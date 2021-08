Dime de qué te indignas y te diré cómo eres

- Publicidad-

Dime de qué te indignas (de los miles de aspectos que tiene la sociedad y de las miles de acciones que hacen los seres humanos) y te diré con exactitud qué defiendes, qué beneficias, qué frenas o fortaleces, qué consientes o dejas pasar, en fin, qué obedeces con complicidad y qué no con rebeldía o contraposición.

Porque la indignación es lo que te desagrada, lo que te choca, lo que no quieres para ti ni para tu familia ni para tu país; sí, de lo que te indignas es lo que no estás dispuesto a seguir ni a votar ni a ser admirador ni siquiera espectador ni “palmero”. En efecto, alguien que te indigna no recibirá de ti un regalo, una buena valoración, un “like”, un “amor incondicional” o una cita para bailar juntos.

Lo que te indigna ya lo dice todo sobre ti. Si te indigna que tengamos muchos inmigrantes o que critiquen mucho a los grandes ricos o a la privilegiada realeza, ¡ah!, por seguro eres un ultraderechista. Si te indigna que los pobres siempre tengan tanta pobreza-explotación sin que aumenten las medidas (democráticas o no) para que no la tengan, ¡ah!, pues por seguro eres un comunista. Si te indigna que la sociedad no sea tan igualitaria y que el progreso social dominante no sea tan social, ¡ah!, pues por seguro eres un socialista.

Si te indignas de la poca consideración (conciencia) que hay con respecto a los animales, está claro que los amas de verdad o eres animalista. Si te indignas de tanto derroche consentido y de tanta contaminación consentida en la sociedad, está claro que amas a la Naturaleza de verdad o eres ecologista. Si te indignas de que la mujer siga “en lo mismo ante los que han sido beneficiados por el patriarcado” y de que la mujer sea incluso criticada por unirse frente a tantos chulos-frívolos del machismo, está claro que eres un o una feminista.

- Publicidad-

Es verdad, de lo que uno se indigna es lo que más determina esas “formas de comportamiento” que va a tener en la convivencia social. Así, los que se indignan de falta de “pijez” en los demás (porque ellos son solo pijos hasta la médula) o de tonterías como “elegancias o neuro-esteticismos”, pues ellos podrían exigir muy cansinamente formas de tal desequilibrio a los demás; o sea, ellos exigirían (como si nada, como el que no quiere la cosa) a los demás que tuvieran “esas formas” inasumibles racionalmente.

También, la indignación en alguien destapa todo tipo de defectos (los hace ver), de debilidades (como la carencia de seguridad en uno mismo), de fobias, de cerrazones, de inclinación a los extremos o a los fanatismos tan solo en cómo es tal indignación o en cómo esté justificada o fundada en razón (o equilibrada) a la hora de realizarse.

La indignación es, además, algo característico de la condición humana; siempre el ser humano “se ha visto herido o molestado” por lo que piensan o hacen otros: y muchas veces solo por concepciones culturales o religiosas que de inmediato le impulsan a no aceptar o a no tolerar ciertos límites que él mentalmente tiene marcados.

Así es, de cómo se indigne un pueblo es, en suma, lo que determina sin duda el cómo va a ser ése pueblo.