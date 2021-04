Que el capitalismo ha traído la democracia es una patraña. La verdad es que el capitalismo ha tenido temor a la democracia. Hay un muy antiguo refrán alemán “contra los demócratas solo sirven los soldados” Que contra los demócratas solo sirve el ejercito lo ha corroborado la humanidad en el siglo XX sobradamente. La historia enseña que los periodos democráticos en los doscientos años de capitalismo industrial han sido muy escasos.

Lo que ocurrió después de la segunda guerra mundial es fruto de un pacto complejo. La base de la estabilidad del capitalismo de estos treinta años llamados gloriosos tiene que ver crucialmente con el hecho de que los tres mercados problemáticos fueron embridados. Esta sujeción de los mercados fue posible: por la fuerza del movimiento obrero, por el miedo de las de las clases dominantes y por la herencia del antifascismo.

Para que el capitalismo sea estable es preciso que los tres mercados ficticios del capitalismo y las tres mercancías ficticias que allí se colocan tengan una escasez relativa. Tiene que haber escasez relativa de la fuerza de trabajo, de dinero y escasez relativa en el acceso a la propiedad inmobiliaria.

A partir de los años ochenta del siglo XX el neocapitalismo ha desmontado todos los sistemas de control y el movimiento popular ya no inspira miedo. Todo lo que se ha conquistado, que no ha sido poco, ha sido siempre por miedo. Una vieja idea: desdichado el pueblo que no inspira miedo al rey. Para funcionar, el pueblo debe inspirar miedo. El capitalismo es un sistema totalmente catastrófico. Pero debido a la globalización, creímos que el Estado estaba obsoleto y que los mercados lo son todo. Ahora vemos que el Estado-nación es mucho más poderoso de lo que imaginamos, tanto, que incluso puede encerrarnos en casa meses.

Un ejemplo por antonomasia del cual sin Estado, sin lo público, sería diferente, es el teléfono móvil. Los primeros sistemas de telefonía móvil civil empiezan a desarrollarse a finales de los años 40 en los Estados Unidos. Su inicio nos muestra que no hay ni una sola tecnología del teléfono móvil incorporada empezando por el GPS, internet, ni una sola tecnología que no esté financiada públicamente. Lo mismo ocurre con las vacunas. Por muy importantes que sean los logros puntuales, el avance científico es posible gracias al sustrato de conocimientos básicos del sector público: universidades, fundaciones, etc. Los éxitos de Pfizer, Moderna, Janssen o AstraZeneca han sido posibles porque existía un conocimiento valiosísimo previo generado por concienzudos grupos de investigación en microbiología, bioquímica, inmunología etc.

El mercado farmacéutico está dominado por cuatro grandes laboratorios. Se les permiten las patentes, que es un derecho al monopolio. Todo lo contrario al libre mercado. Se les permite conservar patentes con el pretexto de poseer incentivos para la investigación. Dedican el cincuenta por ciento de sus gastos a publicidad y un doce por ciento, como mucho, a la investigación. La publicidad no tiene nada que ver con el mercado libre. Toda publicidad, en la teoría general del equilibrio, es despilfarro o manipulación o las dos cosas a la vez. Los laboratorios como Novavax, Pfizer y BioNTech comenzaron las pruebas clínicas pocas semanas después de la identificación de la secuencia genética del virus. Publicitaron la eficacia de la vacuna contra la covid-19 infundiendo una esperanza con la que sueñan miles de personas. Las acciones en bolsa de las farmacéuticas involucradas en la consecución de las vacunas comenzaron a ascender rápidamente.