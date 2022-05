Díaz Ayuso elimina trenes del Metro de Madrid y le echa la culpa a Pedro Sánchez

- Publicidad-

En plena vuelta a las oficinas y puestos de trabajo tras el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores, los madrileños tendrán que esperar más en los andenes de las estaciones: el recorte de trenes en Metro de Madrid es una decisión ya tomada del gobierno de Díaz Ayuso.

Desde la Comunidad, tras el Consejo de Gobierno del pasado miércoles, su portavoz Enrique Ossorio justificó los recortes en el suburbano madrileño al afirmar que “la factura eléctrica que tiene que asumir Metro cada día es conocida por todos” sin perder la ocasión para arremeter contra el Presidente del Gobierno “excepto para el señor Sánchez “ repitiendo la misma frase hasta en tres ocasiones en menos de 4 minutos. La idea era clara: responsabilizar al gobierno central de los recortes en trenes y frecuencias en el metro madrileño, una decisión adoptada por Díaz Ayuso minutos antes de la comparecencia de Ossorio en la rueda de prensa.

En cuanto a gastos, el portavoz del gobierno regional informó que antes de crisis energética Metro de Madrid tenía un coste diario de funcionamiento de 120.000 euros llegando hasta los 800.000 a causa de la crisis energética ; “En febrero de 2021 se pagaron 3,4 millones mientras que en febrero de este año hemos pasado a 12,2. Hemos multiplicado por cuatro el gasto mensual en Metro”.

Acto seguido y haciendo uso del estrado institucional del gobierno madrileño, Ossorio volvió a a arremeter contra el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, esta vez de forma irónica, al afirmar que “Tenía razón, ha cumplido su promesa y le felicito por ello: no ha subido el precio de la electricidad”.

Los recortes

Desde el gobierno de Díaz Ayuso explican que el elevado coste de la electricidad, disparado en los últimos meses, ha obligado a Metro a tomar medidas con el fin de disminuir los costes diarios para “garantizar un servicio de calidad pero con unas cuentas más saneadas, algo fundamental para asegurar la sostenibilidad de la empresa en el futuro”.

Según los datos oficiales, la circulación de trenes diarios en hora punta ha pasado de los 324 a 311 cifrando la reducción en tan sólo un 4 por ciento “que apenas se traduce en que los usuarios tengamos que esperar unos segundos más entre uno y otro”. Asimismo, ha facilitado un dato no menos importante; el recorte de trenes ha provocado una disminución del 20 por ciento de pasajeros. En las denominadas “horas valle”, de menos asistencia, el número de viajeros ha caído un 10 por ciento.

Los datos reales según Más Madrid

Mientras para la líder de la oposición Mónica García de Más Madrid la reducción real significa “Que uno de cada diez metros no va a venir. Esto significa que va a haber 900 trenes menos. El tiempo de espera pasará de 3 a 7 minutos” para ser muy categórica al afirmar “que Díaz Ayuso nos resta robando 6000 horas de vida a los madrileños y a las madrileñas”

Considerando el contexto político y de crisis energética, García insiste “Necesitábamos justo lo contrario. No le pedimos a la señora Ayuso que facilite la vida a los madrileños y las madrileños, pero como mínimo que no la boicotee y no nos robe esas horas de vida y esa movilidad sostenible que se está demandando desde todos los sectores”

En esta misma línea, la portavoz de Más Madrid insiste que el recorte de trenes y la disminución de frecuencias afectará negativamente “a todo lo que conlleva a la movilidad sostenible, a la contaminación, al tiempo que la gente tiene que perder para ir a sus trabajos, a la calidad de vida de los madrileños”.

Para finalizar, Mónica García apunta directamente a Díaz Ayuso “le pedimos que haga su trabajo, gestionar bien los servicios públicos, el Metro y la movilidad pública. Ya no le pedimos que nos facilite la vida, que es para lo que debería estar un gobierno, le pedimos que no la boicotee. Si los está disminuyendo es porque está boicoteando un modelo social que quiere funcionar pero que ella no lo deja”

Comisiones para quienes usan Lamborghinis y recortes para quienes usamos el Metro. pic.twitter.com/lOEKS6PYs3 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 28, 2022

Proposición No de Ley

Como ya anticipaba García en sus declaraciones a los medios, la diputada y portavoz de Transportes de Más Madrid en la Asamblea regional, María Acín, ha registrado una PNL con una batería de medidas, entre las que se incluyen la incorporación a la red de 80 trenes en Metro de Madrid; mantener la Tasa de Reposición para contratar a 323 personas, fortalecer su plantilla mediante la contratación inmediata de 400 personas y la reducción de los salarios anuales de los altos cargos de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, que actualmente cobran por encima del salario anual del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Por otro lado, desde la misma formación se insta al Gobierno Central a establecer un fondo estatal extraordinario de 300 millones de euros, que contemple tanto las pérdidas acumuladas por la COVID-19 como las ampliaciones e incrementos de coberturas para incentivar el uso del transporte público en momentos de escalada de los precios del combustible, y a incorporar en el Real Decreto-ley de medidas urgentes de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, ayudas directas al transporte urbano y suburbano.