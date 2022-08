Desapariciones forzadas, crímenes de Estado: un delito de derecho internacional

- Publicidad-

El próximo martes 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, para recordar que en todo el mundo hay personas que han sido arrestadas, detenidas, secuestradas o privadas de cualquier otra forma de libertad por agentes del Estado. O por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.

Personas desaparecidas

De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

Las desapariciones forzadas las cometen agentes del Estado o personas que actúan en su nombre y se niegan a reconocerlo. Ocultan la suerte y el paradero de la víctima, dejándola fuera del alcance de la protección de la ley.

Las personas desaparecen con el consentimiento del Estado

El término legal “desaparición forzada” puede sonar algo tosco. Pero la historia humana que subyace es sencilla: las personas desaparecen, literalmente, de entre sus seres queridos y de su comunidad, cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) las detienen por la calle o en su casa. Después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. Es un delito de derecho internacional.



A menudo, estas personas nunca son puestas de nuevo en libertad, y no llega a conocerse su suerte. Muchas veces, las víctimas sufren tortura y viven con el temor constante de que las maten. Saben que sus familias desconocen por completo su paradero, y que no es probable que alguien acuda en su ayuda. Incluso si escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices físicas y psicológicas permanecen.

América

Países como México, donde tras ocho años de avances escasos, una comisión creada por el gobierno determinó que la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un «crimen de estado». Se ordenó la detención de decenas de personas, entre ellas el ex-Procurador Jesús Murillo Karam.

Colombia, donde la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada hizo constar que al concluir 2021 seguía sin conocerse el paradero de 327 personas desaparecidas durante las protestas del Paro Nacional.

Nicaragua, donde en los meses previos a la reelección del presidente Daniel Ortega en noviembre de 2021. La policía sometió a detención arbitraria o a desaparición forzada a decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y personas contrarias al gobierno, entre ellas siete posibles aspirantes a la presidencia.

Asia

La impunidad sigue facilitando que se perpetren desapariciones forzadas en lugares como Afganistán. Decenas de antiguos miembros de las fuerzas de seguridad están sufriendo represalias de los talibanes. En India, donde las desapariciones forzadas y la tortura y otros malos tratos son generalizadas y sistemáticas.

Pakistán se presentó ante el Parlamento un proyecto de ley que reformaba el Código Penal a fin de penalizar las desapariciones forzadas. Pero que seguía sin ofrecer suficientes salvaguardias contra este delito.

Bangladesh, en lugar de investigar los casos de presuntos homicidios ilegítimos o desapariciones, el gobierno negó toda responsabilidad. Alegó que las fuerzas de seguridad habían actuado “en defensa propia”.

Irán, Ebrahim Raisi ascendió a la presidencia del país en lugar de ser investigado por crímenes de lesa humanidad relacionados con las masivas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de 1988.

Amnistía Internacional ha elaborado un dossier con información por países de este tipo de crimen que se utiliza para infundir terror e inseguridad en la sociedad.

La desaparición forzada se usa para infundir el terror. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos de la persona desaparecida, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. Las desapariciones son crueles para las familias de las víctimas, que no saben si sus familiares están vivos o muertos y no tienen información sobre su destino.