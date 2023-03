Dinero, secretos y divorcio

Urdangarin pide 25.000 € al mes y más de 2 millones de € por no hablar de la ruptura del matrimonio con la infanta Cristina.

Pide, según la televisión Antena 3, una casa de invierno, otra casa de verano y un chalet, más otras propiedades. ¿Lo aceptará la infanta Cristina? ¿Se trata de una pensión compensatoria? Si se llega a término este asunto, ¿de dónde sale el dinero, supuestamente, del dinero que recibe Cristina de la Casa Real? ¿del pueblo soberano? ¿del Gobierno? ¿del Emérito? Según dicen, ¿sería una pensión compensatoria?. Parece mucho dinero para un divorcio.

¿Son tan importantes los secretos que guardar o está chantajeando Urdangarin a la Infanta, a la Casa Real, a la fortuna del Emérito en el exterior? ¿O existen secretos que afectan a Cris y a Juanito?

Iñaqui aún sigue con escolta pagada, (de acuerdo con Vozpopuli la escolta cuesta 8.000 € al mes) supuestamente, por la Casa Real. ¿O por el pueblo soberano? ¿O por los fondos reservados?

Todos estos interrogantes sobrarían si hubiese en este país un Jefe del Estado elegido por sufragio universal. Pero como no es así, cabe pensar que Ignacio, conocido por Iñaqui Urdangarin, supuestamente, debe tener algún documento, algún «As en la manga», que le permite pedir esas cantidades por haber estado casado con una Infanta.

¿Existen secretos en la Casa Real actualmente y con el Emérito que puedan hacer tambalear la Institución anacrónica?

Es bueno para el país que alguien aclare este affair tan claro. ¿O existen secretos a voces que afectan al susodicho Emérito, a Cris y a Felipe VI, que podrían hacer caer a la vetusta, anacrónica y puesta a dedo monarquía borbónica? ¿A esa monarquía que juró los principios fundamentales del Régimen?

Si se chantajea sin miedo a nada ni a nadie, esto dice muy poco del valor que tiene la monarquía. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en España? Es que aquí TODO VALE?, sobre todo cuando se habla de miles y millones de euros que no se sabe su procedencia. Este chantaje, ¿no es una forma de corrupción solapada? ¿O es quizás el ejemplo que Iñaqui vio durante tiempo de los miles de millones que existen en paraísos fiscales?

Suponemos que alguien investigará este asunto. ¿O aquí NO PASA NADA? Si es esto último dice muy poco de las autoridades, y de la Fiscalía, y de un país anestesiado al que le da igual 25 que 40.

Según La Sexta, «la infanta Cristina pagará una pensión a Iñaki Urdangarín a cambio de su silencio tras su divorcio.

Según la revista ‘Lecturas’, siguiendo a la misma fuente, la hija del Emérito, habría puesto fecha a su divorcio con Urdangarín tras ver sus imágenes con Ainhoa Armentia en Baqueira, residencia que utilizaron juntos durante años. Unas fotos que le cogieron por sorpresa. (Y el disgusto, o cabreo fue mayúsculo).

La Sexta señala que la revista ‘Lecturas’ desvela que la infanta Cristina pagará una pensión a Iñaki Urdangarín a cambio de que guarde silencio, en la que firmará una cláusula que garantice que no hará declaraciones sobre su ruptura con la hija de [sic].

Eso sí, Cristina quiere que Urdangarín firme una serie de «cláusulas de silencio» si quiere recibir esa pensión. Según la revista, la infanta ya pasa una pensión a su marido de 6.000 euros al mes (casi nada para Iñaqui, que lleva un ritmo de vida superior al de un jugador de balonmano).

De acuerdo con vozpopuli «la hermana del rey Felipe VI ha puesto precio al silencio de su todavía marido. La infanta Cristina va a incluir una cláusula en su divorcio, que firmarán en el mes de abril, que impedirá a Iñaki Urdangarin hacer declaraciones o escribir un libro».

Siguiendo la argumentación de vozpopuli, «la infanta Cristina le pagará una pensión a Iñaki Urdangarin a cambio de que no haga declaraciones ni de que escriba un libro por el que le han ofrecido dos millones de euros. Así que no nos queremos ni imaginar cuánto dinero va a recibir el ex duque de Palma, ya que tendrá que superar las cantidades que le ofrecen por hablar o escribir sus memorias».

