Del crecimiento personal al decrecimiento colectivo

Una nueva era (New Age) nos ha bombardeado en los últimos años con un montón de frases hechas animándote a reforzar tu YO, tu MI, tu ME y tu CONMIGO.

EL SECRETO era, que si tú no estabas bien, no podías ayudar a nadie a conseguir nada, pero que Tú, podías elevar tu nivel de conciencia, atrayendo para ti todo lo que desearas.

Que te separaras de la GENTE TÓXICA, era otro requisito para conseguirlo TODO y así conseguir brillar por encima de tantos humanos dormidos.

Tú eras muy ESPECIAL y ÚNICA y por supuesto: “Solo existía el AHORA”

Esta filosofía fast food la podías complementar con:

Taichí, Chi kung, Yoga… Filosofías de vida y técnicas orientales muy interesantes, pero que pasadas por el filtro de Silicon Valley son recicladas en un artículo más de consumo para que te sientas todavía más especial y vivas en la fantasía de que todo está bien tal y como esta. Si a alguien le va mal, es porque algo estará haciendo mal o directamente será su karma.

Sin embargo, aquí estamos: no hemos conseguido llegar a la quinta dimensión, ni dar el gran salto cuántico. Nos encerramos como los demás, asustados, esperando a no ser contagiados, mientras por la ventana veíamos a señores enmascarados echando Lejía por la calle. No pudimos hacer nada para que nuestros mayores no murieran solos en residencias u hospitales. Seguimos necesitando respirar a cada instante, el hambre nos puede a diario y el sueño nos vence cada noche. Seguimos siendo de carne y hueso, padeciendo dolores y envejeciendo – todos, menos algún presidente que ya ha tomado medidas y forma de cyborg asegurándose la vida eterna.

No lo hemos conseguido. Quizá no era un asunto tan personal. Quizá no eras tú solo – con el apoyo de las etiquetas del té exótico – el que podía conseguir la paz personal, el sosiego anhelado. Tal vez tenga que ser un NOSOTROS, todas, como una gran familia humana unida y conectada a la Madre Tierra en forma de respeto a la VIDA.

Y con todo, lo expuesto hasta aquí solo identifica a una parte pequeña de la sociedad y aún mucho menor de la humanidad. La mayoría ni ha visto ningún libro de autoayuda en ningún aeropuerto, ni está reventándolo todo ante el otoño del apocalipsis. La mayoría sigue viviendo y sobreviviendo en un decrecimiento perpetuo y una sobriedad ordinaria, cuando no directamente en el hambre.

Sabemos que todos somos uno. ¿Cómo hemos podido vivir entonces en la ilusión de una paz personal basada en nuestro crecimiento personal? El resultado de ese pensamiento mágico, de ese negocio del ombliguismo, está siendo la frustración y la culpa, salvo para algunos ricos a los que sí, que les funciona la receta que ellos han escrito.

Nos han tomado pelo con portadas bonitas y sonrisas ensayadas. Han conseguido que nos pelemos con el de al lado y aplaudamos o ignoremos al que tenemos en frente.

Busquemos la paz juntas. Lo que está arriba, tiene que bajar y lo que está abajo, tiene que subir.

Puede ser que tengamos otra oportunidad y que el nivel de desarrollo personal que necesitemos, sea precisamente el decrecimiento colectivo junto a la sobriedad personal voluntaria. Sobriedad que ahora nos va a venir impuesta y de manera colectiva, por lo menos a los que siempre pagamos sus fiestas de burbujas especulativas.