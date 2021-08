De infamias, monstruos y cobardes

- Publicidad-

Al escribir estas líneas se cumple el aniversario del vil asesinato de Ahmed -‘Blas’- Infante, precursor de la moderna Andalucía, por un escuadrón de la muerte de Falange a las órdenes del sádico carnicero que jaleaba violaciones en masa por radio, el llamado ‘virrey de Sevilla’, el sanguinario general golpista Queipo de Llano. ¿Y se percibe un esfuerzo en colegios e institutos, o por parte de las autoridades de la Junta o los partidos, por conocer el Legado espiritual infantiano, inmenso, en pro de dignificar nuestras raíces andalusíes y por hermanarnos con las más diversas culturas…? Nada de nada. Aquí con colocar unas florecitas al santo a los pies de un muñeco ya está todo solucionado, sin que se haya hecho el menor intento por recuperar sus restos mortales insepultos. Para los andalusíes Ahmed Infante sigue vivo, y su aliento estimula nuestra lucha cotidiana.

¿Imaginan a un descerebrado politicastro criptonazi cañí de la partidocracia, pardo o colorado, que al frente de una alcaldía propusiese a sus votantes que el escudo del consistorio luciese una esvástica…? Aduciría con cinismo la singular ‘aportación cultural’ de la cruz gamada, porque ese sacralizado garabato aparece en la India, Nepal o el Tibet, y forma parte de la herencia de muchos pueblos del mundo. Seguro que habría algunos incautos que se embucharían tal majadería, olvidando que portando ese atroz símbolo un Estado totalitario en el S. XX provocó una guerra mundial con más de setenta millones de víctimas.

En la reserva de los parias de Andalucistán, en las ciudades de Guadix, Ronda o Málaga – entre otros lugares -, puede observarse en sus escudos municipales el yugo y las flechas, emblema de la dictadura franquista y de Falange, y tomándonos a todos por imbéciles enciman nos cuentan que tal ‘regalo’ procede de Isabel de Castilla, exterminadora de judíos y moriscos, la primera artífice en la Península de la Inquisición. Y nos dejan caer esta sandez con postureo cultureta, por si cuela en medio del silencio de los corderos, telelobotomizados por los media.

Ahora llaman ‘cultura de la cancelación’ lo que ha sido siempre las condenas al ostracismo o al exilio de los disidentes, paso previo a las operaciones de fumigación de los heterodoxos. Incluso se pretende desustanciar el concepto de fascismo, al albur del subjetivismo. Aunque no, lo relevante de esta aberración criminal poco tiene que ver con una simple perversión amoral. Se especula con que el término fascio puede provenir de las ‘fasces’, haz de varas que portaban como insignia los cónsules romanos. Si bien quizá proceda de ‘fasciare’ o vendas que se colocan hasta hoy los pugilistas para amortiguar el impacto de los golpes sobre los huesos de la mano y la muñeca. Ese ejercicio de la violencia no debe considerarse sólo atribuible a los individuos. Se considera legalmente privativo del Estado. En su gran obra periodística Eichmann en Jerusalén o la banalidad del mal, la gran pensadora antisionista Hanna Arendt nos muestra la desaprensión absoluta, la frialdad sin conciencia aterradora, de aquel funcionario del reich de los ‘mil’ (doce) años, el cual sin remordimiento alguno firmaba y sellaba, durante su horario laboral, las partidas de millares de judíos que conducían hacia los campos de la muerte. ‘Cumplía órdenes’, ‘era la ley’… siempre las mismas excusas esgrimen los burócratas del Horror, al mismo tiempo excelentes padres o madres de familia y muy cariñosos con sus mascotas.

Cuando el Leviatán hobbesiano nos envuelve con el abrazo de una anaconda la humanidad se desvanece, impera la carencia de empatía. Una sociedad así está abocada a la decadencia, al fracaso. No hay control formal del poder, los gobiernos se amparan en la propaganda, no en la ética. Se despliegan las mentiras con impunidad. La corrupción apenas pasa factura salvo algunos casos vagamente ejemplificadores. Declaran al bocazas ultra Santiago Abascal persona non grata en Ceuta, por llamar sus lacayos locales ‘traidores’ a los bereberes indígenas… con antepasados españoles estos desde mucho tiempo antes de que los paganos moros pasiegos ascendientes de ‘Santi’ dejasen de adorar al roble (sic) al comenzar el S. XVIII. Seguro que debe haberse olvidado el torquemadilla de medio pelo de que el cuerpo del ejército español más condecorado de la historia son los Regulares de Ceuta, ataviados con su fez y cuyo pabellón ostenta una media luna. Si no hubiese sido por su heroica defensa de Melilla, tras hacer el ridículo los ineptos espadones en Annual, nuestra Ciudad Autónoma tal vez se habría perdido para siempre. Es difícil encontrar un sólo bereber autóctono que no tenga parientes, más o menos lejanos, que no hayan vertido su sangre en acciones de guerra, anteponiendo su nación a las creencias religiosas de unos u otros. Al contrario que él, cuya más meritoria acción bélica reconocida ha sido la de pelota lavabragas de Esperanza Aguirre.

