Se han establecido diferentes días del año para realizar conmemoraciones: Días Mundiales, Días Internacionales y Días del Orgullo. Estos últimos consisten en la reivindicación de los derechos de un colectivo que haya sido discriminado.

El médico investigador Boris Pérez recordó que el primero que se organizó fue el Día del Orgullo Gay en el año 1970. Se celebra el día 28 de junio y conmemora la fecha de los disturbios en el pub Stonewall de Nueva York un año antes. A raíz de una redada policial ocurrida en ese pub, el colectivo gay comenzó a organizarse y a reclamar sus derechos.

Boris le da un valor importante a la palabra “gay”. Se trata del acrónimo de la expresión en inglés “good as you” (tan bueno como tú). Habría que recordar, ante cualquier actitud racista, que esa persona a la que se discrimina ya sea por razón de sexo, de raza, de edad, de religión, etc., es “tan buena como tú”, y a menudo mejor solo porque no es racista.

En el Día del Orgullo Gay se reivindica que ser una persona gay no va en detrimento de poder realizar un trabajo u otra actividad igual de bien que otra persona que no lo sea.

Otra fecha señalada es el día 25 de mayo, en que se celebra el Día del Orgullo Friki. Una persona friki se define como aquella que practica desmesurada y obsesivamente una afición. El colectivo friki reivindica así su derecho a realizar libremente su afición sin ser menospreciada por ello.

Boris lo entiende y considera que ambos días constituyen una reivindicación, pero no entiende que a nadie se le pueda ocurrir celebrar cada día 4 de febrero el Día del Orgullo Zombi y la fecha elegida es la del nacimiento del cineasta George Adam.

En cualquier caso, si usted viera algún zombi ese día, felicítelo si usted quiere, pero no se entretenga mucho y salga corriendo cuanto antes por si acaso.