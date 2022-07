Deborah Birx, coordinadora de respuesta al COVID en la administración Trump, señala el posible origen del virus en un laboratorio y reconoce que exageraron con la eficacia de las vacunas

- Publicidad-

La que fuera responsable del grupo de respuesta al Coronavirus durante la Administración Trump, ha señalado recientemente en una entrevista, que el Covid-19 podría haberse filtrado de un laboratorio de Wuhan donde los científicos estarían trabajando para crear vacunas contra virus similares.

La experta en enfermedades infecciosas, exasesora principal del que fuera presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respondió a una entrevista de The Mail, en la que afirmó que «el coronavirus salió de la caja listo para infectar». Señaló que la mayoría de los virus tardan meses o años en volverse altamente infecciosos para los humanos, pero que el Covid-19 «ya era más infeccioso que la gripe cuando llegó por primera vez». Se refirió al origen del virus como a «algo anormal en la naturaleza», o que tuviera su origen en el trabajo que los científicos chinos estaban llevando a cabo, al estudiar en vacunas contra estos virus, y se terminaron infectando.

«Sucede, los laboratorios no son perfectos, las personas no son perfectas, cometemos errores y puede haber contaminación», señaló.

- Publicidad-

Durante la entrevista, acusó a China de haber encubierto la información relevante sobre la capacidad de infectar de este virus. Y subrayó de nuevo que la capacidad de infección de este virus encajaba con la hipótesis de que se hubiera estado experimentando con él en un laboratorio. «En los laboratorios, cultivas el virus en células humanas, lo que le permite adaptarse más. Cada vez que pasa a través de las células humanas, se adapta más».

Como este virus puede infectar sin dar síntomas, Birx explicó que era perfectamente posible que uno de los científicos se infectase sin ser consciente y lo propagase en el exterior.

Respecto a China, les ha acusado de que podían haber salvado vidas si hubieran admitido desde el principio que el virus se había propagado de manera asintomática. «China insinuaba que lo estaban conteniendo, pero la propagación asintomática no se puede contener sin análisis». «Creo que el mundo perdió varios meses de preparación porque pensábamos que no había ese nivel de propagación de humano a humano cuando claramente lo había».

Puede ver el contenido de la entrevista a continuación:

Se sabía que las vacunas no protegían contra la infección

En otra entrevista dada por la Doctora Birx el pasado viernes, para FoxNews, reconoció abiertamente que se sabía que las vacunas no protegerían contra las infecciones. «Sabía que estas vacunas no iban a proteger contra la infección. Y creo que exageramos con el asunto de las vacunas, y eso hizo que la gente se preocupara de que no se iba a proteger contra enfermedades graves y hospitalizaciones. Seamos muy claros: el 50 % de las personas que murieron por la oleada de Omicron eran mayores, estaban vacunadas. Por eso digo que incluso si está vacunado y reforzado, si no está vacunado en este momento, la clave es el tratamiento y Paxlovid es efectivo es un gran antiviral. Y realmente, eso es lo que les va a salvar la vida en este momento si tiene más de 70 años, pues si observa las hospitalizaciones, aumentan constantemente con nuevos ingresos, particularmente en los mayores de 70.»