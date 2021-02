La publicidad de inversiones con alta rentabilidad es cada vez más frecuente en las páginas web, medios de comunicación incluidos. No es raro ver anuncios en los que se afirma que, con pequeñas aportaciones en empresas de éxito, como Amazon, se generan unas ganancias exorbitantes y en poco tiempo. Sin embargo, la realidad es otra, según se puede comprobar en la documentación analizada por el equipo de investigación de Diario16.

Este medio ha tenido acceso a la denuncia presentada por una persona con gran discapacidad, en la que se acusa a la plataforma de inversión FXTB Trading Broker, también conocida como Forex TB Limited, una firma de inversión radicada en Chipre, autorizada y regulada por la Comisión de Intercambios y Valores de este país. Forex TB Limited está domiciliada en Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 Aglantzia, Nicosia.

El denunciante empezó a operar en esta plataforma el 15 de enero de 2021 depositando el dinero que le pidieron, 1.500 euros, depósitos que se incrementaron hasta los 9.000 euros el 20 de enero. En esos 5 días realizó 5 operaciones con unas ganancias de 1.274,42 euros.

Hasta el 5 de febrero sus inversiones siempre tenían el mínimo beneficio, el mínimo riesgo y la mínima inversión. En total, en esos días había obtenido ganancias por valor de 6.138,25 euros, pérdidas de 1.727,42, por lo que, entre el dinero ganado y el invertido, tenía un dinero operativo de 14.138.25 euros.

Como se puede comprobar en la tabla anterior, esta persona invertía siempre en empresas con alto potencial de éxito como Google, Amazon, Alibaba, Netflix o Apple. Hasta aquí todo normal.

Sin embargo, a partir de ese día las cosas empezaron a cambiar, ya que, desde el 8 de febrero en que su dinero operativo superó los 14.500 euros la operadora que estaba asignada a su cuenta, a la que en la denuncia se denomina María, se puso en contacto con esta persona y le dijo que el nivel de ganancias que estaba teniendo exigía que pasara a la categoría de cliente profesional para tener un mayor volumen de beneficios.

Para ello había que rellenar un test en la propia web de FXTB Trading Broker y le aseguró que todos los días ella se pondría en contacto con él para orientarle en las inversiones. El test se realizó y desde la web le señalaron que no estaba preparado para alcanzar ese nivel por lo que continuaría como minorista.

Esta decisión fue comunicada a la operadora vía correo electrónico, a lo que ésta respondió que eso no podía ser y que ella, aunque no lo tenía permitido, le orientaría de todos modos. Y lo hizo dirigiéndole en un nuevo test. La denuncia señala que la persona advirtió a la operadora que entraba en la plataforma «porque soy gran inválido y necesito un ayudante permanentemente, y con lo de la pandemia necesitaba más dinero que el de mi pensión para poder seguir adelante». Según se indica en la denuncia, la operadora le dijo que pusiera en todos los ítems del cuestionario el máximo, incluso en el que decía que disponía de más de 700.000 euros para invertir.

El 9 y el 10 de febrero se produjeron con gran rapidez varias llamadas por parte de la operadora en la que instaba al denunciante a que invirtiera como cliente profesional en el metal paladio porque ella quería que el cliente ganara mucho dinero porque el mismo 9 de febrero ya le habían dado la categoría de cliente profesional.

El denunciante había realizado un día antes una petición para que le abonaran 5.000 euros, solicitud que la operadora obvió a pesar de que el 8 de febrero ella misma le había indicado que tomaba nota de esta petición y que le remitirían un correo electrónico para explicarle cómo hacerlo. Ese dinero que quería recuperar el afectado estaba destinado a pagar a su ayudante, el alquiler y otros gastos corrientes de la casa.

El mismo 10 de febrero a última hora FXTB Trading Broker le cierra la cuenta al denunciante porque había perdido todo el dinero y, encima, debía 1.000 euros. ¿Qué fue lo que ocurrió para que en apenas 24 horas perdiera más de 15.000 euros?

