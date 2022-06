Denuncian la triple invisibilidad que sufren las mujeres con discapacidad lesbianas, trans y bisexuales

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha denunciado la triple invisibilidad que sufren las mujeres con discapacidad lesbianas, trans y bisexuales (LTB) en la XLII edición del webinario ‘No Estás Sola’. Moderado por la coordinadora de la FCM, Isabel Caballero, quien ha presentado a las distintas mujeres que hoy han compartido sus experiencias, testimonios e historias de vida, la sesión ha arrancado con la intervención de la jurista Ángeles Blanco.

Así, Blanco ha puesto el foco en la cuestión de la maternidad. “Como mujer con discapacidad no puedo tener hijas biológicamente. Como mujer lesbiana solo tres países me permiten adoptar. Y como feminista me niego a explotar el cuerpo de otra mujer. Las mujeres LTB con discapacidad también queremos ser madres”, ha clamado.

Además, Blanco ha señalado la triple invisibilidad que sufren las mujeres LTB con discapacidad: invisibilidad de la sexualidad de las mujeres con discapacidad, invisibilidad de la orientación sexual e invisibilidad de las relaciones sexoafectivas entre mujeres. Frente a este hecho, la jurista urge a buscar referentes: “Quiero ver caras nuevas. Tenemos que dar un paso al frente para que nuestra realidad esté presente. Por nuestra dignidad, por nuestro derecho a ser y existir en igualdad”.

Tras la ponencia marco, ha recogido el testigo Cristina Paredero, Premio Nacional de Juventud 2021, patrona de la FCM y activista bisexual por los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Paredero ha resaltado la importancia de deconstruir estigmas y prejuicios en torno a la expresión de género y a la propia expresión de la sexualidad. “A las personas con discapacidad, y más concretamente a las personas con discapacidad psicosocial, históricamente se nos ha considerado personas asexuales y asexuadas”, ha afirmado.

A este respecto, ha pedido dar voz a todas las identidades de género y a todas las sexualidades: “Cuando te abres a lo que eres, cuando lo aceptas y cuando disfrutas siendo tú misma, dejas atrás tu pasado y cambia toda tu perspectiva”. En este sentido, Andrea Rodríguez, mujer con discapacidad activista en redes sociales, ha mostrado su indignación por la ausencia de una educación sexual inclusiva: “A las personas con discapacidad no nos hablan de diversidad sexual porque nos ven como a niños y niñas”. Un mal que se arrastra, en opinión de Rodríguez, de la ausencia de este colectivo en las campañas publicitarias. “En los anuncios a veces veo a lesbianas, trans y bisexuales. Pero jamás veo a lesbianas, trans y bisexuales con discapacidad”, ha lamentado.

Al igual que Rodríguez, Eva Hernando ha coincidido en la ausencia de espacios para mujeres en los que verse reflejada. Como oasis en el desierto, ha reseñado la iniciativa del Grupo Diverses, al que pertenece, una comunidad de apoyo entre mujeres LTB con discapacidad. Seguidamente, ha tomado la palabra Jesús González Amago, presidente de la Comisión de Trabajo del CERMI sobre LGTBI-Discapacidad, quien ha destacado como tarea fundamental el “trabajar por una sociedad en la que las mujeres LTB con discapacidad estén juntas y seguras”. Especial hincapié ha hecho en la educación inclusiva, que debe consistir en “asegurar no solamente espacios inclusivos, sino en que el contenido refleje la diversidad social existente”.

En consonancia, Amago ha exigido abrir los armarios de la discapacidad en los eventos y en las calles, pero no únicamente durante el mes del Orgullo, sino a lo largo de todo el año y de forma urgente ya que, según ha enfatizado, “es necesario frenar los discursos de odio, vengan de donde vengan, y avanzar en la conquista de derechos a la par que defendemos los ya conquistados”. Por último, Amago ha dado a conocer el trabajo del CERMI en torno a la educación en diversidad sexual. Así, ha anunciado que actualmente se encuentran en preparación de un manual y de varias acciones formativas.

Tanto es así que, en el marco del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, se celebrará un seminario sobre diversidad sexual. En conmemoración de la citada jornada, Amago ha animado a las participantes y espectadoras de ‘No Estás Sola’ a sumarse a una manifestación tras la pancarta ‘diversidades sexuales, diversidades humanas’.