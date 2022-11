¿Deseas ser manipulado/a?

- Publicidad-

Al igual que Elon Musk y su juguete azul, en Xaudable también estamos probando en tiempo real formas de conseguir más clientes recurrentes. Porque una empresa lo es si tiene clientes.

Pues bien, la semana pasada empezamos a hacer algo en B2C que iba en contra de nuestros valores, porque no somos una ODSiana empresa con propósito, si no, un propósito hecho empresa. Y eso incluye respetarte, pensar que basta con informarte de las ventajas que es la innovadora saciante experiencia Xaudable para tu salud al reducir el sobrepeso de nuestros jóvenes. Porque nos negamos a pensar que no tienes capacidad de decisión propia.

Pues bien, al ver que cuando una persona se sentaba en los taburetes junto a nuestro mostrador para comer nuestra comida, algunos compradores recurrentes del mercado ralentizaban su paso y echaban un vistazo a nuestro puesto. Como somos una startup y nuestra máxima es validar con hechos. Desde el pasado viernes le pedimos a una amiga que se siente en el taburete y que a cambio la invitamos a merendar o al aperitivo de los sábados.

¡Redios! El viernes fue sentarse ella, y un comprador recurrente de la frutería de enfrente, por primera vez en meses, mientras esperaba su turno, se acercó a nuestro puesto y empezó a ojear nuestra frase “parecen churros, pero no lo son”, su cara de sorpresa al leer un cartel nos da pie a que los cates, le gusten y los compre. El sábado la experiencia fue más bestia y más personas se sentaron a catar y pagar nuestra comida.

¿De verdad? ¿Por qué narices somos decisores de compra y de voto tan simples? Me recuerda al video sobre creación de movimientos, donde el primer seguidor convierte al loco en un líder, y el segundo rebaja el riesgo de ser criticados, ya no se tienen que quedar mirando por miedo a destacar.

Esto da pie a la insigne industria de la prescripción por parte de influyentes personas que te recomiendan cosas e ideologías por un mero trato comercial que ocultan como el FerrerasGate o el PfizerGate. Así como, nuestra capacidad de elegir democraticamente a populistas que de repetir su odio, los convertimos en líderes como pasó con Hitler. ¿Repetiremos eligiendo a populistas entre la actual destartalada politica española?

De nuevo, caigo en mi fallo atávico, elevar al ser humano al púlpito del criterio propio.

Lo siento, pero no acepto que seas facilmente manipulable.

GO!