Dictadores democráticos

Necesitamos nuevos héroes y heroínas que lideren la lucha contra la demagogia, la manipulación, la deshonestidad y la incoherencia. Necesitamos hombres y mujeres valientes que se anticipen y creen oportunidades porque causa estupor el ejercicio de la mediocridad en dirigentes políticos, en filósofos, en pensadores y pensadoras, crea estupor lo terriblemente humano en el ejercicio periodístico, en comunicadores y comunicadoras, en activistas que a estas alturas de nuestra experiencia democrática y social dejan pasar el polvo observando y viendo “que el ejército enemigo no es más que un rebaño de inofensivas ovejas o que los malvados gigantes no son sino molinos de viento”.

Ningún gobernante debe ceder al chantaje terrorista, pero de ahí a consentir los abusos, hay un largo camino sembrado de víctimas inocentes por causa del ejercicio de la mediocridad nacido de lo terriblemente humano.

Por lo tanto, lo terrible de la mediocridad, de la dictadura privada del pensamiento del orden internacional salido de las últimas guerras mundiales, el ordenamiento económico que se antepone al de los valores magnánimos del hombre-ser, la fractura social impuesta y aceptada por el poder de lo “terrible del humano” crea la crispación y el enfrentamiento, con ello la violencia en todas sus configuraciones y el asesinato.

La madurez y la inteligencia con objetivos, desde mi pensamiento central o centralizado en búsqueda de diálogo, denotaría la búsqueda de un camino de encuentro de modernidad de la verdad de civilizaciones desde la conciencia social rechazando lo incompatible desde lo humano, en la búsqueda de un orden internacional desde la capacidad para acoger la idea definitiva de conducirnos a través de un Estado de derecho.

La salud democrática de una nación, la calidad y solidez de sus instituciones, la seguridad legal de su sistema judicial y el grado de libertad e independencia de sus ciudadanos y ciudadanas, la igualdad real de todos y de todas, más la protección de los y las más débiles, todos esos mecanismos que garantizan el Estado de Derecho tienen mucho que ver con la naturaleza ética del sistema político, los principios que inspiran el ámbito de lo público y los mecanismos que controlan y persiguen la corrupción y la incoherencia en cualquiera de sus formas. Todo un código de conducta que se edifica sobre valores tales como la honradez, la honestidad, la integridad, la lealtad, la ejemplaridad, la austeridad, en concreto, la VERDAD, siempre y todas aquellas circunstancias que el pueblo valora como imprescindibles para actuar en política y que no dependen de credos partidistas ni de sectarismos, sino que establecen un modelo de comportamiento del que emana confianza y credibilidad y que puede ser tomado como ejemplo por la sociedad en su conjunto, una especie de libro de estilo de la política al que los ciudadanos y ciudadanas puedan recurrir cuando sientan traicionada su representación, un conjunto de normas que regulan las relaciones que deben existir entre los políticos, las políticas y sus representados y representadas, bajo la mirada escrutadora de unos medios de comunicación libres, vigilantes y atentos a cualquier abuso de poder, conscientes de su propio poder y celosos de su responsabilidad.

El desarme moral al que asistimos, la impotencia ciudadana ante cualquier desafío colectivo, ese pesimismo que hace mella en la lucha cotidiana y que nos lleva incluso a buscar fuera las soluciones que somos incapaces de encontrar por nuestros propios medios, indican muy a las claras qué está ocurriendo y cómo la crisis económica ha pasado a ser sistémica, arrojándonos a un abandono y a una desidia tal que solo puede anticipar el estallido social que se avecina.

Es el momento de ofrecer al mundo desde la verdad un proyecto de convivencia y de futuro para el FUTURO, es preciso despojarnos de lo terrible que desde lo humano no distingue de lo inhumano. Es preciso conquistar la filosofía de lo ético para conseguir la luz como la verdad y la paz. Una Filosofía ética que nos imprima de una razón sin miedo fuerte y libre que sepa oponerse a las conductas terriblemente humanas y más aun a la mediocridad y deshumanización de los «dictadores democráticos», una nueva clase emergente que han marcado su objetivo común en la destrucción del mundo en todas sus dimensiones comenzando por la conciencia social y la voz de la verdad, la coherencia y el timbre de la ideología de lo humano.

