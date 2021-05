Deshonesta política local y otras malandanzas

- Publicidad-

Cualquier español que esté en su sano juicio sabe, sobradamente, que la política en este país es una refrendada deshonestidad. Sólo el hecho de la cantidad de políticos (cifra aproximada a los ¡500.000!) constituye ya una sin par befa (con perdón por el vocablo) a la ciudadanía. Pero, evidentemente, por razón de su antedicha cantidad, no podemos desmenuzar político por político en un escrito. Es por ello, que servidor se va a referir, en principio, única y exclusivamente al alcalde del pueblo donde vive, al Sr. Alcalde de Castuera (Badajoz), sin que ello suponga en absoluto que no haya infinidad de “ejemplares” del mismo género que reúnen las mismas condiciones que él en otros tantos pueblos de los más de 8.000 que tenemos en España.

No obstante, antes de seguir, quiero hacerles saber que este Alcalde (que no es nacido en Castuera, donde llegó como máximo representante -como Jefe- de Falange y “conectó” con el PSOE local rápidamente viendo la que se avecinaba) es un caso que hace recordar al del Sr. Barcenas del PP. Lo digo porque, a pesar de las denuncias que acumula, de las que más adelante daré cuenta (sólo de las que conozco, aunque, parece ser, hay muchas más), el Partido Socialistas no ha tenido aún agallas para expulsarlo, incluso con una de esas denuncias por la que ya ha sido condenado a tres años de cárcel e inhabilitación para cualquier cargo público, aunque, eso sí, la condena sea apelable; claro que con pocas posibilidades de que no sea confirmada al tratarse de un caso de “acoso laboral con daños”, hasta el punto de que, según parece, no han sido admitidas las alegaciones presentadas por los letrados del condenado ante la Audiencia Provincial y se está a la espera de Sentencia, que, como no soy letrado, ignoro si pudiera ser firme. Quiero decir con esto, que es fácil que esté ocurriendo que nadie del PSOE se atreve a “meter mano” a este individuo por temor a que -como está haciendo el Sr. Barcenas- “cante” y se lleve por delante medio partido socialista de Extremadura.

Este Alcalde, además de la denuncia ya referida en el párrafo anterior, acumula otras pocas por “Infracciones Urbanísticas Graves” que están siendo tramitadas en los Juzgados pertinentes, y servidor está a la espera de las resoluciones de las mismas para llevar a cabo una “gran denuncia” sobre los –quiero recordar, 16 edificios, aunque ahora puede que ya sean algunos más- en ese paraje “idílico” llamado “Isla del Zújar”, que explota una empresa llamada SERTUR S.L. comandada por, según parece, varios miembros del PSOE local y que se dedica al ocio evidentemente. Ya que, dichos edificios han sido construidos (por supuesto con dinero público de la Diputación Provincial, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Castuera) sin los correspondientes proyectos de arquitectura. Un grave delito puesto que se expedían licencias de obras sin los correspondientes proyectos arquitectónicos. Amén de que la Mancomunidad de Municipios de La Serena, con sede en Castuera, se encargaba de todos los gastos de luz y agua del referido “complejo de ocio” -desconozco si aún lo sigue haciendo, que no me extrañaría- con lo que añadido al mantenimiento del lugar que también corría de su cuenta, el negocio resultaba (y quizás aún resulte) más que “fructífero” y posiblemente sirviera para la financiación del socialismo local, provincial y autonómico. En fin, ya van viendo que este Alcalde es un hombre “más que cabal”.

Aunque de eso no se le pueda acusar (judicialmente, quiero decir), presuntamente, ha utilizado eso que se llama nepotismo para “colocar” a sus dos hijos y al marido de su hija; es decir, ha cuadrado, reitero, presuntamente, la familia para que ninguno miembro de ella pase apuro por la pandemia o por el desaguisado del empleo precario que asola Extremadura.

