Denuncian problemas de seguridad en disfraces y accesorios de Halloween vendidos en Internet

Halloween se ha convertido de un tiempo a esta parte en la excusa perfecta para que los más pequeños disfruten de una noche especial disfrazados de personajes terroríficos. Sin embargo, no todo es fiesta: hay un peligro detrás de algunos disfraces que se compran por internet.

Un reciente análisis de etiquetado y seguridad de 15 disfraces, 5 complementos y 5 pinturas de cara de venta on line realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela una amplia lista de riesgos.

Éstos son más habituales en los productos a la venta en los marketplace (como los de AliExpress y Amazon), como consecuencia de las limitaciones para realizar los pertinentes controles e inspecciones, al contrario de lo que sucede en las tiendas de calle. Para la asociación “lamentablemente, se trata además de riesgos difíciles de comprobar hasta que el disfraz o el accesorio no ha llegado a casa y se abre”

Fallos en la seguridad

De acuerdo al estudio realizado, el problema más común tiene que ver con la seguridad mecánica y el riesgo de asfixia, detectado en 14 de los 20 disfraces y complementos analizados. En concreto, los riesgos más habitualmente detectados fueron:

Cuerdas y lazos de más de 7,5 cm en la zona del cuello de los disfraces. Cuando son para niños menores de 7 años su presencia está prohibida.

Las piezas sueltas pequeñas o que se pueden desprender o romper en trozos fácilmente. Desde OCU puntualizan que si bien “Están prohibidas en disfraces para menores de 3 años, también son peligrosas cuando están en el disfraz de un hermano mayor”

Las bolsas de embalaje de plástico demasiado finas (de menos de 38 micras) : cuanto más delgadas, más fácilmente se adhieren al rostro, multiplicando el riesgo de asfixia en el caso de que se introduzca la cabeza.

Pero en el estudio llevado a cabo por la asociación de consumidores no todo es negativo. A diferencia de otros años han detectado riesgo de inflamabilidad en solo 3 de los 15 disfraces analizados. Asimismo, en los productos a la venta en 2022 también ha decrecido el riesgo de encontrar sustancias tóxicas como metales pesados, colorantes azoicos ni ftalatos, salvo en el adorno de un disfraz.

En cualquier caso, desde la organización de consumidores recomiendan revisar siempre el etiquetado, prestando especial atención a la edad recomendada. No obstante, advierten que, como los defectos de etiquetado siguen siendo relativamente habituales en las compras on line, sugieren guardar los resguardos de la compra por si fuera necesario reclamar después.

Por último, OCU desaconseja el uso de disfraces con capuchas cerradas y de caretas completas, tanto por su mala ventilación como por su posible inflamabilidad. Como alternativa, desde la organización proponen pintar la cara con maquillajes al agua donde no se han detectado sustancias tóxicas. Por otro lado, solicitan evitar la compra de lentillas de fantasía, salvo que se compren en una óptica y se limite su uso a unas pocas horas.

Desde OCU confirman que han dado aviso de los productos peligrosos a la Red de Alerta Europea , al Ministerio de Consumo y a los marketplace afectados para que sean retirados cuanto antes según lo establecido en el acuerdo de la Comisión Europea, conocido como Product Safety Pledge EU, con once grandes plataformas de marketplace, entre ellas Aliexpress y Amazon, En el mismo se insta a retirar este tipo de productos en un plazo no mayor a 48 horas “Pero no siempre resulta efectivo por lo que insistimos, además, a las autoridades para aumentar los controles e inspecciones” , añaden. .