Según la periodista Mari Ángeles Alcaraz, de acuerdo con Diez Minutos, señala que hay un acuerdo de divorcio entre ellos desde el verano de 2022, en el que habría intervenido el ex rey Juan Carlos.

Mireya Marrón escribe en Nius que el Emérito le dijo a su hija «págale, no vaya a ir con la lagrimita por ahí, haciendo unas memorias como Harry» y además con una cláusula que garantice que su ex marido no haga declaraciones sobre ella o la familia real ni publique un libro por el que «una importante editorial» le ha ofrecido, atención, «dos millones de euros», como señalamos más arriba.

Según El Nacional, «el divorcio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín le saldrá caro a la familia real. El rey Felipe VI, la reina Letizia y compañía tendrán que aflojar la pasta si, una vez el ex jugador de balonmano deje de formar parte del clan de los borbones, permanezca en silencio y siga ocultando las informaciones que conoce y que dejarían en evidencia a más de un miembro de la casa real».

Dicho medio también habla de «la oferta que recibió Iñaki para publicar sus memorias en las que sacaría a la luz informaciones comprometidas de su matrimonio y también algunos nombres de personas que estarían relacionadas con las irregularidades del Caso Nóos. Un documento basado en los escritos que realizó mientras estuvo encerrado en la cárcel de Brieva».

«Porque tal y como revela Informalia, hasta Juan Carlos, uno de los interesados en que se guarden esos secretos en silencio, se desplazó personalmente desde Abu Dabi a Ginebra para intervenir y recomendar a su hija Cristina que no escatimara a la hora de ceder en las peticiones de Iñaki. Unas reclamaciones que incluirían una pensión mensual y también la propiedad de algunos inmuebles. Y entre esos inmuebles estaría la casa de Baqueira y el chalet de Bidart, según explicó el periodista Juan Luis Galiacho».

Para guardar silencio

“Urdangarin ha pedido varios inmuebles aparte de un dinero para que pueda vivir. Entre los inmuebles que ha pedido está la casa de Baqueira», reveló Galiacho en el programa ‘Cuatro al día’. “Otro de los inmuebles que está en juego es el chalet de Bidart”, añadió.

Tras conocerse el dineral que recibiría Iñaki Urdangarin como pensión, muchos se preguntaran en qué trabaja la infanta Cristina y cuánto cobra, pues la hermana del rey Felipe VI trabaja para la Fundación Aga Khan, donde dirige los proyectos de cooperación internacional en países en vía de desarrollo, un trabajo por el que tiene un sueldo de 400.000 euros anuales, es decir, unos 33.300 euros al mes, según señaló Pilar Eyre. Aunque es mucho dinero, está claro que Cristina de Borbón tendría ayuda de su padre, el Emérito para pagarle a su ex.

El que fuera el yerno favorito del rey Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin, sabe que su silencio cuesta mucho dinero y más después de considerar que fue él quien se ‘comió todo el marrón’ del caso Nóos, que le llevó a estar en la cárcel tres años y nueve meses, de junio de 2018 hasta el 3 de marzo de 2022 que obtuvo la libertad condicional, según vozpopuli.

«El ex marido de la infanta Cristina habría pedido también poder “usar la vivienda da Baqueira Beret” ya que la propiedad no puede pedirla al ser “de un particular”. “Se trata de una cesión a la Casa Real y por eso obliga al rey Felipe VI a ir a Baqueira y presentarse allí cuando no lo tenía ni siquiera en agenda”.

“Lo que sí parece que se va a quedar es el chalet de Bidart (Francia) y aparte, podría haber más cosas, algún fondo o algún inmueble más”.

A los dos días de estar allí la pareja de enamorados, el rey Felipe VI se presentó en Baqueira de forma repentina, algo que llamó mucho la atención. Según Galiacho el significado de este viaje inesperado del Rey hasta allí, fue una llamada de atención a Urdangarin para pararle los pies, una especie de “hasta aquí hemos llegado”, también por todo lo que está pidiendo.

Que tendrán que ocultar para que el Sr de Abu Dabi, se desplazara de dicho país a Ginebra donde reside su hija?. Todo relacionado con el Caso Noos, ¿o existe algo más importante que está haciendo tambalear la monarquía impuesta por Franco?.