Discriminación en el ciclismo: ellos a hoteles de lujo con chuletón y ellas a pensiones con pollo empanado

El Congreso Anual de Igualdad y Deporte en Castilla y León, organizado el pasado fin de semana por AFEDECYL en Zamora, ha vuelto a poner en la palestra la exagerada discriminación en el deporte con las mujeres que compiten al más alto nivel. Claro ejemplo de ello es el relato de quien fuera campeona del mundo de Ciclismo, Dori Ruano. Quien todavía recuerda con rabia cómo en la misma competición deportiva los chicos iban a hoteles de lujo y cenaban chuletón, mientras que ellas eran alojadadas en una pensión y les preparaban un pollo empanado.

Algunas de las discriminaciones ya ocurrieron en el siglo XXI. Así Ruano recuerda cómo había dietas para los chicos de 1.800 euros y en la misma competición cero bonificación para las chicas.

Aunque las cosas van mejorando, gracias, entre otras cosas, a personas reivindicativas y feministas como Dori Ruano, todavía hay muchas diferencias entre competir si eres hombre o si eres una mujer.

De hecho, así lo corrobora la joven promesa del ciclismo español, Sara Martín, quien reconoce que cuando ha buscado patrocinadores, «grandes empresas que aparecen en sus mensajes publicitarios con chicas deportistas, a la hora de la verdad reconocen tu valía pero se niegan a patrocinarte y te llegan a decir que si fueras un chico…».

Miedo

Sara Martín, a sus 22 años, con su carrera de Químicas y a punto de empezar un master que compaginará con la dureza de sus entrenamientos como ciclista, reconoce que existe cierto temor a contar estas cosas. «Siempre hay riesgo a quedarte sin apoyos económicos si denuncias».

Las ciclistas reconocen a Diario16 que muchos compañeros varones no son conscientes de esta discriminación mientras compiten y que se sorprenden cuando se enteran.

Así, Dori Ruano explica que cuando le contó a Induraín la diferencia de dieta «él mismo alucinó, si por no ser no era consciente ni de lo que cobraba él porque eso no lo llevaba directamente».

El hecho de que Dori Ruano fuera la primera mujer en ocupar el volante de un coche en la Vuelta a España ya fue un hito sin precedentes en nuestro país.

Frases machistas

Esta misma semana, la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional denunciaba las frases que un equipo de jugadoras de fútbol recibía en el campo. Frases como «se te nota el tanga» o tienes cara de chuparla bien» se oyeron con claridad desde las gradas:

