De USAr y tirar

Son las nueve de la noche. Fuera, tres lecheras de la policía, permanecen aparcadas junto a la puerta del edificio. Sus ocupantes hacen ronda. Dos de ellos se han colocado en la puerta del portal y piden identificación a todo aquel que pretenda acceder al inmueble. Si no eres vecino, te dicen que te vayas por dónde has venido.

En el tercer piso de ese edificio, vive Arundina y sus tres hijos de diez, ocho y cuatro años. Arundina es una madre separada con muchos problemas económicos. Su marido es el causante de la mayoría de ellos. Y sin embargo ella y sus hijos son los que sufren las consecuencias.

Doce años atrás, Arundina era una joven morena, de belleza escultural que causaba sensación entre los hombres de su alrededor. Sus enormes ojos azules achinados, eran como la bombilla que atrae a cientos de mosquitos en medio de la profunda oscuridad de una calurosa noche de verano. Su silueta, canon convencional de belleza, (88, 62, 92) le había dado el apodo con el que la conocían en la empresa donde trabajaba: “la tiabuena”. Ella sabía el efecto que causaba en los hombres a su alrededor, y salvo algún que otro zafio mamarracho al que había tenido que pararle los pies, en general, estaba a gusto con la situación.

Hija menor de cuatro hermanos de una familia aburguesada que vivía en un barrio creso de la capital, nunca le faltó nada de lo que quisiera. Sin lujos, pero con ropa de marca, acudía primero al colegio, después al instituto y finalmente a la universidad. Nunca le faltaron cincuenta euros en el bolsillo para acudir a la discoteca de moda, para ir a un concierto de Ramazzotti, o para asistir al último episodio de la saga de la Guerra de las Galaxias (Star Wars). Y por supuesto, nunca le faltó un plato de comida caliente en la mesa, aunque no siempre le gustara lo que la asistenta cocinara para ellos.

En ese mundo “idílico” en el que vivió hasta hace ocho años, siempre pensó que los pobres lo eran porque no se esforzaban lo suficiente. Si su padre había podido sacar adelante a cuatro hijos, creía que todo el mundo debería ser capaz. Jamás se le pasó por la cabeza que la herencia que recibió de su abuelo, le permitió comprar el piso en el que vivían a toca teja. Jamás se le ocurrió que su padre tenía el puesto de trabajo que tenía porque su abuelo tenía una posición social elevada, ganada a base de negocios poco ortodoxos dentro de un franquismo que permitía muchas licencias (estafas) a los amigos del régimen.

Todo cambió para ella el día que conoció al Richard. Ricardo Ledesma Rivera, un chuloputas “bien plantao”, moreno, delgado, culo prieto, media melena, guapo a rabiar, que ejercía en las chicas el mismo poder que ella ejercía sobre los hombres de su oficina. El Richard, era el único hombre sobre la faz de la tierra que no parecía caer rendido ante sus encantos. Se lo había presentado una compañera de trabajo. Estuvieron tonteando un rato en la disco y él se fue poco después con una rubia esbelta. Cada domingo se veían en el mismo recinto y cada domingo pasaba lo mismo. Así que ella, un día que se había tomado tres gin tónics, una vez acabado el reiterativo tonteo en la disco y él tomó la táctica habitual, justo antes de que se fuera, se acercó a su cara le metió la lengua hasta la garganta.

Papá les regaló seiscientos mil euros para comprar el piso en el que ella lleva viviendo desde entonces. Pero el Richard, que era un inútil integral, dedicado a lo que hacen los inútiles, negocios de especulación, había invertido todo lo que tenían más una hipoteca que obtuvo del piso comprado con los euros de papá, en unos terrenos que un amigo suyo, constructor, le sopló que iban a recalificar para construir chalets. Tuvo que pagar veinte mil euros a un concejalucho de pueblo para que votara que sí. Los terrenos se recalificaron, pero entonces llegó la crisis y lo que iba a ser una urbanización de casas de lujo, se quedó en un secarral lleno de cardos que no vale ni para plantar chopos.

