De la mediocridad, líbrame alma mia.

- Publicidad-

El mediocre no logra aprender a Amar, en su vida pusilánime se vuelve vil y escéptico, incluso en ocasiones cobarde. ¿A quién le gusta ser mediocre? Mediocre es ser medio, común, y sus sinónimos no son nada halagüeños, como por ejemplo mezquino, vulgar. Sin embargo, forma parte de nuestra sociedad actual el dejarse llevar por ese común hacer, por ese común pensamiento, por ese no salirse de lo preestablecido, y de hacerlo, es para profanar pilares que ya eran de por sí casi perfectos.



Todo aquello que alimenta el alma del hombre y que lo hace completamente diferente a cualquier otro ser de la tierra, como es la filosofía, la espiritualidad, el humanismo… se acorralan por la falta de tiempo para pensar y reflexionar.



Quiero traer a colación la siguiente frase :



“Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán imán”



La libertad atrapada en el deseo que aturde voluntades como la de doña Inés, sometida al magnetismo que sublima a don Juan, y que narra José Zorrilla, en su Don Juan Tenorio, cuya lectura recomendaría justo en estos días, (nunca hemos de dejar de leer a los maestros de la palabra) no podría haber existido sin ese caos bañado por lo sublime que rodea al diferente, sin la comprensión de las debilidades del ser humano. Pero entonces, lo que nos hace grandes realmente, es tener presente el abanico de posibilidades que la vida nos otorga para no ser mediocres, por eso a veces hemos de sacrificar la coherencia y lo común, y poner en valor la vida, el amor, abanderarnos en esa valentía de crearnos una vida propia.



Por eso, y por mucho más, no debemos consolarnos con la común mediocridad. Hemos de buscar el camino para ser sublimes, para ser mágicos, para ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces nuestras mentes gigantes e ilimitadas, regaladas por la voluntad de dios, deben ser alimentadas por todos y cada uno de los sentimientos que, nuestra propia humanidad nos dota. Hacer así que, un beso sea más que un beso, que una mirada tenga más sentido que lo que ve, que la caricia enerve además de nuestra piel nuestra conciencia, que nuestra condición de hombres y mujeres nos haga santificar mente y espíritu, haciendo que el espacio-tiempo se unan en el preciso instante de hacernos sublimes.



Esta columna va dedicada a ti Manuel Domínguez Moreno y a Mª José Berlanga Palomo porque a veces en la barra de un lugar mágico brillan aún más las almas.