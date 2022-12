De golpes, cartas, neonazis y otros montajes no sólo en Alemania

Conversando hace unos días con un compañeros periodistas rusos y alemanes sobre el supuesto Golpe de Estado al Gobierno Federal de Alemania por parte de un grupo formado por una combinación de neonazis, negacionistas de la COVID-19 y el holocausto (valga la redundancia) y teóricos de la comparación de la »secta» QAnon partidarios de Trump, reflexionamos sobre las operaciones similares que en España se han »orquestado y planchado» por parte de determinados elementos del Estado al servicio, no sólo del actual Gobierno sino de corporaciones supranacionales globalistas.

Entre las operaciones sobre falsos golpes de Estado, cartas bomba, cartas con balas e, incluso, grupos neonazis o supremacistas blancos antisemitas, analizamos desde el 23F y el 11M hasta las pasadas cartas con balas de fusil cetme que recibieron Marlaska e Iglesias o las recientes recibidas por Sánchez con armas blancas o con explosivos en la Embajada de Ucrania en España.

A Thomas Röper, dueño del blog anti-Spiegel.ru, le gustar sacar a la luz las mentiras de la propaganda del semanal alemán “Der Spiegel”.

¿Qué sabían los medios de comunicación sobre el »intento de Golpe de Estado en Alemania y cuándo?

Los medios de comunicación alemanes rebosan de información sobre la mayor conspiración de todos los tiempos contra Alemania. Sin embargo, la historia es más absurda que muchos guiones de Hollywood. Veamos porqué:

En la mañana del 7 de diciembre, a las 19:42 los periódicos Spiegel y Bild empezaron a informar a sus lectores sobre el supuesto «intento de golpe de Estado» en Alemania. Sin embargo, hay algunas rarezas en la historia que analizamos.

Según informes oficiales, se registraron los domicilios de 52 personas y se detuvo a 25:

Pudimos leer los detalles en el Comunicado de Prensa de la Fiscalía General Federal, y que el medio de comunicación ruso RT- Alemania ha publicado íntegramente.

En pocas palabras, el grupo formado por neonazis, negacionistas y proTrump planeaba asaltar el Bundestag (y tal vez algunos ministerios) tras lo cual estallaría un levantamiento popular que llevaría a los golpistas al poder.

Esta es la versión oficial de la acusación y a juicio de mis compañeros rusos y alemanes, y mía propia, sólo plantea dos posibilidades:

– Es un absurdo total que no tiene sentido.

– Es cierto, pero entonces los «golpistas» no son, por decirlo educadamenteas, »las velas más brillantes del pastel».

La razón es obvia:

Todos los golpes de Estado que han tenido éxito en la Historia han contado con el liderazgo del ejército.

El poder supremo en cualquier Estado lo tiene el Ejército, porque es el mejor armado.

Por lo tanto, en los golpes de Estado que han tenido éxito, el Ejército, o bien ha encubierto a los golpistas dejándoles salirse con la suya, o bien ha llevado a cabo el Golpe él mismo.

Si el Ejército se oponía a un intento de golpe de Estado, lo sofocaba por la fuerza si era necesario.

No hay ejemplo en la Historia en el que no se aplique la sencilla regla de que «un Golpe de Estado no puede tener éxito a menos que la cúpula del ejército esté del lado de los golpistas».

Pero, como no se detuvo a ningún miembro de la cúpula de la Bundeswehr, los «golpistas» -si la versión oficial de la historia es correcta- son unos hippies, seguidores de la Nueva Era y descerebrados neonazis bastante ingenuos.

Esta gente, según la misma versión oficial, sin organización militar ni medios, podría haber causado bajas con un Golpe de Estado en Alemania y haber implantado un régimen hitleriano:

¡ Resista la carcajada el lector pues el asunto no tiene gracia alguna !.

Respecto al papel de los medios de comunicación, cuando escuchas los comunicados oficiales, tienes la sensación de que estos tipos eran extremadamente peligrosos y altamente cualificados.

En nuestra opinión, esto está deliberadamente dramatizado y monitorizado por Interpol, como sucede en España con los mismos grupos, y por determinados grupos israelíes.

El hecho de que Spiegel, Bild y otros medios de comunicación estuvieran obviamente en escena desde el principio habla en favor de que aquí se organizó deliberadamente un drama mediático:

Informaron en directo poco después de que comenzaran las redadas y detenciones.

Resulta extremadamente extraño que, entre otros, los dos medios de comunicación Spiegel y Bild -muy próximos al Gobierno en cualquier caso- (como sucede en España con los Grupos Prisa, Prensa Ibérica y Público/El Diario.es) empezaran a informar casi al mismo tiempo, mientras que la mayoría de los demás medios no lo hicieron hasta mucho más tarde:

Da la impresión de que estaban en ello de antemano.

Si partimos de la base de que se trata de «golpistas» y «terroristas» altamente peligrosos y de la «mayor conspiración desde la fundación de la República Federal de Alemania», cabe preguntarse:

¿Por qué las autoridades informaron previamente a los periodistas?

El secreto es de suma importancia ante una operación de este tipo, en la que participaron 3.000 policías de todo el país.

