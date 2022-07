Diagnóstico: esquizofrenia. 50 años después

- Publicidad-

Me diagnosticaron esquizofrenia a los 17 años. Yo, que era muy sociable,

pasé a relacionarme solo con mi familia y los compañeros del trabajo. No

salía de casa más que para ir a trabajar, y los amigos dejaron de venir

a verme. Ni mi familia ni los demás sabían muy bien cómo tratarme y,

como es lógico, me sentía muy solo, incomprendido y excluido. De eso

hace ya más de 50 años, pero algunos de los prejuicios que sufrí

entonces aún siguen estando bien arraigados en la sociedad. Por eso

quiero hablar del estigma en contra de los enfermos mentales.



Personalmente lo he sufrido durante décadas y conozco a mucha gente que

también. Hay un clima social que hace la vida todavía más difícil a

personas que ya sufren bastante. En mi opinión, esto pasa porque la

información que tiene la sociedad sobre este tema es poca y errónea.

Considero que los periodistas y los cineastas han hecho mucho daño,

porque suelen presentar a los enfermos mentales como personas muy

peligrosas. En realidad, los estudios de los expertos dicen que la

incidencia de la violencia es igual en las personas con enfermedad

mental que en las sanas, pero la sociedad no lo ve así. Y es un círculo

vicioso: como hay estigma, los enfermos no hablan abiertamente de lo que

les ocurre, lo que provoca que la sociedad no pueda entender al

colectivo y el estigma aumente. Yo siempre, desde que a los 21 años tomé

conciencia de lo que me había pasado, he explicado mi situación porque

quiero que se normalice en la sociedad. Nunca he creído que fuera algo

que hubiera que esconder. Es verdad que, como lo cuento en cuanto

conozco a alguien, mucha gente deja de relacionarse conmigo de repente.

Pero eso me anima a seguir diciéndolo porque así no tengo disgustos más

adelante. Los diferentes estudios dicen que hay diferentes porcentajes

de enfermos mentales que han sufrido estigmatización, pero basándome en

mi experiencia y en la de muchos conocidos, creo que la proporción real

es el 100%.



Hay algo que todos podemos hacer para mejorar la situación. Algunas

expresiones simplemente no son correctas. Por ejemplo, un día que estaba

hablando con un vecino de toda la vida, cuando la mujer le preguntó qué

le había dicho, él le respondió: «no hagas caso, que está loco». Me

sentó muy mal, claro. Otro día, estaba hablando tranquilamente en la

calle con unos niños que conocía y cuando su madre lo vio les gritó

diciendo que volvieran a casa porque había un loco fuera del manicomio.

Muchas veces se han hecho comentarios de este tipo («aquí corremos

peligro») referidos a mí, conmigo delante. Se puede ser más considerado.

Esas reacciones las suelen tener personas que no me conocen mucho. En

cambio, cuando se me conoce, se me trata bien. O sea que lo que hay ahí

es un prejuicio que desaparece cuando se sabe más.



Y también en general, cuando se habla de otros temas, se puede hacer

mejor. Según cómo se dicen las cosas, se puede cambiar la percepción

sobre algo, tanto de la sociedad en general como de los afectados. Por

ejemplo, si un afectado por un problema mental oye la frase «que no

estoy loco» en los contextos en los que se suele decir, luego puede

tener reparos a la hora de decir en el trabajo lo que le ocurre. Eso

está pasando, y añade un problema al problema. Antes se decía mucho «que

no soy maricón», y eso ahora ya no está nada bien visto entre muchas

personas. Pienso que somos uno de los colectivos más estigmatizados y

que, mientras otros colectivos han ido consiguiendo más consideración,

la sociedad aún no ha rectificado la discriminación que sufrimos los

enfermos mentales. Pero nosotros también merecemos respeto. Además, las

enfermedades mentales le pueden afectar a cualquiera, por ejemplo si se

sufre mucho estrés durante demasiado tiempo o por una pérdida inesperada

de alguien querido. Nadie está a salvo de esto. Entiendo que si no se

sufre este problema no parezca importante evitar esas expresiones. Yo

mismo, antes de que me diagnosticaran, hablaba más a la ligera. En ese

sentido, la esquizofrenia me ha hecho mejor persona.



Otro error que habría que evitar es el de utilizar terminología de salud

mental para hablar de otros temas que no tienen nada que ver. Por

ejemplo, cuando alguien es contradictorio, los periodistas suelen decir

metafóricamente que tiene una actitud esquizofrénica. Ir oyendo la

palabra en esos contextos va cargándola de negatividad añadida y

entonces cuando se utiliza con su sentido propio provoca un rechazo muy

fuerte.



En cualquier caso, hay que hablar más de salud mental, dejar de

considerarla un tabú. Y más ahora que hemos pasado por una pandemia y

tenemos una de esas situaciones mundiales que propician la aparición de

problemas mentales, además del consumo de drogas que cada vez está más

extendido y últimamente es uno de los desencadenantes principales. Sé

que corregir la mala información es difícil, porque cuesta más revertir

que partir de cero, pero hay que hacerlo y entre todos lo conseguiremos.