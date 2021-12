Dimite el secretario general de UGT-Madrid tras denunciar un posible caso de corrupción

- Publicidad-

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha presentado hoy su dimisión tras denunciar una presunta trama de corrupción en el sindicato, hecho que ha comunicado a los afiliados a través de un mensaje en redes sociales:

Siempre estaré en el equipo de Luis Miguel López Reillo.

¡Qué viva la lucha de la clase obrera!

¡VIVA LA UGT! ✊🏻 pic.twitter.com/hWhTruVxpY — Аврора ∞ #𝐇𝐢𝐣𝐚𝐬𝐝𝐞𝐥𝐇𝐨𝐫𝐦𝐢𝐠𝐨𝐧 (@aida2santos) December 20, 2021

Fue el pasado sábado cuando El Mundo publicó una información en la que se indicaba que López Reillo había denunciado ante la Policía Nacional un posible caso de corrupción en el sindicato, que podría haber desviado al menos un millón de euros del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

En la presunta trama corrupta estaría supuestamente implicada una administrativa del sindicato y entidades bancarias que gestionaban los fondos de dinero público destinados a empleados despedidos.

Ante esta situación, el sindicato UGT, a través de una nota interna informativa, a la que ha tenido acceso Diario16, ha confirmado la dimisión del secretario general del sindicato en Madrid y ha anunciado la constitución de una Comisión Gestora compuesta por miembros de la Comisión Ejecutiva Confederal (CEC) y de las ejecutivas de las tres federaciones regionales de Madrid. La gestora estará presidida por Rafael Espartero, vicesecretario general de organización confederal.

«Hace unos días el secretario general de UGT Madrid presentó una denuncia en comisaría y, hoy mismo, ampliando los hechos, la Comisión Gestora de UGT Madrid ha presentado un escrito ante la Fiscalía de Madrid por Delitos Económicos, por una presunta estafa ejercida contra el sindicato», afirma la nota informativa.

Según la organización sindical, «aunque la cuantía está aún por determinar, en esta trama, presuntamente, pueden estar implicados trabajadores y trabajadoras de UGT y personas ajenas al sindicato. Esta situación se detecta tras una investigación propia y una auditoría interna iniciada por la Comisión Ejecutiva Confederal y la Unión de Madrid de la UGT».

Además, se señala que López Reillo ha expuesto en su escrito de renuncia que dimite para facilitar las investigaciones existentes.

Además, según la información conocida por el sindicato, no existiría ningún trabajador externo afectado por esta trama al que no se le haya pagado lo que legalmente le corresponde por resolución judicial. «En consecuencia, no existen demandas de trabajadores contra UGT. La afectada por la estafa sería la propia organización», afirma el escrito de UGT.

Finalmente, la organización anuncia que se está realizando una actuación interna para esclarecer los hechos y que «pondrá en manos del juzgado todas las pruebas de que dispone contra esta trama y trabaja para continuar dando la respuesta sindical debida en la Comunidad de Madrid».