemania, Japón, la República de Corea y otros países, a los que cínicamente se refieren como iguales y aliados. Mira ahora, ¿qué tipo de alianza es esa? Todo el mundo sabe que los altos funcionarios de estos países están siendo espiados y que sus oficinas y hogares tienen micrófonos ocultos. Es una vergüenza, una vergüenza para los que hacen esto y para los que, como esclavos, se tragan silenciosa y mansamente esta conducta arrogante.

Llaman a las órdenes y amenazas que hacen a sus vasallos solidaridad euroatlántica, y la creación de armas biológicas y el uso de sujetos de prueba humanos, incluso en Ucrania, noble investigación médica.

Son sus políticas destructivas, guerras y saqueos los que han desatado la ola masiva de inmigrantes de hoy. Millones de personas soportan penurias y humillaciones o mueren por miles tratando de llegar a Europa.

Están exportando grano de Ucrania ahora. ¿Hacia dónde la llevan bajo el pretexto de garantizar la seguridad alimentaria de los países más pobres? ¿Adónde va? Lo están llevando a los mismos países europeos. Solo el cinco por ciento se ha entregado a los países más pobres. Más trampas y engaños desnudos de nuevo.

En efecto, la élite estadounidense está utilizando la tragedia de este pueblo para debilitar a sus rivales, para destruir los estados nacionales. Esto vale para Europa y para las identidades de Francia, Italia, España y otros países con historias centenarias.

Washington exige cada vez más sanciones contra Rusia y la mayoría de los políticos europeos lo aceptan obedientemente. Entienden claramente que al presionar a la UE para que renuncie por completo a la energía y otros recursos rusos, Estados Unidos prácticamente está empujando a Europa hacia la desindustrialización en un intento por tener en sus manos todo el mercado europeo. Estas élites europeas lo entienden todo, lo entienden, pero prefieren servir a los intereses de los demás. Esto ya no es servilismo, sino traición directa a sus propios pueblos. Dios los bendiga, depende de ellos.

Pero los anglosajones creen que las sanciones ya no son suficientes y ahora han recurrido a la subversión. Parece increíble, pero es un hecho: al provocar explosiones en los gasoductos internacionales de Nord Stream que pasan por el fondo del Mar Báltico, en realidad se han embarcado en la destrucción de toda la infraestructura energética de Europa. Está claro para todos los que salen ganando. Los que se benefician son los responsables, por supuesto.

Los dictados de EE.UU. están respaldados por la fuerza bruta, sobre la ley del puño. A veces está bellamente envuelto, a veces no hay ningún envoltorio, pero la esencia es la misma: la ley del puño. Por lo tanto, el despliegue y mantenimiento de cientos de bases militares en todos los rincones del mundo, la expansión de la OTAN y los intentos de improvisar nuevas alianzas militares, como AUKUS y similares. Se está haciendo mucho para crear una cadena político-militar Washington-Seúl-Tokio. Todos los estados que poseen o aspiran a una genuina soberanía estratégica y son capaces de desafiar la hegemonía occidental, son automáticamente declarados enemigos.

Estos son los principios que subyacen en las doctrinas militares de EE.UU. y la OTAN que exigen una dominación total. Las élites occidentales están presentando sus planes neocolonialistas con la misma hipocresía, alegando intenciones pacíficas, hablando de algún tipo de disuasión. Esta palabra evasiva migra de una estrategia a otra, pero en realidad solo significa una cosa: socavar todos y cada uno de los centros soberanos de poder.

Ya hemos oído hablar de la disuasión de Rusia, China e Irán. Creo que los siguientes en la fila son otros países de Asia, América Latina, África y Medio Oriente, así como los actuales socios y aliados de EE. UU. Después de todo, sabemos que cuando están disgustados, también introducen sanciones contra sus aliados, contra este o aquel banco o empresa. Esta es su práctica y la expandirán. Tienen todo a la vista, incluidos nuestros vecinos de al lado: los países de la CEI.

Al mismo tiempo, Occidente claramente ha estado involucrado en ilusiones durante mucho tiempo. Al lanzar la guerra relámpago de las sanciones contra Rusia, por ejemplo, pensaron que una vez más podrían poner a todo el mundo bajo su mando. Sin embargo, resulta que una perspectiva tan brillante no entusiasma a todos, excepto a los masoquistas políticos y admiradores de otras formas no convencionales de relaciones internacionales. La mayoría de los estados se niegan a «hacer un saludo» y, en cambio, eligen el camino sensato de la cooperación con Rusia.

