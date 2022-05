Dimite un diplomático ruso en la ONU: “Nunca me he avergonzado tanto de mi país como el 24 de febrero”

- Publicidad-

Un veterano diplomático de la delegación de Rusia en la ONU en Ginebra anunció este lunes que había presentado su renuncia a la misión diplomática rusa, alegando que nunca se había sentido más avergonzado de su país que el día de la invasión de Ucrania.

Boris Bondarev, de 41 años, envió esta mañana una carta a sus homólogos de otros países, en la que criticaba la “guerra de agresión desatada” por el presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania.

“En 20 años de carrera diplomática he visto diferentes giros en nuestra política exterior, pero nunca me he sentido tan avergonzado de mi país como el 24 de febrero de este año”, escribió en referencia a la fecha de la invasión rusa de Ucrania. “El Ministerio se ha convertido en mi casa y mi familia. Pero no puedo simplemente continuar participando en esta ignominia sangrienta, idiota y completamente inútil”.

Bondarev es un asesor diplomático que se centró en el papel de Rusia en la Conferencia de Desarme de Ginebra después de ser destinado a países como Camboya o Mongolia, dijo que había presentado su renuncia en una carta dirigida al embajador Gennadi Gatilov.

La renuncia deja en evidencia el descontento entre el cuerpo diplomático ruso por la guerra de Rusia en Ucrania, en un momento en que Vladimir Putin ha estado tratando de reprimir la disidencia y las opiniones contrarias al Kremlin con respecto a la » operación militar especial”, como se conoce oficialmente en Rusia a la guerra en Ucrania.

“Es inaceptable lo que está haciendo mi gobierno”, dijo Bondarev, y agregó que “como funcionario” debería “asumir parte de la responsabilidad”. “Pero no quiero hacerlo”, afirmó.

“Es inaceptable lo que está haciendo mi gobierno”

El diplomático ya había expresado repetidamente su preocupación por la invasión. «Me dijeron que mantuviera la boca cerrada para evitar consecuencias», dijo. Bondarev dijo que aún no ha recibido una reacción de las autoridades rusas, pero reconoció que estaba preocupado y destacó que “no todos los diplomáticos rusos son belicistas”.