Con la primera carta de aviso de demora en el pago de la hipoteca, el Richard, cogió la puerta, se fue a por tabaco y no han vuelto a saber nada de él. El primer anuncio de desahucio, fue paralizado gracias a unos chavales a los que, hace una década, repelía como si fueran un virus. Ellos se metieron en su casa e impidieron a la policía acceder a la vivienda.

Hoy, la policía ha tomado la calle a las nueve de la noche. Mañana a primera hora vendrá el secretario judicial, con un cerrajero para cumplir con el mandato del banco. Su mundo construido con cimientos sólidos de hormigón indestructibles, se ha venido abajo porque lo que ella creía que era roca que sujetaba esos cimientos, en realidad es arena prensada que se va, en cuanto el agua la toca.

Ahora ya sabe que los pobres no los son por gusto y que nada es permanente en este sistema de corsarios fuleros.

*****

De USAr y tirar

Hace unos días, veía en un viejo documental de 2007 (hoy cualquier disidencia contra el statu quo, es imposible, como hemos visto cuando han censurado al mundo bajo la bota “del imperio”, medios de comunicación como RT en nombre de la libertad) al que fuera ex-jefe de la división Latinoamericana de la CIA, justificar los golpes de estado, las torturas posteriores, los vuelos de la muerte en Argentina o Chile, en un programa del periodista Jonh Pilguer realizado en 2007 llamado “La Guerra contra la Democracia” (los vídeos, 10, están a la hora de escribir este artículo en Youtube. Vista la censura que sufrimos es muy posible que si tienen muchas visitas y se acaban haciendo populares sean retirados como ha sucedido con el documental “Ucrania en llamas” de Oliver Stone). Este tipo, que tiene gran parecido con el sátrapa que fue Premio Nobel de la Paz y Secretario de Estado Henry Kissinger, justifica asesinatos, violencia y muerte en nombre de lo que él llama democracia pero que no es otra cosa que el interés del Imperio (el «negoci», que diría Nieves Concostrina).

Como ya hemos venido argumentando, la guerra en Ucrania no está justificada bajo ningún concepto, y mucho menos en nombre de la salvaguarda de la libertad y la democracia. Que Putin haya invadido Ucrania, es un hecho execrable. Si somos justos y objetivos y analizamos los últimos ocho años en la zona (incluso los últimos 20), desde el punto de vista ruso, esta invasión podría estar justificada. Pero, pongámonos en el caso que no lo estuviera. ¿Quién ha nombrado a Estados Unidos, Sheriff del mundo?¿Quién ha acordado que lo que vale para Ucrania, no vale para Siria, Líbano, Palestina, Afganistán, Yemen o Sudán? ¿Las resoluciones de la ONU, sólo valen cuando el matón del patio acepta, «pulpo»? El fin del bloqueo a Cuba, adoptado en 28 resoluciones desde 1992, ¿no son de obligado cumplimiento? Las 74 resoluciones de la ONU, desde 1975, sobre el Sáhara, ¿No son de obligado cumplimiento? Las infinitas resoluciones sobre Palestina que Israel se pasa por el foro, ¿no invitan a la invasión de Israel y a la detención y posterior juicio sumarísimo por delitos de genocidio de sus dirigentes? Esta guerra, solo es una lucha de titanes por la hegemonía del mundo. USA, está al borde del precipicio y China sustituirá su liderazgo porque nuestros dirigentes dejaron que el capitalismo asqueroso se llevara la industria a lugares con mano de obra barata. Mientras especulaban con el capitalismo irreal, China compraba tierras en África. Como resultado, para cambiar el sistema productivo, sin cambiar a los pobres, necesitan obligatoriamente los bienes que China y su aliado Rusia poseen.

Parafraseando aquel título de película “No lo llames amor, cuando quieres decir sexo”, no lo llaméis democracia, cuando podéis llamarlo interés y sumisión. La legalidad internacional, si ha existido alguna vez, cosa que pongo en duda, ahora mismo es papel mojado. La legalidad internacional es la que “tiene USA ahí colgada”.