Occidente claramente no esperaba tal insubordinación. Simplemente se acostumbraron a actuar según una plantilla, a apoderarse de lo que quisieran, mediante el chantaje, el soborno, la intimidación, y se convencieron de que estos métodos funcionarían para siempre, como si se hubieran fosilizado en el pasado.

Tal autoconfianza es producto directo no sólo del notorio concepto de excepcionalismo –aunque nunca deja de asombrar– sino también de la verdadera “hambre de información” en Occidente. La verdad se ha ahogado en un océano de mitos, ilusiones y falsificaciones, utilizando una propaganda extremadamente agresiva, mintiendo como Goebbels. Cuanto más increíble sea la mentira, más rápido la creerá la gente; así es como operan, de acuerdo con este principio.

Pero no se puede alimentar a la gente con dólares y euros impresos. No puedes alimentarlos con esos pedazos de papel, y la capitalización virtual e inflada de las empresas occidentales de redes sociales no puede calentar sus hogares. Todo lo que digo es importante. Y lo que acabo de decir no lo es menos: no puedes alimentar a nadie con papel, necesitas comida; y no puedes calentar la casa de nadie con estas mayúsculas infladas: necesitas energía.

Por eso, los políticos en Europa tienen que convencer a sus conciudadanos de que coman menos, se bañen con menos frecuencia y se vistan más abrigados en casa. Y aquellos que comienzan a hacer preguntas justas como «¿Por qué es eso, de hecho?», son inmediatamente declarados enemigos, extremistas y radicales. Señalan a Rusia y dicen: esa es la fuente de todos sus problemas. Más mentiras.

Quiero hacer una nota especial del hecho de que hay muchas razones para creer que las élites occidentales no van a buscar formas constructivas de salir de la crisis mundial de alimentos y energía de la que ellos y solo ellos tienen la culpa, como resultado de su política a largo plazo, que se remonta mucho antes de nuestra operación militar especial en Ucrania, en Donbass. No tienen ninguna intención de resolver los problemas de injusticia y desigualdad. Me temo que preferirían usar otras fórmulas con las que se sientan más cómodos.

Y aquí es importante recordar que Occidente se rescató de sus desafíos de principios del siglo XX con la Primera Guerra Mundial. Las ganancias de la Segunda Guerra Mundial ayudaron a Estados Unidos a superar finalmente la Gran Depresión y convertirse en la economía más grande del mundo, e imponer en el planeta el poder del dólar como moneda de reserva mundial. Y la crisis de la década de 1980 -las cosas llegaron a un punto crítico en la década de 1980- Occidente salió ileso en gran parte al apropiarse de la herencia y los recursos de la Unión Soviética colapsada y extinta. Es un hecho.

Ahora, para liberarse de la última red de desafíos, necesitan desmantelar Rusia y otros estados que eligen un camino soberano de desarrollo, a toda costa, para poder saquear aún más la riqueza de otras naciones y usarla para parche sus propios agujeros. Si esto no sucede, no descarto que intenten provocar un colapso de todo el sistema, y ​​echarle la culpa de todo, o, Dios no lo quiera, decidir usar la vieja fórmula del crecimiento económico a través de la guerra.

Rusia es consciente de su responsabilidad ante la comunidad internacional y hará todo lo posible para garantizar que prevalezca la cabeza fría.

El modelo neocolonial actual está finalmente condenado; esto es obvio. Pero repito que sus verdaderos amos se aferrarán a él hasta el final. Simplemente no tienen nada que ofrecer al mundo excepto mantener el mismo sistema de saqueo y extorsión.

Les importa un carajo el derecho natural de miles de millones de personas, la mayoría de la humanidad, a la libertad y la justicia, el derecho a determinar su propio futuro. Ya han pasado a la negación radical de los valores morales, religiosos y familiares.

