Descubre cómo el renting puede ayudarte a tener el gasto de tu coche controlado

- Publicidad-

El renting de vehículos es una práctica cada vez más común, no sólo en el caso de las empresas que contratan este tipo de servicio, sino también en el caso de particulares que prefieren alquilar un coche a comprar uno propio.

Alquilar un vehículo para uso continuado por una cuota mensual puede sernos más útil que adquirirlo en propiedad, y supondrá un mayor control del gasto asociado al coche, ya que sólo se paga una cuota mensual con todos los servicios incluidos. Las empresas de renting cuentan con un catálogo de vehículos con diferentes características que ofrecen para alquilar por periodos de tiempo determinados mediante un contrato.

Normalmente, la empresa de renting suele hacerse cargo de los gastos del seguro y también del mantenimiento. Además, se suele especificar el tiempo que se va a utilizar y los kilómetros a recorrer en ese tiempo.

En España hay diversas empresas que ofrecen estos servicios y cuentan con un catálogo de vehículos que permite encontrar la tipología que más se ajusta a tu necesidad con facilidad, algo que se puede consultar normalmente en la página web de la empresa, como por ejemplo northgate.es, líder en el sector del renting flexible. De esta forma, podremos comparar su oferta de vehículos y características específicas, y podrás ver la información de cada gama de vehículos de forma sencilla y rápida. Además, te dan la posibilidad de contratar un vehículo de renting flexible, modalidad de renting por la que no te comprometerás a ningún periodo de permanencia y podrás devolver el vehículo sin penalizaciones a partir de un mes desde su contratación.

Podrás encontrar también respuesta a las dudas que tengas, contactar con un/a asistente que te facilite información y encontrar servicios u ofertas que pueden ser de tu interés. También incluyen servicios de asistencia en carretera, mantenimiento y reparación del vehículo, vehículo de sustitución, etc.



Ahorra con el renting de vehículos

Para Particulares

Podemos encontrarnos en la situación de no querer adquirir un coche en propiedad por cuestiones económicas, porque sepamos que no lo vamos a utilizar a partir de cierto tiempo o porque no sea una prioridad en nuestro día a día.

El renting de vehículos a particulares es una práctica cada vez más extendida porque permite controlar los gastos y no atarse a la compra del vehículo. Por otra parte, la facilidad que las empresas de renting ofrecen es algo para tener en cuenta ya que no tendrás que hacer frente a seguros, mantenimiento, ITV… lo que hace que ahorres tiempo y dinero en el uso de tu vehículo.

Por otro lado, puede que prefieras cambiar de coche cada cierto tiempo para que así se adapte a tus necesidades, como cuando tu familia crece, si te mudas de ciudad… Por ello, puede venirte bien un renting flexible que te permita tener esa libertad y facilidad de cambiar de vehículo sin necesidad de comprar, o devolverlo si ya no lo necesitas.

Empresas

Normalmente, las empresas utilizan los servicios de renting como una forma sencilla de gestionar sus flotas de vehículos y de tener un mayor control del gasto. De esta forma no tienen que destinar su presupuesto en adquirirlos en propiedad y en un departamento interno o subcontratado que lleve la administración de todos los vehículos, la contabilidad, los seguros, el mantenimiento y los demás gastos derivados de su uso habitual.

Si tienes una empresa, lo más probable es que al echar cuentas veas que podrías ahorrar bastante alquilando tu flota de vehículos, pues todos los gastos están incluidos en la cuota, sin gastos extra. Así podrás conseguir vehículos listos para trabajar y cuya administración y gastos puedes prever con facilidad.

En definitiva, el renting es tu respuesta para conseguir gastar menos, tener facilidad para cambiar de vehículo y ahorrar tiempo y esfuerzo en la gestión. Te recomendamos que visites páginas especializadas de renting como la de Northgate y analices todas las opciones, porque estamos seguros de que vas a poder encontrar el servicio a tu medida.