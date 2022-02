Desde un búnker de Kiev: «Estos hijos de puta se conforman con conquistar media Ucrania»

- Publicidad-

Desde la tenue estancia de un búnker, Andrii Pavlenko se desvive por denunciar lo que estos días está viviendo la sociedad ucraniana. Sorteamos con éxito las dificultades propias de las comunicaciones en tiempos de guerra. Al otro lado del teléfono se escuchan voces de fondo mientras hablamos. De vez en cuando, el sonido de algún avión que sobrevuela la zona. Son las últimas horas de la tarde y la ciudad vuelve a estar desierta, tras la entrada de las tropas rusas en Kiev. Hace días, Andrii tenía previsto reunirse con su padre de 83 años en caso de que ocurriera algo.

–Ahora, cada uno está en un lugar de la ciudad, a la espera de acontecimientos.

-Como todo este horror ocurrió a las 4:00 de la mañana… a las 7:00 me aseguré de que mi novia tuviera las maletas preparadas, pero ya era imposible salir de Kiev. Estaban todas las salidas de bloqueadas por el tráfico, había colas de 100 o 150 coches en cada gasolinera. Así que permanecemos en contacto. No está sólo porque tiene una señora que le cuida por motivos de salud. Pero yo no he logrado juntarme con él. Desde el primer día estoy en mi casa. El día que vine a recoger mis cosas, estaba aquí con mi perro, y entendí que no tenía ningún sentido tratar de salir de Kiev, porque no podía reunirme con mi padre, podría terminar pasando toda la noche en el coche hasta el día siguiente, y tampoco tenía oportunidad de repostar gasolina porque las colas eran increíbles. La decisión fue quedarme en casa al menos el primer día.

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DICEN QUE HAY MÁS VOLUNTARIOS QUE ARMAS DISPONIBLES

–¿Cuál es la situación en el centro de Kiev?

-La situación en el centro de Kiev sigue siendo surrealista. No acabo de entender todo lo que está pasando. Si oímos las sirenas, vimos todas las noticias, vimos el pánico desatado en Kiev el primer día, las colas enormes en los cajeros automáticos…es imposible imaginar la cantidad de coches intentando abandonar el país. Aquí estamos oyendo explosiones, más o menos cercanas. Estamos muy bien informados de los refugios que tenemos. El más popular es el metro. Tenemos un sistema de metro bien grande que cubre una parte muy amplia de Kiev, y cada estación sirve de refugio. Y claro, estos días todas las estaciones están super llenas de gente. La gente va con sus perros, sus niños…Hay gente que si vive cerca del metro, cuando oye la sirena se mete dentro una o dos horas y después vuelve a sus casas. Y la gente que vive más lejos del metro se queda ahí varios días, dependiendo de la situación.

–El presidente Volodímir Zelensky ha hecho un llamamiento a las armas a los voluntarios de las Unidades de Defensa Territorial.

-Hay mucha gente que está intentando entrar en la milicia civil. Son voluntarios que quieren coger las armas y defender sus casas. Porque estas son sus calles, porque no es normal que salgamos y tengamos que ir corriendo a todas partes, o que tengamos que pasarnos el tiempo entre el refugio y la casa, entre el refugio y la casa. (repite) Es una sensación horrible. Desde luego es preferible hacer algo que estar pendiente de las sirenas o de ir al refugio. Las últimas noticias dicen que hay más voluntarios que armas disponibles. Pero también está llegando armamento de nuestros partners. Así que espero que todo el que quiera proteger su casa tenga esa posibilidad.

EN UNA CIUDAD AL NORTE DE KIEV VARIOS MISILES RUSOS HAN CAÍDO SOBRE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS

-Rusia llama al ataque operación militar.

-Se niegan a llamarlo guerra. Dicen que esa operación tiene que ver con unos objetivos estratégicos y militares como almacenes, aeropuertos y cosas así. Y no. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Ya tenemos muertos en la ciudad. En una ciudad al norte de Kiev varios misiles rusos han caído sobre un centro de rehabilitación para niños menores de 12 años. No conocemos las consecuencias reales, pero sabemos que ha habido muchos heridos graves. Y esos misiles cayeron, pero no por razones casuales. Esto no tiene nada que ver con una operación militar. Es una guerra y tenemos cada vez más víctimas civiles.

-Desde la perspectiva de quien conoce Ucrania y su entorno geoestratégico, ¿qué pretende realmente Vladimir Putin?

-La gente del Donbass no le importa para nada. Para empezar, cuando escuchamos el speach de Putin hace unos días, que estuvo más de una hora haciendo su interpretación de la Historia de Ucrania y de la Historia en general, ya decía que él no cree en Ucrania como nación y que éste es un país artificialmente creado. Para él este país no tiene que existir en el mapa del mundo. Esa es una de sus ideas globales. Él quiere pasar a la Historia como un zar de nuestra época que ha logrado devolver las tierras que en el pasado fueron del Imperio Ruso.

Las intenciones de Putin son ahora -por lo que veo yo y la gente que conozco- eliminar al gobierno actual, poner su gobierno e incluso, estamos oyendo, que considera la posibilidad de reponer a Víktor Yanukóvich, el presidente que se escapó de Ucrania, que está protegido por Rusia y que Putin considera el último presidente legítimo del país.

En este mapa, Andrii Pavlenko señala en azul las aspiraciones territoriales de Rusia

-¿Temen que Rusia pretenda la anexión de Ucrania?

-Él (Putin) no necesita el territorio totalmente. ¡Estos hijos de puta se conforman con la mitad de Ucrania!, porque a su vez necesitan un paso terrestre directo a la península de Crimea, porque ahora es muy difícil transportar agua o electricidad hasta allí. La consecuencia es que quieren hacerlo a través de Ucrania, porque si lo hacen desde Rusia el coste de construcción de las infraestructuras necesarias es muy alto. Teniendo un paso directo es mucho más fácil, incluso para el movimiento de tropas. Y como guinda del pastel, este paso tiene que conectar Rusia con Transinistria, que está en Moldavia, que es una zona militar creada por Rusia, que no está reconocida por ningún país civilizado. Todos estos territorios son para plantar aquí sus bases militares. No es por una realidad histórica, ni nada de eso. Nada, nada. Lo hacen para que la OTAN sepa que aquí tiene resistencia.

-¿Por qué el cerco a la región y la central nuclear de Chernóbil?

-En cuanto a Chernóbil, lo que nosotros aquí discutimos, lo que nos parece, es que la única razón para cercar la central es para después poder negociar. La idea de Putin es: «Si no hacéis lo que yo quiero, pues ahí lo tenéis, esto va a explotar, y tenéis otra catástrofe en 2022». Porque todos recordamos todavía Chernóbil, en 1986, y el daño que hizo a toda Europa. Ahora no creo que se trate de hacer más daño a Ucrania con Chernóbil, sino a Europa.

-¿Cómo pasan las horas dentro de un refugio?

Aunque nosotros estamos casi a las afueras de Kiev, por seguridad, nos recomiendan que no mencionemos ninguna localización, porque se puede utilizar de muchas formas. Aquí, Olena tiene a su madre, su familia, a su hermana, hay bastantes animales (ríe), porque yo me vine con mis dos perros, y también hay otros perros, un par de gatos. Esto ayuda a manejar un poco la situación, por que al fin y al cabo son tu familia. Son gente que, da igual, sea cual sea la situación, tu familia es tu familia, y siempre te apoya. Y eso te ayuda a llevar la vida entre sirenas y salir corriendo a esconderte. Porque aquí te puedes volver loco. Y esto es lo que la mayoría de Kiev está sintiendo ahora.