Respondamos algunas preguntas muy simples para nosotros mismos. Ahora me gustaría volver a lo que dije y quiero dirigirme también a todos los ciudadanos del país, no solo a los colegas que están en la sala, sino a todos los ciudadanos de Rusia: ¿queremos tener aquí, en nuestro país, en Rusia?, “padre número uno, padre número dos y padre número tres” (¡se han vuelto locos por completo!) en lugar de madre y padre? ¿Queremos que nuestras escuelas impongan a nuestros hijos, desde sus primeros días en la escuela, perversiones que los lleven a la degradación y la extinción? ¿Queremos inculcarles en la cabeza la idea de que existen otros géneros junto con las mujeres y los hombres y ofrecerles una cirugía de reasignación de género? ¿Es eso lo que queremos para nuestro país y nuestros hijos? Todo esto es inaceptable para nosotros. Tenemos un futuro diferente de los nuestros.

Permítanme repetir que la dictadura de las élites occidentales tiene como objetivo a todas las sociedades, incluidos los propios ciudadanos de los países occidentales. Este es un desafío para todos. Esta renuncia completa a lo que significa ser humano, el derrocamiento de la fe y los valores tradicionales, y la supresión de la libertad están llegando a parecerse a una «religión al revés» : puro satanismo. Exponiendo a los falsos mesías, Jesucristo dijo en el Sermón de la Montaña: “Por sus frutos los conoceréis”. Estos frutos venenosos ya son evidentes para la gente, y no solo en nuestro país, sino también en todos los países, incluidas muchas personas en Occidente.

El mundo ha entrado en un período de transformación fundamental y revolucionaria. Están surgiendo nuevos centros de poder. ¡Representan a la mayoría, a la mayoría! – de la comunidad internacional. Están dispuestos no solo a declarar sus intereses, sino también a protegerlos. Ven en la multipolaridad una oportunidad para fortalecer su soberanía, lo que significa ganar verdadera libertad, perspectivas históricas y el derecho a sus propias formas independientes, creativas y distintivas de desarrollo, a un proceso armonioso.

Como ya he dicho, tenemos muchas personas de ideas afines en Europa y Estados Unidos, y sentimos y vemos su apoyo. Un movimiento esencialmente emancipatorio, anticolonial, contra la hegemonía unipolar se está gestando en los más diversos países y sociedades. Su poder solo crecerá con el tiempo. Es esta fuerza la que determinará nuestra futura realidad geopolítica.

Amigos,

Hoy luchamos por un camino justo y libre, en primer lugar para nosotros, para Rusia, para dejar el dictado y el despotismo en el pasado. Estoy convencido de que los países y los pueblos entienden que una política basada en la excepcionalidad de quien sea y la represión de otras culturas y pueblos es inherentemente criminal, y que debemos cerrar este capítulo vergonzoso. El colapso en curso de la hegemonía occidental es irreversible. Y repito: las cosas nunca volverán a ser las mismas.

El campo de batalla al que nos ha llamado el destino y la historia es un campo de batalla de nuestro pueblo, de la gran Rusia histórica. Por la gran Rusia histórica, por las futuras generaciones, por nuestros hijos, nietos y bisnietos. Debemos protegerlos contra la esclavitud y los experimentos monstruosos que están diseñados para paralizar sus mentes y almas.

Hoy luchamos para que a nadie se le ocurra que Rusia, nuestro pueblo, nuestra lengua o nuestra cultura pueden ser borrados de la historia. Hoy necesitamos una sociedad consolidada, y esta consolidación solo puede basarse en la soberanía, la libertad, la creación y la justicia. Nuestros valores son la humanidad, la misericordia y la compasión.

Y quiero cerrar con las palabras de un verdadero patriota Ivan Ilyin: “Si considero a Rusia mi Patria, eso significa que amo como un ruso, contemplo y pienso, canto y hablo como un ruso; que creo en la fuerza espiritual del pueblo ruso. Su espíritu es mi espíritu; su destino es mi destino; su sufrimiento es mi pena; y su prosperidad es mi alegría.”

Detrás de estas palabras se encuentra una gloriosa elección espiritual que, durante más de mil años de Estado ruso, fue seguida por muchas generaciones de nuestros antepasados. Hoy, estamos haciendo esta elección; los ciudadanos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y los residentes de las regiones de Zaporozhye y Kherson han hecho esta elección. Hicieron la elección de estar con su pueblo, de estar con su Patria, de compartir su destino y de salir victoriosos junto con ella.

¡La verdad está con nosotros, y detrás de nosotros está Rusia!»