De la inteligencia emocional a la inteligencia espiritual

- Publicidad-

Desde mi conocimiento y experiencia a lo largo de casi 25 años en diferentes tipos de meditación, cábala, teosofía, control mental, ciencias herméticas y otros, quiero compartir en este texto una pincelada de lo que significa el concepto, aún poco conocido, de inteligencia espiritual.

Dentro de las inteligencias múltiples, durante los últimos años se ha hablado mucho de la inteligencia emocional y actualmente se ha dado un paso más en el desarrollo de estas llamadas inteligencias múltiples, y ya se empieza a escuchar hablar sobre la inteligencia espiritual como nuevo concepto.

La corriente social y los acontecimientos a nivel mundial de esos últimos años han llevado a la sociedad a plantearse que hay algo más allá, la búsqueda de un sentido, y a interesarse por el desarrollo de la espiritualidad.

La inteligencia emocional formaría parte de la inteligencia espiritual. Como sabemos, las inteligencias múltiples están interconectadas y trabajan transversalmente. El aprendizaje no es un proceso lineal. En el aprendizaje intervienen variables como lo ya aprendido (lo que se sabe ya de forma consciente o subconsciente), las experiencias vividas y cómo integramos todo este conjunto. Así, una persona ante una nueva información captará más o menos profundamente esa información dependiendo de las inferencias que su mente realice sobre ella. De la misma forma, el nivel de inteligencia espiritual estaría ligada al grado o nivel de inteligencia emocional que posea esa persona; la comprensión más o menos profunda de sí misma y de cómo la procesa. El desarrollo de la consciencia desde una conciencia nutritiva.

La inteligencia espiritual y su desarrollo es clave en estos momentos para salir de la situación mundial que estamos atravesando en estos momentos. Es la herramienta que se nos brinda, la luz para poder ver ante tanta oscuridad.

La espiritualidad nos brinda la posibilidad de liberarnos del sufrimiento. En esta vida el dolor es inevitable y el sufrimiento innecesario.

La espiritualidad es el regalo para la era por la que transitamos, para poder trascenderla. Tenemos entre almas un cambio de consciencia sin precedentes. Conforme desarrollamos la inteligencia espiritual nos damos cuenta de que no necesitamos intermediarios. La espiritualidad es individual, se contacta de forma directa, no se necesita de una comunidad o grupo para desarrollarla y practicarla, no depende de nadie más que de uno mismo.

La persona que practica la espiritualidad vuelve hacia sí misma y realiza un cambio de consciencia, ampliándola y amplificándola. Se sale del patrón establecido de que va a venir un salvador de ahí afuera, ya que el trabajo es desde adentro y ahí es donde está y de donde parte la salvación. La comprensión del otro parte por la comprensión de uno mismo.

Cuando una masa crítica suficiente llegue a esa ampliación y amplificación de consciencia, cuando se produzca ese cambio en el suficiente número de personas, llegará entonces el Gran Cambio.

Para desarrollar la inteligencia espiritual tenemos que desarrollar el conocimiento racional, el conocimiento intuitivo y el conocimiento experiencial, integrándolos conjuntamente. Sin experiencia no hay integración ni ampliación de consciencia.

Somos almas encarnadas en la materia y a través de ella es como hemos de desarrollar la espiritualidad. Espiritualidad no es espiritualismo, vivimos en la materia, no hay que confundir el término. La espiritualidad conlleva hacerse cargo, tomar la responsabilidad de la materia y experimentarla. Vivimos en un mundo físico con reglas físicas. El espiritualismo es radical y es el mayor problema de la espiritualidad. No solo son ciegos los que no quieren ver, también existe la otra cara de la moneda, son ciegos los que huyen del mundo material y se encierran en un radicalismo espiritual. Demasiada luz nos deja ciegos, tanto como los que no quieren abrir los ojos.

Para desarrollar la inteligencia espiritual tenemos que buscar la verdad y, en su gran mayoría, la sociedad no vive en la búsqueda de la verdad, vive en una distorsión de la realidad porque su mente no puede soportar la verdad, así que prefiere situarse en su espacio seguro, en la seguridad que le aporta su propio autoengaño.

El proceso para poder desarrollar la inteligencia espiritual pasa por salir de ese autoengaño, es algo apremiante en la etapa que transitamos. Si las personas no llegan a desarrollar la inteligencia espiritual, la tecnología acabará con el alma humana. Y más allá de vivir sin alma (si se puede llamar vivir a esto), también la supervivencia biológica depende de este desarrollo espiritual del ser humano. Cuando cambias la percepción, es conocido en epigenética, cambias tus células, cambias biológicamente. No es solo un cambio de conciencia, estás cambiando tus propias células, modificando tu ADN.

Matizar en este punto, para terminar, que la tecnología en sí no es el problema, el problema es el ego mal gestionado y la avaricia de poder de los que la manejan. La tecnología en manos de personas con mentes equilibradas y desarrolladas espiritualmente puede obrar milagros. Quizá sea este el nuevo salto evolutivo de la raza humana: que el desarrollo de la inteligencia espiritual pueda llevarnos a obrar milagros. De nosotros depende.