También está pendiente de la resolución (que servidor sepa, puede que de alguno más) de un contencioso-administrativo que puede costar al Ayuntamiento entre costas y demás gastos unos 100.000 €. Ya veremos cómo se pronuncia el Tribunal Supremo al respecto.

Y para no agobiarles, pues hay muchos casos más que se pueden aplicar al “currículo” del insigne personaje, tales como un sinfín de exenciones municipales (IBI, tasas, multas, etc., etc.) para “cuidar” con esmero eso que se llama en el argot político “clientelismo”, sólo apuntaré uno más: La expedición de Licencia de Apertura de un negocio “molesto, nocivo, insalubre y peligroso” sin proyecto arquitectónico en un edificio de tres plantas -¡sin ascensor!- dedicado a Clínica-Hospital en dos ocasiones (años 2001 y 2013), lo que constituye un delito de Prevaricación clara y de no sé cuántos artículos más del Código Penal, hasta el punto de que dicho negocio sanitario ha estado explotándose los 13 primeros años con una licencia de “Centro de Ocupación Profesional” expedida por el Ayuntamiento y del que hay serios indicios de que pudiera ser que haya estado utilizando el fluido eléctrico enchufado al edificio contiguo de la Diputación Provincial, más concretamente del edificio del OAR, que, por cierto, dicho sea de paso, era un edificio que no pagaba el IBI correspondiente a pesar de ser ahí donde se emitían los recibos, todo un ejemplo de honestidad pública. Pero bueno, tampoco lo pagaba el “Centro de Salud”, la “Casa de la Curtura” y, al parecer, ningún edificio público de los muchos que alberga este “maravilloso pueblo”…, para algunos, obviamente.

En fin, “cambiando de tercio”, sólo hay que echar un vistazo a los titulares de los periódicos independientes (los otros: El País, La Razón, ABC, El Mundo, El Español, Okdiario, El Confidencial…, son ejemplo cada día de cómo manipular lo que se dice y no decir lo que no interesa) para comprobar que hasta el Banco de España se muestra en sentido de la ultraderecha en sus apreciaciones. Por cierto, “cómo no podía ser de otra forma” en manos, como el CGPJ, de los dos partidos de derechas (uno de ultraderecha, sin referirme a Vox, y el otro una franquicia de la derecha) que manejan todos los hilos de la economía y la política, ni que decir tiene, a las órdenes del Banco de Santander y más concretamente de su presidenta la Sra. Ana Patricia Botín que, no hay que dudarlo mucho, presumiblemente, es “La Jefa del Estado en la sombra”, ya que, mucho poder hay que tener para comprar Bancos por nada o por ¡un euro! arruinando a millones de españoles que lo han perdido todo con la fraudulenta venta, aunque ésta esté aún por aclarar según los informes que cada día aparecen en el Diario16.

Ignoro el tiempo que durará esta pantomima que se han montado el Partido Popular y el PSOE -junto a la Monarquía heredada del Franquismo- tras ese fiasco de la Transición del 78. La gente cada vez tiene menos y los de siempre cada vez tienen más; los políticos han pasado de ser clase media-baja a ser unos potentados gracias a sus escandalosos sueldos y a la corrupción que campea a sus anchas; las élites de todo tipo se ríen del Erario y de las reformas fiscales de cada año; la Gran Empresa se lo monta de tal forma que (aparte de no pagar nada –la Banca ha ganado en los últimos años más de ¡80.000 millones de euros! sin pagar a Hacienda un euro-) se las está ingeniando para “manejar” esos fondos que van a llegar de la Unión Europea (UE) y quedarse con la mayor parte de ellos al estilo napoleónico: “el que reparte se queda con la mayor parte”, lo cual sólo significa que seguiremos teniendo una sanidad y una educación y unos servicios sociales de tercera división o quizás me quede corto y bajemos a “regional”, para que la pandemia siga matando gente sin contemplaciones y cada vez haya más émulos de esos nueve de cada diez que señaló Machado. Aunque eso sí, los toros no van a faltar…ni las cañas ni el futbol; siempre que lo del futbol no termine de convertirse en la próxima burbuja que ya hace años alguien anunció, pues con gente como Florentino Pérez (el de la Residencias de Ancianos privadas junto a los gabachos) y todos los demás presidentes de los clubes de primera y segunda división, las cosas no están nada claras, hasta el punto de solicitar ayuda estatal parta pagar los millonarios sueldos de su jugadores que copan el mercado (junto a los árabes y a los niños de “papá”, claro) de los automóviles súper-deportivos de las marcas más prestigiosas.

