Deutsche Bank a Saracho: «Contamos con elementos que podrían hacer funcionar una ampliación de capital»

Diario16 publicó en exclusiva las ofertas de ampliación de capital presentadas tanto por Deutsche Bank como por Barclays en los días previos a la resolución, propuestas en las que se producía un aseguramiento por parte de estas entidades del 50% de una operación que hubieran supuesto a Banco Popular 4.000 millones de euros.

«Cartas de bancos, Barclays, Deutsche, por cierto había más, Credit Suisse, porque Morgan haría una […] los bancos son máquinas comerciales […] los bancos se dedican a eso y te mandan cartas y quieren estar en las operaciones. ¿Y qué vas a hacer, sumar? Esa carta no significaba nada con respecto a la ampliación de capital más que una muestra de interés, no es una obligación legal, no es dinero contante y sonante; yo no podía ir con esa banca y decirle al banco, ¿quieres el Popular? Ninguno de esos bancos quería comprar el Popular ni de lejos, lo que quería era participar en una operación de mercado, como hacen miles de veces; si de algo sé, es de eso. Esas cartas estaban muy bien para decir: hay interés, siempre hay interés, lo cual no quiere decir que luego la suscriban y a qué precio», afirmó Emilio Saracho en el Congreso de los Diputados.

Nuevos correos internos a los que ha tenido acceso Diario16 demuestran que la oferta de Deutsche Bank iba más allá de lo afirmado por Saracho en su comparecencia ante los representantes políticos del pueblo español.

El día 5 de junio de 2017 a las 13.46, Antonio Rodríguez Pina, presidente de Deutsche Bank en España, envió un correo a Emilio Saracho sobre la ampliación de capital: Tras muchos comités y revisiones este fin de semana, hemos enviado a Miguel Escrig una carta en la que expresamos el interés de Deutsche Bank en asegurar el 50% de una posible ampliación de capital de € 4 bn [4.000 millones]. Obviamente hay ciertas condiciones, pero la carta se basa en nuestra creencia de que concurriendo circunstancias que pensamos pueden darse de una forma realista, se podría hacer una ampliación que estabilizara el banco.

» Desde hace varias semanas nos hemos enfocado en la solución que os planteamos inicialmente, es decir una ampliación de capital, que siempre pensamos que requeriría el apoyo de un grupo significativo de “inversores ancla” que garantizasen idealmente en torno al 50% de la ampliación. Hemos mantenido contacto con muchos de estos inversores que incluyen tanto grandes patrimonios como alguno de los principales institucionales (tanto accionistas/bonistas actuales de Popular como otros nuevos) y pensamos que (obviamente sin certezas absolutas) contamos a día de hoy con elementos que podrían hacer funcionar una ampliación de capital en la línea descrita en nuestra carta.

» Mañana nos sentaremos con Miguel Escrig para comentar en detalle nuestras conversaciones con inversores y nuestro plan para una ampliación. Entretanto estoy a tu disposición esta semana para comentar tanto este tema como cualquier otro que necesites. He estado tentado de pasar a comentar contigo varias veces y brindarte mi apoyo (profesional en lo que modestamente pueda y personal) pero te supongo muy liado. El viernes próximo, como tarde, nos vemos con John Cryan que tiene dilatada experiencia de gestión de crisis (propia y ajenas) y lleva años de conversaciones continuas con el regulador. Ojalá nuestros esfuerzos os sirvan a ti y al Popular para superar los retos actuales».

Este correo no se corresponde a una mera «publicidad comercial». Hay algo más, hay un compromiso de afrontar esa ampliación de capital en la que el propio banco alemán, después de varias reuniones de distintos comités internos, decide asegurar un 50% de una operación de mercado de 4.000 millones de euros. Por otro lado, el propio presidente de Deutsche Bank reconoce que, tal y como se verifica en la documentación publicada hace varios años por Diario16 respecto a los contactos de Miguel Escrig con la entidad germana, las conversaciones entre ambas entidades para la operación de ampliación de capital se llevaban realizando desde hacía semanas.

Sin embargo, Emilio Saracho en el Congreso seguía afirmando que ninguno de los bancos que remitieron ofertas para ampliar capital quería comprar al Popular. Esto demuestra que su único objetivo era el de una operación corporativa de venta porque, como bien dijo, «si de algo sé, es de eso».

La respuesta de Saracho a Antonio Rodríguez Pina iba en consonancia con ese interés único de una operación de venta. El correo, al que Diario16 ha tenido acceso, fue enviado a las 13.57 del 5 de junio de 2017. «Gracias Antonio, es muy de agradecer que sigáis en la línea de apoyar al banco en cada momento con lo que parece necesario. La ampliación de capital es imprescindible y solo es posible hacerla mediante un acceso al mercado con todos los elementos que la hacen creíble o conseguirla indirectamente mediante una operación corporativa en donde el adquirente la realice por nuestra cuenta con las demás ventajas de sinergias. Seguimos en estas dos vías pero afectados por los tiempos y las limitaciones impuestas por las reglas vigentes en el marco regulatorio. Estaré encantado de verte con Cryan».

A esa hora, Emilio Saracho ya sabía que los organismos públicos estaban sacando sus depósitos como si no hubiera un mañana. Sabía que el asesor externo del FROB ya había recibido la aceptación por parte del Santander y de BBVA de que estaban de acuerdo en participar en la subasta una vez que el Popular hubiera sido resuelto.

Uno de los puntos que podrían haber frenado la resolución era la presentación de ofertas privadas como, por ejemplo, esa oferta de ampliación de capital de 4.000 millones. Sin embargo, él se cerró en banda y el Popular, al día siguiente y tras una reunión del Consejo de Administración plagado de coacciones, engaños y presiones, según las denuncias de los exconsejeros, se declaró inviable.

A pesar de esto, la instrucción en la Audiencia Nacional se está centrando en cuestiones de hace más de 10 años que nada tuvieron que ver con las causas reales de la resolución. Lo que es peor, tanto el juez como el fiscal se niegan a investigar lo ocurrido en el último mes. Luego habrá gente de la judicatura que se queja de que los ciudadanos no creen en la Justicia. Tal vez, ellos estén dando demasiados argumentos para que esa desafección siga creciendo.