¿Cuándo lo supieron los medios de comunicación?

El hecho de que Der Spiegel probablemente estaba informado de antemano también se demuestra en el primer artículo detallado de Spiegel sobre las redadas.

Der Spiegel publicó un larguísimo artículo con el titular:

«3000 agentes en acción. Los investigadores desarticulan una organización terrorista de extrema derecha» y lo hicieron ya a las 10.28 horas.

Escribo artículos e información diversa todos los días y sé cuánto tiempo lleva leer sobre un tema nuevo y luego escribir un largo artículo sobre él:

Esto estaba ya planificado.

Incluso si suponemos que los seis redactores de Spiegel nombrados como autores en el artículo son todos madrugadores que ya estaban en la oficina a las ocho, esto significa que en sólo 2,5 horas recopilaron, discutieron y clasificaron la información, y luego también escribieron el artículo.

Es un logro extremadamente deportivo, pero por supuesto es teóricamente posible:

Como también lo fue con la información dada durante el 11M y determinados informadores madrugadores »de las tres capas de calzoncillos», pero este será, Dios mediante, otro artículo dedicado a Gabilondo y Ferreras.

Sin embargo, apuesto a que unos y otros tenían su información de antemano y que el artículo estaba escrito y, en el mejor de los casos, aún ajustado en la mañana del 7 de diciembre a instancias de elementos de Interior.

El periodista Stefan Niggemeier fue redactor responsable de medios de comunicación del Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hasta marzo de 2006, por lo que sabe cómo funcionan los medios de comunicación.

Después se convirtió en periodista independiente y nos marcó a muchos, como también lo hicieron Fernando Mújica y Fernando Lázaro.

Lo dijo en pocas palabras:

«Vale, ¿entonces más o menos todos los principales medios de noticias conocían de antemano esta redada extremadamente peligrosa y prepararon sus propios artículos de fondo, clasificaciones, investigaciones exclusivas?

Eso es bastante práctico desde el punto de vista del lector, pero ¿quizá problemático para el éxito de la caza del hombre?».

¿Y cómo se explica que Georg Heil, periodista y colaborador de la Revista de Investigación Política ARD Kontraste, y hermano del actual Ministro Federal de Trabajo Hubertus Heil, publicara la noche anterior a las redadas la siguiente perspectiva:

»Presiento que mañana habrá muchas exclusivas».

El hecho de que a la mañana siguiente, a partir de las 7.40 horas, un equipo de Kontraste publicara en Twitter un reportaje en directo desde el lugar de una de las redadas es probablemente pura coincidencia:

«Estamos en Berlín-Wannsee, donde la policía está registrando la casa de un juez. Todo forma parte de un caso contra la organización Ciudadanos del Reich».

La lista de rarezas que tratamos en nuestra conversación de amigos periodistas continuó.

Es obvio que los medios de comunicación fueron informados con antelación de esta acción policial «secreta» para que pudieran informar rápida y ampliamente de la «sensación» de la frustración de un «intento de golpe de Estado» en Alemania.

Las reacciones en Rusia, mencionadas por uno de nuestros conpañeros ruso, son dignas de destacar.

Los medios de comunicación rusos (esos que las instituciones españolas y de la UE censuran sin juicio ni orden judicial) no tardaron en darse cuenta de estas incoherencias y nos las transmitieron a algunos periodistas de forma discreta.

Unos amigos periodistas rusos, a los que conozco más de una década, me llamaron por la mañana y me pidieron opinión.

Inmediatamente tuve la sensación de que se trataba más de un espectáculo mediático al servicio del Gobierno y con la colaboración de los servicios de información e inteligencia, que de una verdadera represión de «terroristas» peligrosos.

En cualquier caso, durante anteriores operaciones antiterroristas, en España y Alemania, no se invitó a representantes de los medios de comunicación a informar en directo desde el lugar de los hechos:

¿Recuerda el lector lo que sucedió el 11M respecto a la retransmisión en directo o si aparecieron las balas de cetme?

Cuando dije al periodista ruso que me preguntó por mi apreciación de que los medios alemanes (y antes los españoles con cartas bomba o cartas con balas) que habían estado en directo en el lugar de los hechos prácticamente desde el primer minuto, se limitó a decir:

«Ah, así que ahora lo han copiado de Ucrania…»

Respondí afirmativamente y añadí que en ocasiones la »falsa bandera» exige visibilidad.

Como conclusión, señalar que este mismo tipo de operaciones de engaño y diversión, no sólo se usan para señalar al opositor político o crear fantasmas amenazantes sino para engordar amenazas ideológicas como las del antisemitismo y antijudaismo, llegando al extremo en España de dar instrucciones a organizaciones políticas »de extrema derecha» o de crear nuevas »más radicales», como está sucediendo en la actualidad española, para azuzar ese fantasma »antisemita» y supremacistas blanco, y así dar facilidad a políticas represivas, usureras, liberales o de inmigración indigna de naturaleza casi esclavista.

De este asunto concreto, Dios mediante, trataremos en un próximo artículo exponiendo a esas organizaciones fantasma señuelo.