Tantas tragaderas de la parroquia rojigualda no pueden describirse con facilidad. Pretenden además humillar en vano al genio libanés Ara Malikian, de origen armenio, con nacionalidad española desde hace dos décadas y casado con una zaragozana (ciudad fundada por el César Augusto, capital de Aragón, con una tercera parte de su población deportada en el primer genocidio moderno, el andalusí/sefardí, por el hecho de no ser católicos). Aducen los organizadores desde Miami que no puede presentarse a los premios Grammy latinos porque ‘carece de la suficiente latinidad’. ¿Sabrán esos mendrugos de la Gusanera que Armenia fue provincia romana plena en el S. I, proclamada por el emperador de origen hispano Trajano? ¿O que en el actual Líbano, antiguo hogar de la Civilización fenicia, aquellos tenaces navegantes fundaron Cádiz? El espíritu del gigante Malikian, artista sin par, ha incursionado con su música en los mundos judío, árabe, zíngaro, flamenco, el tango… pero, ¿quién está comandando, recién nombrado, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación con sede en Miami, responsable de los Grammy? No se lo pierdan, el nuevo director ejecutivo de ese tinglado impulsor de la corrección artística neoliberal es el empresario mejicano-estadounidense Manuel… ¡¡¡ABUD!!! ¡Con apellido de origen sirio-libanés o palestino se atreve a dejar que se infame de modo sectario y racista al que debiera considerar paisano suyo! ¿Y esperan que los artistazos de la farándula iberoamericana se solidaricen con el gran Malikian? Nada de nada, las meretrices baratas chitón. ¿Para cuándo unos premios alternativos a los Grammy, que podrían denominarse los Granma latinos con sede en La Habana…? Exigimos la dimisión inmediata del impresentable Manuel Abud, tras pedirle públicas disculpas a Malikian, Para nosotros el inmenso Ara ha sido, es y siempre será nuestro hermano Andalusí Universal.

Pero el colmo de la abyección y miseria inhumanas se ha alcanzado en Berja (Almería), que le ha dedicado un monumento en bronce tamaño natural con un gran pedestal, al Queipo de Llano castellano, el invasor genocida expoliador y organizador de violaciones masivas Luis Fajardo de la Cueva, junto a la Plaza del Ayuntamiento. Para ir haciendo el cuerpo a la barbarie montaron una exposición las navidades pasadas, con motivo del 450 Aniversario de la Rebelión de los Moriscos, la cual denunciamos en un artículo con fecha de nueve de enero titulado: ¿Lagrimitas de oro… o de cocodrilo? Seleccionamos un par de párrafos: «Tuvimos la ocasión de visitar una exposición sobre el 450 Aniversario del Levantamiento andalusí de Abén Humeya en Berja, en la antigua biblioteca junto al Ayuntamiento durante las últimas fiestas. Esperábamos cierta asepsia propia de alienados sin conciencia ni dignidad. Ni mucho menos, los conmilitones del fraguismo no nos defraudaron. No ahorraron las invectivas a sus antepasados, aquellos moriscos que se resistieron a la estafa de las Capitulaciones, a la depauperización programada y a la tiranía de Felipe II. ¡Qué grandes paladines de la ‘integración’! En medio de miles de trabajadores magrebíes que posibilitan con su sudor la riqueza del agronegocio de los invernaderos, no pocos de ellos de origen andalusí, en vez de apoyar la paz y la concordia social se dedican al trazo grueso abascaliano, con infames expresiones sesgadas del tipo: ‘navidades sangrientas’, ‘residuos del reino nazarí’, ‘bolsas’ de musulmanes… Incitar al odio contra las minorías a algunos valientes les sale gratis. En esto consiste la ‘inclusión’ preconizada por el sucesor de la Gusana al frente de la Junta de Andalucía. Basta con admirar la ‘curtura’ fomentada por uno de los alcaldes de su partido, sin que tan mezquino patán no haya dimitido o le cesen de inmediato.

Los sádicos métodos de la Gestapo catolicista, la Inquisición, no los detallan en ese despliegue propagandístico descarado… Tampoco que en la céntrica calle del Agua de Berja, relatan las crónicas, la sangre de los moriscos andaluces exterminados bajaba como un río. Ni siquiera nos cuentan el primer caso documentado, con el nacimiento oficial del Renacimiento, de violaciones masivas para solaz de la tropa mercenaria castellana (no menos de trescientas prisioneras… En el barrio virgitano del Matadero aún se respira aquel Horror, que hubiese sido mucho más trágico si los gitanos no hubiesen acogido a aquellas desgraciadas y al fruto de sus vientres como hermanos, deuda de inmensa generosidad que jamás podremos pagarles). Luego los ‘feministos’ se rasgan las vestiduras con la proliferación de las manadas de energúmenos criminales forzando mujeres… ‘Empoderadas’ de las JONS y demás capitanas marvel, ¿seguís por ahí o el rechazo a la criminal violencia depende de quien la ejerza?».

El alcalde pepero de Berja, José Carlos Lupión, y Domingo López, director del Centro virgitano de estudios históricos deben ser cesados o dimitir de inmediato, porque no llaman a la reconciliación, sino que supuran rencor e inquina por todos sus poros. Sin olvidar al almeriense autor de la estatua, Andrés García Ibáñez, el cual se ha prestado – sin saberse por cuanto – a elaborar ese infame homenaje a un brutal exterminador, con ademán de torero brindando la faena al palco presidencial… en dirección a toda la Alpujarra. ¿Con qué cara el que enaltece con su obra a ese masacrador, y organizador de violaciones en masa, puede tener con su nombre un museo abierto en Melilla en la Torre de la Vela? Instamos a las autoridades de la Ciudad de Melilla a la clausura de ese museo, y a que le declaren también persona non grata.

Ahmed Infante, reconocido por todas las fuerzas políticas, salvo Vox, Padre de la Patria andaluza, soñó una madrugada de hace 85 años, por última vez, un mundo más humano, con respeto a la discrepancia y donde la Libertad no se agostase… Y hoy como ayer te asesinan, regando con tu sangre la tierra, con la misma impunidad.

¡Viva Al-Andalusía independiente, democrática, con una Administración laica y republicana! ¡Venceremos!