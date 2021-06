¡Despabilaos!

- Publicidad-

Lucha por tu forma de vida y de vivir. Ciérrate en banda a oportunistas consignas como “nada volverá a ser igual” o “hay que adaptarse”. Porque esta no es una evolución derivada de un progreso. Esto es el negocio de cuatro o cinco listos que atentan directa e indiscriminadamente contra tu forma de vida.

Si eres camarero, autónomo de cualquier cepa, cantante, escritor, profesor in-situ o vendedor ambulante, lucha por tu profesión, por el futuro de la misma, aunque te sofoquen con la idea de tu inviabilidad. ¡De qué! El desastre se asoma ya a la vuelta de la esquina y solo tú puedes evitarlo yendo a lo tuyo, más que nunca. Ellos son los inviables, los ilegales, anticonstitucionales, deshonestos, irresponsables (una fiesta no es un crimen, es humana y, según tu naturaleza ―la cual también pretenden modificar―, hasta forzosa).

Fíjate bien en sus reformas fiscales y compáralas (ahí tienes el puñetero Google) con las, fallidas o no, de otros países latinoamericanos: calcadas. Igualitas. ¿De quién están recibiendo las órdenes? ¿No los ves? Dudan y tropiezan con sus decretos, leyes y propuestas como el que no está siendo él mismo, como el que oculta algo y no da pie con bola porque baila a punta de batuta ajena. Se les ve el plumero, cada vez más, porque orientan siempre en un mismo sentido sus políticas falsamente progresistas y no digamos liberales.

Quieren barrer tu pasado, tus recuerdos, tus cosas. Promocionan un mundo virtual que no te pertenece, donde lo más preciado, tu trabajo, tus fotos, tu historia, tu dinero, tu propiedad ¿privada?, pende volátil de unas claves que cualquiera se puede saltar. Te animan a condenar lo útil y hasta práctico, a cambiar de profesión, tachando la tuya de obsoleta y aburrida, no acorde con “los tiempos que corren”: otra famosa consigna firmemente orientada a venderte la moto de un futuro que no existirá en ninguna de sus formas si explota la dinamita que ya han ubicado en toda referencia, en todo apoyo.

Si quieres sobrevivir y no ser un esclavo, lucha por lo que eres a día de hoy. Sé mejor todavía, y más aún. ¡Espabila!