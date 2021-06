Denuncian en la UE al Ayuntamiento de Madrid por fraude y malversación de fondos europeos por valor de 297 millones

- Publicidad-

Diario16 ha tenido acceso a las denuncias que la organización Somos Sindicalistas, representada legalmente por el abogado Josep Jover, ha interpuesto ante las instituciones europeas por un presunto fraude en el Ayuntamiento de Madrid y por los millones de euros pagados en programas informáticos improductivos que durante décadas se han realizado con fondos europeos.

En concreto, según se indica en la denuncia interpuesta ante el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, el Organismo Autónomo de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid por la pérdida de recaudación no justificada en dicha administración municipal «por no utilizar consciente y voluntariamente las medidas legales y técnicas disuasorias de fraude ni activar de aplicaciones informáticas de gestión tributaria eficaces para hacer efectivo el cobro de las sanciones penales impuestas a aquellas empresas que cometen actos de fraude a pesar de los fondos públicos FEDER conferidos a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid destinados a potenciar el desarrollo tecnológico, la innovación y la mejora del uso y calidad de las TIC, con afectación grave a la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y a la protección de los intereses financieros de la Unión de un modo suficientemente directo».

Por otro lado, se denuncia que durante décadas los procesos informáticos implementados para la mejora de los servicios recaudatorios municipales han sido un gran fracaso con unos costes enormes tanto en los millones de euros invertidos en el pago de los contratos no ejecutados correctamente, como en las consecuencias que ha tenido la no ejecución de estos contratos externalizados.

Los denunciantes estiman que «la cantidad anual dejada de recaudar por el Ayuntamiento de Madrid por su ineficacia recaudatoria, asociada tanto a problemas de gestión (obsolescencia informática, etc) como de fraude asciende a, como mínimo, 297 millones de euros», afirma el documento.

Deudas de derecho público

El Ayuntamiento de Madrid, según las denuncias, no hace públicas las deudas de derecho público que no cobra, ni los motivos por los que no las cobra. Tampoco son conocidas las denuncias planteadas por delito fiscal desde la Agencia Tributaria Municipal.

Según indica Somos Sindicalistas, no hay ninguna denuncia por delito fiscal planteada por dicho organismo desde su creación. Todo ello ha ocurrido a pesar de que el director de la oficina contra el fraude y la corrupción de Madrid ha solicitado al Ayuntamiento que publique los datos de las deudas que no se cobran y que inicie los procedimientos de denuncia ante la fiscalía contra las empresas o personas que presuntamente pudieran estar cometiendo delito fiscal.

Dicha falta de recaudación en el Ayuntamiento de Madrid supone un perjuicio para los intereses financieros de la Unión Europea puesto que, según la denuncia, vulneraría la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal; el Reglamento 2020/2092 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión; el Reglamento 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas; y los intereses financieros de la Unión tal y como se contemplan en el artículo 325 del TFUE y la Directiva 2019/1937.

El Proyecto +TIL

El proyecto denominado +TIL que comenzó en el año 2005, pretendía crear un programa informático único y efectivo que gestionase todas las cuestiones tributarias del Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, tras décadas de enormes gastos y diferentes contratos no finalizados, este proyecto fue descartado y actualmente se están realizando nuevos contratos con el mismo objetivo, gastando más millones de euros en un nuevo proyecto que pretende ser definitivo. Estas cuestiones provocan que surjan preguntas que, según Somos Sindicalistas, el Ayuntamiento no responde:

¿Cuánto dinero deja de recaudar el Ayuntamiento de Madrid de forma no debidamente justificada?

¿Cuánto dinero se ha gastado en el proyecto + TIL y otros proyectos informáticos tributarios?

¿Por qué se han pagado los contratos del proyecto + TIL si no se cumplían los compromisos de ejecución?

¿Cuál es el importe invertido en estos proyectos que provienen de fondos europeos?

¿Por qué el Ayuntamiento externaliza los contratos de informática teniendo un Organismo Autónomo dedicado a ello?

Presunto fraude en los fondos europeos

Tanto José Luis Martínez Almeida como Begoña Villacís están reclamando 3.900 millones de euros de los fondos europeos para relanzar Madrid.

Teniendo en cuenta los datos que se incluyen en las denuncias presentadas, existe el temor de que esos fondos vayan destinados de nuevo a proyectos que sólo benefician a las empresas que habitualmente logran los contratos del Ayuntamiento de Madrid, que se siga manteniendo el enorme endeudamiento consecuencia de los sobrecostes injustificados de las obras y servicios y que se mantengan o empeoren los servicios sociales que son totalmente insuficientes para ayudar a las personas que están sufriendo las distintas crisis económicas y la sanitaria.

Según datos publicados por la Unión Europea, los Fondos Europeos de Desarrollo Regional conferidos a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid, entre 2014 y 2020 ascienden a 525.168.134 millones de euros, de los cuales 290.326.670 millones de euros se destinaron a potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, y 33.560.766 millones de euros se destinaron a mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas.

La deuda dejada de recaudar anualmente solamente por el Ayuntamiento de Madrid por problemas de gestión (informática, principalmente) y de fraude consentido cubre la totalidad de los fondos FEDER conferidos a la Comunidad de Madrid destinados a potenciar el desarrollo tecnológico, la innovación y la investigación, y supone más de la mitad de la cantidad total de los fondos europeos FEDER concedidos la Comunidad de Madrid.

«Resulta irónico que la mayor parte de fondos FEDER conferidos a la Comunidad de Madrid se destinen al desarrollo tecnológico y a mejorar el funcionamiento de las TIC, y que precisamente el mayor problema para la exigencia y cobro de las deudas en el Ayuntamiento de Madrid, aparte del fraude, sea la obsolescencia interesada de las aplicaciones informáticas», afirma la denuncia.

Ello permite inferir que los fondos europeos FEDER destinados al desarrollo tecnológico y mejora de las TIC no están siendo usados, según la denuncia, como debieran o que existe una presunta malversación en el uso de los mismos por parte del Ayuntamiento de Madrid.