USA, desde su independencia del Reino Unido de la GB, ha venido optando por el interés económico de unos pocos sobre todo lo demás. Su independencia se produjo porque no querían pagar los impuestos sobre el té que les pedía Su Graciosa Majestad. La declaración de emancipación de los esclavos, sólo fue un «daño colateral» de una treta del norte para destruir al insurrecto sur a través de eliminar el patrimonio de esclavos de los terratenientes secesionistas (este episodio de “ampliando el debate” sobre la esclavitud te cuenta eso y mucho más). La guerra del 98, contra España, cuya excusa era la liberación de las garras del imperio absolutista de los Borbones de Puerto Rico, Cuba y Filipinas, no fue sino el interés de los mangantes americanos por el negocio de una isla situada a poco más de 160 kms. Igualmente, la forma de comenzar a procurar por sus negocios en Asia a través del control político y cultural de Filipinas.

Basta conocer las trampas y mentiras con las que han comenzado todas sus injerencias, invasiones y guerras a lo largo y ancho del globo terráqueo, para que USA fuera el enemigo de todos los demás países. Sin embargo, han controlado el mundo desde que la URSS liberó a Alemania de los Nazis, y estos chupasangres consiguieron a base de películas, ayudas económicas y años de manipulación, que los europeos crean que fueron ellos los que nos liberaron de las garras de Hitler. Sólo hay que rascar un poquito para ver como los americanos convirtieron a generales, científicos y colaboradores de Hitler en americanos de pro, en demócratas de toda la vida y en ciudadanos ejemplares. Arthur Rudolph, Adolf Eichmann, son ejemplo de ello. Hans Speidel, general Nazi, acabó siendo Secretario General de la OTAN en 1957.

Con esta gente, se junta nuestro pagafantas. Con esta gente que dice que para hundir a Rusia están dispuestos a que Europa pase frío y calamidades (“Cortar el gas ruso dañará a Europa, pero ese es el precio que estoy dispuesto a pagar”. Joe Biden). Con esta gente que no tiene amigos sino negocios y que quién hoy es incondicional mañana puede ser enemigo público número uno (como Bin Laden o Putin) o al revés como ha ocurrido hace unas semanas con Nicolás Maduro que ha pasado de ser el Belcebú de todos los intereses americanos a ser un “amigo que nos vende petróleo a buen precio”.

Por esta gente, nuestro pagafantas, en nombre no sabemos de quién, ha dejado tirados, de nuevo, a los españoles del Sáhara, que nos va a causar la ruina con Argelia (Argelia respeta el precio del gas a todos sus clientes menos a España) y probablemente en un futuro no muy lejano acabará enfrentándonos al sátrapa marroquí, un personaje infecto que gasta el dinero de sus súbditos en París, mientras les arruina social, económica y políticamente, que no se conformará con el Sáhara y que intentará adueñarse del petróleo que hay en aguas jurisdiccionales de Canarias.

Se preguntaba el otro día Jonatan Martínez en este artículo “¿cuál es el gran beneficio de andar besando la tierra por donde pisa el tío Sam aun a costa de renunciar a todas las dignidades?”. La respuesta la daba él “donde habla el dinero callan los ideales”. Si además eres un fraude en un partido aún más fraude que lleva 48 años alargando el régimen que los americanos sostuvieron durante 40, es evidente que te debes a quién manda y no a los ciudadanos que creen haberte elegido. (Recuerden que el atentado a Carrero Blanco se produjo a escasos metros de la embajada americana en Madrid y a través de la excavación de un túnel. Carrero Blanco era un peligro para el paripé de la democracia del R78).

España es un régimen tutelado por el imperio. Toda la banda de mangantes, corruptos, sinvergüenzas y estafadores que pululan por el país sólo son los seguratas viciados, los porteros bravucones y perdonavidas que se llevan parte de la recaudación y se toman copas gratis que el amo tolera para evitar que otros le destrocen el chiringuito. El premio para el pagafantas por ser un buen chico será acabar siendo Secretario General de la OTAN o Secretario de la Unión Europea. Eso, si los ciudadanos europeos (que no los de aquí) se cansan de que sus dirigentes sigan siendo los perritos falderos del imperio y acaban mandando a la Unión a hacer gárgaras. Vean lo que dice Macrón en este artículo de “Financial Times”.

USA no sólo paga traidores, sino que los utiliza y los deshecha a conveniencia.

Salud, feminismo, ecología, decrecimiento, república y más escuelas públicas y laicas.