Demoledora carta abierta de Roger Waters (Pink Floyd) dedicada a Olena Zelenska

«¿Cambiaste un paseo por la guerra por un papel principal dentro de una jaula?»

Así se titula la carta abierta que el líder de Pink Floyd ha dedicado a la esposa del presidente de Ucrania, Olona Zelenska y que ha compartido en su perfil de redes sociales. Un guiño, sin duda, a su mítica canción, «Wish you Were Here»

La carta abierta dice así:

«Una carta abierta dirigida a la Sra. Olena Zelenska de parte de Roger Waters,

Domingo, 4 de septiembre, 2022

Mi corazón sufre por ti y por todas las familias ucranianas y rusas, devastadas por la terrible guerra en Ucrania. Estoy en Kansas City, Estados Unidos. Acabo de leer un artículo en BBC.com aparentemente basado en una entrevista que grabaste para un programa llamado «Domingo con Laura Kuenssber«, que será transmitido por la BBC hoy, 4 de septiembre. La BBC lo cita diciendo que «si el apoyo a Ucrania es fuerte, la crisis será más corta». ¿Hmmmm? Supongo que eso podría depender de lo que entiendas por «apoyo a Ucrania». Si por «apoyo a Ucrania» quieres decir que Occidente siga suministrando armas a los ejércitos del gobierno de Kiev, me temo que puedes estar trágicamente equivocada.

Echar combustible, en forma de armamento, en un tiroteo, nunca ha funcionado para acortar una guerra en el pasado, y no funcionará ahora, particularmente porque en este caso, la mayor parte del combustible (A) está siendo arrojado al fuego desde Washington DC, que está a una distancia relativamente segura de la conflagración, y (B) porque los «lanzadores de combustible» ya han declarado su interés en que la guerra dure el mayor tiempo posible. Me temo que nosotros, y por nosotros me refiero a personas como tú y yo que realmente queremos la paz en Ucrania, que no queremos que el resultado sea que tengas que luchar hasta la última vida ucraniana, y posiblemente incluso si llega lo peor de lo peor, la última vida humana.

Si, sin embargo, deseamos lograr un resultado diferente, es posible que tengamos que buscar una ruta diferente, y esa ruta puede estar en las buenas intenciones previamente declaradas por su esposo.

Sí, me refiero a la plataforma en la que tan loablemente se postuló para el cargo de presidente de Ucrania, la plataforma en la que obtuvo su histórica victoria aplastante en las elecciones democráticas de 2019. La plataforma electoral se basó en las siguientes promesas:

1.- Poner fin a la guerra civil en el Este y traer la paz al Dombás, así como la autonomía parcial para Donetsk y Lugansk.

2.- Ratificar y ejecutar el resto del cuerpo de los acuerdos de Minsk 2.

Uno solo puede suponer que las políticas electorales de tu esposo no le sentaron bien a ciertas facciones políticas en Kiev y que esas facciones persuadieron a tu esposo de cambiar diametralmente de rumbo, ignorando el mandato de la gente. Lamentablemente, tu hombre estuvo de acuerdo con esos despidos totalitarios y antidemocráticos de la voluntad del pueblo ucraniano y las fuerzas del nacionalismo extremo que habían acechado, malévolas, en las sombras, que desde entonces gobiernan Ucrania. También desde entonces han cruzado una serie de líneas rojas que sus vecinos, la Federación Rusa, había establecido claramente durante varios años, y en consecuencia, ellos, los nacionalistas extremistas, han puesto a su país en el camino hacia esta desastrosa guerra.

No voy a seguir.

Si estoy equivocado, por favor, ayúdame a entender de qué manera lo estoy.

Si no estoy equivocado, por favor, ayúdame en mis honestos esfuerzos a persuadir a nuestros líderes de que detengan la matanza, una matanza que sólo sirve a los intereses de las clases dominantes y a los nacionalistas extremos, tanto aquí en Occidente como en Ucrania, y de hecho, a expensas de la gente normal de todas partes, en todo el mundo. ¿No sería mejor exigir el cumplimiento de las promesas electorales de su esposo y poner fin a esta guerra mortal?

Con amor,

Roger Waters»