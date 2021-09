¿De qué va la actual FIA?

- Publicidad-

Lo que ha sucedido en el Gran Premio de Bélgica de esta temporada ha colmado el vaso de la paciencia de millones y millones de aficionados.

Es intolerable el comportamiento de la FIA, con el inepto de Masi a la cabeza. Las chorradas de los límites de pista que cambian cada vez que les da la gana y anulan vueltas del modo más absurdo. Las sanciones insuficientes al provocar accidentes que perjudican clara y directamente al equipo rival. El prepotente tono general de las declaraciones. La torpeza absoluta en el Gran Premio de Bélgica mencionado más arriba.

Es para ponerse a mear y no echar ni gota, como reza el famoso dicho.

A la FIA en primer lugar le falta un organismo de control que la controle a ella. El equivalente al Tribunal Supremo sobre los juzgados inferiores. La FIA juzga y luego se juzga también a sí misma. ES INCREÍBLE.

SI CUALQUIER CONDUCTOR NORMAL SE SALTA UN SEMÁFORO, NO SE LE PONE LA MISMA MULTA SI SIMPLEMENTE SE LO SALTA, SI SE LO SALTA Y ROMPE ALGO, O SI SE LO SALTA Y ATROPELLA A UNA PERSONA.

Alguien que atropella a una persona sufre un castigo muy superior, y su seguro paga la correspondiente compensación económica. Pero en la FIA no pasa nada de eso. Se ríen con alegres y burlonas carcajadas cuando se le sugiere que deberían pagar quienes provocan el accidente la reparación de los coches dañados. Pero entendemos que sería algo fundamental dado el nuevo reglamento con presupuesto cerrado y reducido.

La FIA actual parece pura basura a millones y millones de aficionados.

Entendemos que lo primero que habría que hacer es despedir a Michael Masi. En ningún momento lo he hecho verdaderamente bien y lo del Gran Premio de Bélgica no es de ningún modo de recibo.

Aún aceptando que la carrera no sé corriese por condiciones de seguridad, que es algo que también encrespa e indigna a muchos millones de aficionados, podrían haberla pospuesto para el día siguiente o el siguiente. La razón que adujeron para no hacerlo es que era muy complicado mover a los equipos en tan poco tiempo. Pero opinamos que no lo era, que Bélgica y Holanda están prácticamente al lado y no era tan complicado el movimiento.

Se ha preferido la comodidad de los equipos por encima de lo que quiere la afición: mal negocio, y no nos parece que pueda encajar en la filosofía de espectáculo que busca la actual propietaria del Gran Circo:

Liberty media.

Y lo de dar puntos sin que se corriese la carrera…

Cierto que la Fórmula 1 se ha vuelto algo mucho más blando que en sus orígenes, y la muerte en la Fórmula 1, afortunadamente, es algo muy extraño, que es casi más peligroso estar en en el cuarto de baño de la propia casa por el peligro de resbalar con el jabón. En Bélgica el peligro no eran los pilotos o la vida de los pilotos, sino únicamente poder dañar los autos. Y para no hacerlo se permitieron desde la FIA pisotear los derechos de todas las personas que habían comprado la entrada para ver la carrera en directo, DESPRECIAR A los millones y millones de personas que pasaron horas esperando ver una carrera de verdad.

En las redes sociales está el cartel de:

Queremos la cabeza de Michael Masi, que se le despida.

Estamos completamente de acuerdo. Cuando algo no funciona hay que cambiarlo, y decimos cambiarlo porque en nuestra opinión el equipo actual de la federación Internacional de Automovilismo no tiene ningún tipo de arreglo directo y sencillo.

¡QUE DESPIDAN A MASI!

Tigre Tigre