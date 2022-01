- Publicidad-

El epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud, Abdi Mahamud, asegura que el virus de la gripe y el de la covid 19 no comparten información, por lo que la proliferación de casos de «flurona» (personas con las dos enfermedades a la vez) no aumenta el riesgo de que el coronavirus evolucione a variantes más peligrosas. «Se trata de virus de especies completamente diferentes que usan receptores distintos para infectar, y no hay mucha interacción entre ellos», ha remarcado.

Las mutaciones del coronavirus suelen generarse especialmente en personas no vacunadas, donde el patógeno tiene más posibilidades de replicarse, ha recordado el especialista. Por eso, objetivo debe seguir siendo «vacunar a todo el mundo para que se reduzcan las posibilidades de mutación».

El experto ve como algo normal que estén apareciendo más casos de «flurona» que en la temporada anterior, por la mayor relajación en muchas sociedades, que ha provocado una reducción de las vacunaciones contra la gripe.

Cataluña ha registrado los primeros casos de flurona, la coinfección de gripe y coronavirus, que se anotó en Israel hace tan solo unos días. Así lo ha anunciado la directora del Servicio Catalán de Salud, Gema Craywinckel, que ha explicado que se han detectado “de manera esporádica”.

Los casos “no revisten especial gravedad ni diferencia de abordaje” respecto a los casos unívocos de gripe o coronavirus, y que los que se han detectado hasta ahora son pocos y anecdóticos.

Asimismo, Craywinckel ha subrayado que no son casos de “más gravedad ni complejidad”, y ha asegurado que se puede producir la coinfección en ocasiones cuando hay diversos virus circulantes que coexisten. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, advirtió días atrás de que esta combinación “puede aumentar los perfiles de gravedad, por el lado de la gripe y por el del covid-19”.

García Rojas ha apuntado, además, en laSexta Noticias que ambos virus coinciden con gran intensidad en el mismo periodo estacional, por lo que “una persona puede tener perfectamente las dos infecciones en su cuerpo”. Sin embargo, el ministerio de Sanidad israelí, que ha registrado varios casos, ha asegurado que no presenta una sintomatología más grave. “La enfermedad es la misma. Son virales y ambos causan dificultad para respirar, puesto que atacan a las vías respiratorias superiores”, ha apuntado al respecto Arnon Vizhnitser, director del departamento de Ginecología del hospital de Beilinson, donde ha dado a luz la mujer infectada.

La flurona es la coinfección por el virus SARS-CoV-2, responsable del coronavirus, y del virus de la influenzavirus A o el influenzavirus B, géneros ambos del virus ARN de la familia orthomyxoviridae, responsable de la gripe. Produce los mismos síntomas de una gripe común o del coronavirus, entre los cuales están dolores de cabeza fuertes, mareos, dolores físicos, diarrea y otros.

El primer caso reportado se produjo en una ciudadana israelí, embarazada el 2 de enero del 2022, que sufrió variados síntomas asociados a la enfermedad.