La tierra es tierra en todas partes.

La patria es libertad.

El nacionalismo es un sentimiento…..

La vida un pensamiento de conciencia, verdad y coherencia.

Seres contra seres, humanos contra humanos, por una simple, o no, cuestión de gestos por una puesta en escena que lleva a los sentimientos excluyendo a la violencia irracional.

Me parece igual de peligroso que desde la utilización de lo terrible, occidente mancille con su exclusión e intolerancia al pueblo musulmán como desde la misma utilización de lo horrible, los extremistas islámicos intenten derribar la libertad de occidente.

El riesgo de fracturar al mundo, a las civilizaciones, a las culturas, a las religiones. El riesgo de confrontación abierta entre humanos de uno u otro lugar de la tierra, tierra de la nación, libertad. Con las mismas raíces de creación, el mismo origen de entrar y salir del mundo, y el mundo nos debe obligar a vencer el “cómplice silencio” de lo terriblemente humano que nos conduce a construir la libertad en una quimera y los sentimientos individuales y colectivos en argumentos con el que justificar un estado de cosas, una manipulación social en la que el terror de las partes impone sus normas a sangre y fuego convirtiendo la conciencia humana en un ejercicio de supervivencia en el que la crispación y la tensión determinaran, hasta los límites insoportables, el normal desconocimiento de la vida en general y de la humana en particular.

El diálogo jamás puede imponerse, nace de la necesidad del consenso y no admite anatemas ni exclusión. No es unidireccional ni dogmático y se basa en el respeto mutuo a la opinión del otro, aunque no se comparta, aunque con respeto se rechace. El diálogo nunca puede avanzar por la vía de perjuicio y del desprecio o descalificación. Requiere en ocasiones un enorme esfuerzo de voluntad que obliga a trascender las formas para analizar el fondo de la cuestión. Todo ello supone un ejercicio de tolerancia y madurez humana, democrática y de principios que no implica ni renuncia ni cesiones, más bien al contrario, se apuesta por el diálogo porque existen discrepancias entre la “diversidad de culturas y religiones que voluntariamente sin condicionamiento de ningún tipo superan el marco de lo diferencial, incluso de la confrontación aceptando una negociación hacia el entendimiento al amparo de los derechos humanos, junto a los derechos individuales y colectivos de los pueblos en general. Solo los dictadores de uno u otro signo público y privado, junto a los tiranos, utilizan lo terriblemente humano aferrándose al pensamiento único con el fin de utilizar para sus intereses personales las fracturas sociales entre pueblos y naciones. El mundo ya está sabiendo dónde conduce la falta de respeto, intolerancia, conciencia y dialogo.

El poeta persa Ferdousi, que con su “libro de los Reyes” es a Irán lo que Dante a Italia o Lutero a Alemania, fue un sabio cuando resumió en un solo verso al largo poema en el cual encerró la historia de la humanidad “los hombres nacen, sufren y mueren puesto que deben morir. ¿Por qué nacemos? Más Aun, puesto que debemos morir, ¿por qué sufrir? “ y yo añado en la misma línea….

¿Por qué ejercer la corrupción?

¿Por qué fomentar la desigualdad y la injusticia social?

¿Por qué la violencia venga de donde venga?

¿Por qué la insolidaridad?

¿Por qué la ambición e inhumanidad?

¿Por qué la pobreza y el sufrimiento?

¿Por qué lo terriblemente Humano?

¿Por qué la guerra?

¿Por qué las guerra para evitar otra guerra ?

¿Por qué la incoherencia?

¿Por qué la traición?

¿Por qué la deslealtad?

¿Por qué la cobardía?

¿Por qué el miedo?

Y…, ¿Por qué no a todo lo contrario?

Todo lo terrible es peligroso e inhumano, es insoportable en el terreno de la moral. La responsabilidad del hombre es la de ser honesto, justo, ético, igual y humano, incluso en una doble vertiente…., serlo con él mismo y con todos y todas los demás. Decía Simone de Beauvoir que la sabiduría de los humanos consiste en conceder a la “desgracia” (al desastre, a lo terrible, a la injusticia) las menos ocasiones posibles.