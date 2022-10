Debo de ser fascista y yo sin saberlo

- Publicidad-

Otra cosa que he aprendido en estos mas de dos años es que se ha enfrentado al individuo frente a la masa social. Por ejemplo, si un individuo decide algo que contraviene al grupo, será presionado por tierra, mar y aire hasta que desista de sus intenciones.

Pero claro, algunos tenemos ya una edad y un bagaje que nos hace ser mas críticos con nosotros mismos y con lo que decide la mayoría y esto, no gusta a todo el mundo. De hecho, si se tuviera que elegir la palabra que mas se ha usado en todo los ámbitos de la sociedad para descalificar a alguien esta sería: Fascista. La otra sería negacionista pero de esta hablaremos otro día.

Todos tenemos una idea clara de quién es un fascista. Una persona autoritaria que no acepta la opinión de los demás y que trata por todos los medios de imponer su criterio. Y es que de esta especie todos tenemos algún referente en mente.

Siempre he tratado de debatir con respeto tratando de comprender al adversario en la contienda dialéctica. Pero hay personas con las que es imposible mantener una mínima conversación sin llegar al insulto o al improperio. Esto se ha visto muchísimo en redes sociales. Hay millones de ejemplos en Twitter y Facebook que sonrojan hasta a los mas experimentados internautas.

Hace algún tiempo yo tenía Facebook y acabé por borrarlo por muchos motivos. Pero el mas destacado sería que ya estaba harto de acabar discutiendo con gente que ni conozco ni me importa un comino su opinión. Y es que llega un momento en que estos individuos se les cruza el cable y acabas entrando en una espiral que te arrastra a lo que no quieres hacer que es básicamente el ponerte a su altura. Sí, lo confieso. Yo también he caído en sus redes.

Desde 2020 el nivel de polarización en la sociedad ha llegado a niveles preocupantes. Y no ha sido una cosa solo de España. Ha ocurrido en muchos lugares del planeta. Que si la pandemia; que si el calentamiento global; que si la “guerra de Putin”. Aquí en España, estamos que si izquierdas y derechas; que si machistas y feministas; que si hetéros y homos; que si negacionistas y oficialistas.

Es muy cansino, de verdad. Cuando uno tiene la cabeza bien amueblada siempre está del lado del sentido común. No estoy ni a favor ni en contra de nadie ni por su religión, ideología o sus gustos sexuales. Respeto a todo el mundo y me gusta ser respetado de manera recíproca. Ni mas ni menos

Entonces yo me pregunto: ¿Qué derecho tiene la gente a llamarme fascista por el simple hecho de no pensar como ellos y manifestarme en ese sentido? ¿quién es el fascista aquí?: Yo que respeto todas la opiniones aunque no esté de acuerdo con ellas, o la masa aborregada que a base de consignas que habrán escuchado en, vaya usted a saber dónde, se permiten el lujo de juzgar e insultar a cualquiera que no piense como ellos. Que clase de jueces se creen. A que clase de altura moral apelan si ellos mismos no son conscientes de su indecencia y su intolerancia.

Tenemos un serio problema con esto y no será porque la historia no esté repleta de ejemplos. Y aun así seguimos sin aprender nada y es una pena que en la era de la información, seamos la sociedad mas desinformada, analfabeta e ignorante que haya conocido el mundo. Y ya sabemos eso de que quien desconoce su historia está condenado a repetirla.

Por eso es tan importante que exijamos mas educación y conocimiento. Ya lo decían mis mayores: “el saber no ocupa lugar” y el saber estar, añadiría yo. En lugar de eso estamos permitiendo que los que vienen detrás sean unos ignorantes que a penas sean conscientes de lo que se les viene encima. Les estamos dejando a los pies de los caballos y eso no se puede permitir. Les estamos condenando y es que si el árbol crece torcido, luego es muy difícil enderezarlo.