No quiero terminar este escrito, en gran parte dedicado a la funesta política local, sin hacer mención -muy brevemente- a la actualidad de la otra política, la del mundo, porque es muy raro el día que no aparece en la prensa independiente alguna noticia haciendo alusión a la denigrante tomadura de pelo política no sólo en España sino en otras partes del mundo. Por ejemplo en Colombia, donde los asesinatos de ciudadanos inocentes no tiene parangón salvo que recurramos a los de Nicaragua del revolucionario Daniel Ortega. Esperemos que el destino (los mexicanos -otro Estado fallido- cantan “el destino todo cobra y nada olvida”) haga justicia y los políticos de esos dos países citados rindan cuentas ante el pueblo. Y, cómo no, a lo que está ocurriendo en Palestina, que no tiene fuerza aérea, naval o ejército, por lo que no es una guerra sino un genocidio por el que los judíos han perdido el crédito del “holocausto” y se han convertido en el egoísmo de un Estado terrorista con tal de quedarse con lo que no les pertenece, yendo camino de emular el terror del Estado Islámico (ISIS, en inglés) y su organización terrorista, paramilitar y yihadista Al Qaeda.

Y, referido a España, y más concretamente a Madrid, un par de apuntes: “¡No!, Sra. Ayuso, Vd. no ha derrotado a Pablo Iglesias, quien lo ha derrotado ha sido la mentira de los medios, la manipulación de la justicia, el dinero de los poderosos y la estupidez humana. Vd., con una inteligencia poco más superior que la de un molusco, no le llega a la uña más pequeña del pie, Vd. nunca dejaría la política como ha hecho él, porque no sabe vivir de otra cosa que no sea parasitar las Instituciones”, en palabras de un Sr. llamado Iván Valeriano. Está claro, como dice El Roto que “la alquimia mediática permite transformar el lodo en oro”. Y el otro apunte: “A esos tristes trabajadores que mañana se van a levantar a las 6 de la mañana para hincar el lomo en su trabajo y que ha votado a la derecha, me alegro, teníais que estar madrugando hasta los 70 años; aquellos que quieran que sus hijos vayan a la Universidad y no puedan pagarlo, me alegro, serán igual de ignorantes que sus padres; a los que llevan meses sin que un especialista les vea y luego sufran las consecuencias, me alegro; aquellos que no pueden llevar a sus mayores a una Residencia decente porque todas son privadas y la ley de la dependencia no llega, me alegro; cuando queráis ir al médico mejor iros al bar o a Primark, allí tienen todas las soluciones; yo me joderé dos años, pero estoy satisfecho porque voy a ver cómo cada uno de los que los habéis votado lo vais a sufrir igual”. En palabras de Alfonso Poblador Gómez.

Termino con dos citas que reflejan la miseria política local (referido a Madrid) y el contrasentido obrero en ocasiones en palabras de Karl Marx y Francisco de Quevedo: “Los ricos no generan riqueza, los ricos se quedan con la riqueza, por eso son ricos. Si generaran riqueza se llamarían trabajadores…”; “es Madrid ciudad bravía que entre antiguas y modernas tiene trescientas tabernas y una sola librería”.

En fin, “tal como Judas vendió a Jesús por 12 monedas, los madrileños han vendido la vida de sus mayores muertos en Residencias por cuatro cañas”. Deshonesta política local y otras malandanzas.