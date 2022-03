Diario 16 accede al listado de los 51 ex funcionarios de Inteligencia

- Publicidad-

Interferir en las Elecciones Presidenciales, para la reelección de Trump, del 2020 era su objetivo.

Para ello decidieron firmar conjuntamente una carta en la que decían que el portátil de Hunter Biden, hijo del candidato del Partido Demócrata de los EEUU y apuesta de los agentes del llamado Nuevo Orden Mundial, Joe Biden, era un complot por parte de Rusia.

Algunos medios estadounidenses como The New York Times han decidido ahora cambiar de opinión y aceptar la veracidad de la información del portátil de Hunter Biden que lo vincula a tráfico de influencias y crimen organizado (trata de blancas, prostitución y pederastia) y que el FBI y diversos organismos de Inteligencia de EEUU (no asi la CIA) dieron por veraz. Publicamos el enlace del artículo del NYT:

https://nypost.com/2022/03/18/intelligence-experts-refuse-to-apologize-for-smearing-hunter-biden-story/

Desde Diario 16, que ha tenido acceso al listado completo de los 51 ex funcionarios de Inteligencia, pasa a publicarlo:

– James Clapper

– Michael Hayden

– Leon Panetta

– John Brennan

– Marc Polymeropoulos

– John Sipher

– John McLaughlin

– Miguel Morell

– Doug Sabio

– Nick Rasmussen

– Russ Travers

– Andy Liepman

– Juan Moisés

– Larry Pfeiffer

– Jeremy Bash

– Rodney Anyder

– Glenn Gerstell

– Savid Hebilla

– Nada Bakos

– Patty Brandmaier

– James Bruce

– David Carien

– Janice Cariens

– Pablo Kolbe

– Pedro Corsell

– Brett Davis

– Deddo de Thomas

– Roger Z. George

– Steven Pasillo

– Kent Harington

– Don Hepburn

– Timothy Kilbourn

– Rick Ledgett

– Ron Marks

– Jonna H. Méndez

– Emilio Nakhleh

– Gerald O’Shea

– David Priess

– Pam Purcilly

– Chris Savos

– Nick Shapiro

– Stephan Slick

– Cinthia Hebra

– Greg Tarbel

– David Terry

– Juan Tulio

– Greg Treverton

– David Vanell

– Mike Vickers

– Winston Wiley

– Kristin Madera

Adjunto a este listado hay una nota que hace referencia a la participación de nueve funcionarios más de Inteligencia que se confabularon con los enumerados anteriormente, pero que decidieron permanecer en el anonimato para poder continuar con otras »tareas» dentro de la Administración. Nuestras fuentes confirman que estos 9 ya han sido identificados.

Los 51 ‘expertos’ de inteligencia, que falsamente desacreditaron la veracidad de la información que contenía el portátil de Hunter Biden, no han pedido disculpas ni consta, a día de hoy, que vayan a asumir responsabilidades penales.

James Clapper (en CNN) encabezó la carta de los 50 ex funcionarios de Inteligencia para poner en duda la veracidad y afirmar que era desinformació rusa. Su misión era influir en las Elecciones Presidenciales 2020 y que Trump perdiera.

No lo consiguieron cuantitativamente, como lo acreditaron las encuestas, y a pesar de cometer un delito gravemente penado en los EEUU, pero se movilizaron otros elementos mediáticos y propagandísticos, además de los agentes del que se ha venido a llamar Estado Profundo. De ellos hablaremos, Dios mediante, en futuros artículos para Diario 16.