Según los audios que se aportan a la denuncia, la operadora parece querer obligar al afectado a que invirtiera en el metal paladio porque al ser cliente profesional mis beneficios se multiplicarán y ella quiere que el cliente gane mucho dinero, lo que no dijo es que la inversión como cliente profesional implica mucho más dinero de inversión lo que elevaba el riesgo. «Yo no lo consiento, hasta que me hable de la retirada de 5000 euros que le pedí el día anterior».

Así es. El denunciante se niega a invertir más si no le devuelven los 5.000 euros que necesita. En ese punto, la operadora se descubre puesto que el día anterior le había dicho que iba a tramitar la retirada, pero no había hecho nada, puesto que le anuncia al afectado que iba a iniciar el procedimiento para la retirada de esos 5.000 euros.

«Cuando le insisto en conectar después del email ella se frena y me dice: “¿Quieres hablar conmigo?” Está insinuando en que, si no voy a continuar la relación con la empresa, y se despide insinuando que no habrá continuidad, sabe ya que mi reacción implica una retirada de esa empresa en el futuro, que la empiezo a ver fraudulenta, no quieren devolver mi dinero. Yo ya con mucho miedo decido invertir en paladio para allanar el camino al retiro de los 5000 euros», señala la denuncia.

En el momento en que se produce esa conversación, la cuenta del denunciante contaba con 14.500 euros. A las dos horas, la denuncia indica que el afectado recibió otra llamada de la operadora en la que le exige que invierta en platino y se realiza la primera presunta amenaza de que su cuenta está en peligro de cierre a pesar de tener un saldo suficiente como para invertir fuerte en el metal precioso.

En otra conversación grabada por el afectado, también adjuntada a la denuncia, se señala que « ya no me hablan de mandarme un email que yo esperaba para la retirada de los 5.000 euros, sino que me mandan un email diciendo que se puede cerrar mi cuenta porque el nivel de margen estaba bajando. Todo esto implicaba que las indicaciones que me dio de inversión y que yo admití para poder retirar los 5.000 euros, se tenían que haber venido muy abajo para que el margen de una cuenta con 14.500 euros positivos se pudiera cerrar». La realidad es que ese día el precio tanto del paladio como del platino se desplomó y, según el denunciante, enFXTB Trading Broker sabían que esto iba a ocurrir.

Los movimientos de la cuenta del afectado del 9 de febrero provocaron que ganara 2.908 euros y perdiera 82,14 euros.

A partir del 10 de febrero, sin embargo, las cosas cambiaron radicalmente. Ese día hizo 11 operaciones en las que ganó 580,91 euros y perdió 3.209,56.

El 11 de febrero se mantuvo esta tendencia y ganó 280,35 euros y perdió 9.563,51.

Además, el día 10 de febrero la operadora llamó más de una decena de veces al afectado. Una se realiza a primera hora de la mañana y el denunciante le tuvo que recordar que como una persona con una gran discapacidad no podía conectarse a su ordenador hasta que su ayudante llegara para vestirle y asearle. La llamada tenía como intención que metiera más dinero en la plataforma.

En total, el afectado por esta empresa realizó 72 operaciones. Con 52 obtuvo unas ganancias de 24.593,19 euros. Las 20 con las que incurrió en pérdidas sumaron 14.655,8 euros. Es decir, que hubiera tenido un saldo positivo de 9.937,39 euros. Sin embargo, las comisiones llegaron a alcanzar los 27.534,76 euros, según se señala en la documentación adjunta a la denuncia.

Estos mismos procedimientos, según ha podido saber Diario16, son utilizados por algunas empresas de capital riesgo, como Axon, y que, en base a la información recibida en este medio, serán denunciados ante la CNMV para evitar que el cobro de comisiones abusivas se convierta en una herramienta para masacrar a la ciudadanía y a las pequeñas y medianas empresas.