Desmontando los bulos, mentiras y medias verdades de Marine Le Pen

La extrema derecha europea es especialista en desinformar a través de la presentación como verdades de mentiras, bulos y medias verdades. Esto es un hábito muy recurrente y muy efectivo en un momento de crisis económica, social y política como el actual donde la ciudadanía vive desconcertada y atemorizada por su presente y su futuro ante la inoperancia y la incoherencia de sus gobernantes, sobre todo de la izquierda.

En el debate celebrado ayer entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la candidata ultra, Marine Le Pen, se volvió a perpetrar un recital de bulos enmascarados dentro del mensaje populista lepeniano tan propio de los partidos de extrema derecha europeos.

Le Pen aseguró que podría bajar el IVA de los combustibles al 5,5%. Esta afirmación es, directamente, mentira y demuestra que la candidata no conoce el mundo en el que vive ni las normas que lo rigen. La realidad es que los impuestos de los combustibles no pueden ser modificados unilateralmente por ningún país de la Unión Europea, tal y como se está viendo en la crisis actual, dado que la legislación de la UE, que es de obligado cumplimiento, señala que una bajada por debajo del 15% no puede ser definitiva.

La subida de los precios de los combustibles protagonizó otro de los bulos de Le Pen, puesto que la candidata ultra responsabilizó de la misma a las políticas de Emmanuel Macron y a las subidas de impuestos. Esto es falso, puesto que los precios de los carburantes están influenciados directamente por los mercados internacionales del petróleo que en los últimos años están teniendo un comportamiento alcista. Además, los impuestos sobre los carburantes en Francia llevan congelados desde 2018 y, durante los últimos 5 años, han descendido respecto a la época de François Hollande y Manuel Valls.

La candidata ultra también señaló que se han incrementado las cifras de pobreza en Francia desde que está Macron en el poder. En concreto, Le Pen afirmó que «hay 400.000 pobres adicionales bajo su mandato de cinco años. Por lo tanto, estamos en un país donde hay 9,8 millones de pobres en este momento». Sin embargo, las últimas cifras oficiales de niveles de pobreza dan un número muy inferior y corresponden al año 2018.

Le Pen también señaló que un 50% de los franceses, cuando se jubilan, ya no trabajan. Sin embargo, la candidata ultra mezcló dos conceptos diferentes: la situación de los franceses cuando alcanzan la edad media de jubilación (en torno a los 63 años), sin necesariamente jubilarse en la realidad, y la situación de las personas cuando se jubilan, y que no tiene lugar a la misma edad para todos. La afirmación de Le Pen respecto al primer concepto es falsa y, en el segundo, se acerca a las cifras reales, pero lo dicho por la candidata es una media verdad: sólo el 56% de las personas que se jubilan siguen trabajando.

Respecto al mercado laboral francés, Le Pen dio un verdadero recital de medias verdades. Por un lado, afirmó la industria había perdido 14.500 empleos desde que Macron es presidente; por otro, que el número de parados sólo se había reducido en 100.000 en 5 años.

Según los datos oficiales de empleo, Francia contaba en diciembre de 2021 con 25,9 millones de empleos asalariados, incluidos 3,13 millones en la industria. Eso supone un aumento, respecto a 2017, de 957.200 puestos de trabajo asalariados totales. Sin embargo, disminuyó en 3.900 en la industria y no 14.500 como afirmó Marine Le Pen, mientras que el empleo asalariado general ha aumentado en casi un millón durante el mismo período. Pero la tendencia es de nuevo al alza en el empleo industrial.