“De pronto decidí, sin ser motero, dar la vuelta al mundo en moto”

Fue como tirar una piedra sobre la superficie de un lago helado. José García Martín, alias “Chemix” (Madrid 1978) en 2018 decidió romper con su acomodada vida de empresario publicista de éxito, subirse a una moto y dar la vuelta al mundo. En una sociedad como la nuestra, a veces tan monocorde y tan monocolor, resulta alentador que siga habiendo gente capaz de tirar la piedra y romper el hielo de una superficie helada. Esto es lo que hizo “Chemix”

– Pregunta: Y usted, así de pronto se fue a dar la vuelta al mundo en moto? ¿Cómo se le ocurrió?

– Vendí el único negocio que monté en mi vida y me encontré, de pronto, con tiempo y dinero, sin cargas, sin planes y sin futuro… Y, entonces pensé que esas situaciones no se me iban a dar en la vida otra vez y sumando mi interés de conocer y viajar decidí comprar una moto, sin ser motero, y dar la vuelta al mundo y vivir solo el presente. Consideré que la moto era el vehículo idóneo para ello.

Compré la moto, la saqué del concesionario y se me cayó encima. No sabía como ponerla de pié. Ese fue primer día y me iba a dar la vuelta al mundo a la semana siguiente…

Chema pone a punto su moto

– P: ¿Cómo ha sido la experiencia?

– La mejor de mi vida, compuesta por una experiencia nueva cada día. Para mi era como un juego, pasando pantallas que eran países, conociendo nuevos personajes, historias y mundos.

– P: Algunos detalles, kilómetros recorridos, países visitados, dinero gastado…

– 68.000 kilómetros recorridos, países visitados, 23, un depósito al día, y 1.600 € al mes por catorce meses, de agosto de 2018 a octubre 2019.

– P: La mejor y la peor experiencia o momentos vividos.

– La mejor, sin duda, ver a una niña que ella no me veía. Llovía a mares, en una isla de Tailandia en donde llueve un mes al año. La niña volvia del colegio empapada de agua y bailaba de alegría delante de su casa entre charcos, yo no entendía nada. Yo resguardandome de la lluvia y ella no paraba de bailar. A los dos minutos, salio su madre con sus hermanos a sumarse al festin. Esa isla no tiene agua potable y todo el agua viene de ese mes al año.

La peor fue yendo de India y Nepal. Entré Nepal por el campo, por un sendero de cabras, siempre evitando carreteras principales y autopistas. La aduana era una cuerda que pasé sin sellar el pasaporte. Por eso estuve catorce días de ilegal en el país, sin saberlo, y no me dejaban volver la India, por lo que estuve medio día en el medio de un puente, que divide los dos países, sin poder moverme.

– P: El país que ha dejado la mayor huella.

– Sin duda, Irán y Paquistán. Tenía un concepto anterior de que estos países eran los menos seguros, máxime viajando en moto. Y, curiosamente, fueron los países en los que mejor me trataron y más seguro me sentí.

– P: El país más difícil…

– India sin duda, el tráfico es enorme y conducir a veces esquivando vacas fue una locura pero muy divertido, India para mi fue como la guerra de las Galaxias ( Star Wars ), me encantó.

– P: La gente, el pueblo que más buenos sentimientos le ha producido?

– Los vietnamitas e indonesios. La mujer vietnamita me impresionó. Me quede un tiempo en Hanoi, ciudad capital que esta en pleno desarrollo, nunca se me olvidará ver mujeres en obras, llevando excavadoras, camiones, cortando tubos, levantando muros de ladrillos. Además también fue curioso que cualquier gestión que hice en ese maravilloso país , alojamiento, tramitar visados, trasporte etc.. eran mujeres.

– P: ¿Y cual los peores?

– Peor, ninguno, la gente es maravillosa, y creo que al verte tan vulnerable en moto, solo, viendo de donde vienes , lo que estas haciendo y pasando por su país, la gente se vuelca para ayudarte, sea de donde sea. Es curioso que de lo que mas te alertan antes de salir es que tengas cuidado con la gente

y luego cuando estas metido en el juego, lo que mas te puede ayudar, beneficiar es la gente, y por eso la buscas.

– P: ¿En algún momento tuvo la tentación de abandonar?

– Cansancio, agotamiento, peligros…de abandonar nunca. Todo me animaba a seguir adelante, hubo algunos momentos de reflexión en la ducha por las mañanas que pensaba que quizá estaba algo solo pero a los 5 minutos al ver mi caballo fuera siempre fiel en la puerta de donde estuviera y esperando nuevas aventuras se me pasaba. Creo que todo tiene su precio, y creo también que el precio de la Libertad es la soledad, pero estaba dispuesto a pagarlo. Unas cuantas horas de soledad a fin de mes era la factura a pagar, solo eso.

– P: Parece ser que en el viaje coincidió con otros moteros que hacían lo mismo

– Si, muchos, piensas que estas tu solo haciendo esto y luego conoces gente mas loca que tu por el camino, compartes mucho, viajas juntos, incluso atravesando fronteras, alojamientos, comidas etc. es muy bonito e intenso durante un corto tiempo, 1 mes por ejemplo, ya que luego cada uno sigue su camino, su ruta, sus planes, países etc. Pero durante ese tiempo son como tu familia y tu la de ellos.

Creo que la mejor manera de conocer y sentir a alguien es viajando.

– P: ¿Lo volvería a hacer?

– Sin dudarlo. En cuanto pueda, pero esta próxima vez al revés. No hacia el este, sino hacia el Oeste, para ver todos los días los atardeceres, desde la moto.

– P: Ahora, tras el viaje, ¿cómo gestionar todas esas experiencias?

– En vez de buscar respuestas, que es como salí de viaje, ahora lo que he hecho es quitarme las preguntas. Precisamente por eso, para aprovechar todas las experiencias, vivencias y poder trasladarlas a otras personas es por lo que estoy creando Motojugones.com, cuya finalidad es organizar viajes en moto por lugares del mundo que me impactaron y conozco. Y eso, que me prometí a mi mismo, al inicio del viaje, no volver a emprender.

Tailandia, República Dominicana son los primeros mundos que voy a ofrecer próximamente para explorar con quien se apunte, pero lo que esta claro es que no va a ser un tour guiado, sino algo especial que se descubrirá pronto.