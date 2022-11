David de la Hoz pregunta en el Parlamento canario sobre la eficacia de las vacunas contra la covid-19

El diputado canario, David de la Hoz, intervino ayer en el parlamento regional para lanzar una pregunta al Consejero de Sanidad sobre la eficacia de las vacunas.

Una contundente intervención que puede ver a continuación donde el diputado De la Hoz pone sobre la mesa una serie de asuntos que, hasta ahora, ningún otro parlamentario de ningún otro parlamento en el Estado español, se ha atrevido a hacer. A pesar de que, en privado, como podemos confirmar en Diario16, están muy de acuerdo con las preguntas planteadas por David de la Hoz, y con la postura de este diputado.

«Hoy no voy a hablarle del exceso de mortalidad que se está produciendo en toda la UE, donde el Euromomo data más de 300.000 personas han fallecido como exceso de mortalidad». «Tenemos más de 33.000 fallecidos en España, según el MOMO, en exceso de mortalidad. Hay comunidades, como por ejemplo Galicia, que sumando los datos del año 20 y del 21, no suman la cifra alcanzada en este año 22. Tampoco voy a hablarle hoy de los efectos secundarios, de mucha gente que tiene problemas. No vengo a hablarle hoy de cómo se han sentido miles de personas a las que se le han puesto etiquetas, se les ha perseguido, se les ha juzgado, se les ha presionado, han perdido sus puestos de trabajo, simplemente por cuestionarse, simplemente por discernir. Lo que sí vengo a decir es que no hay ningún estudio, es más, en una de las ponencias, los expertos, el 19 de noviembre del año 2021, decían que el pasaporte covid no iba a servir para nada. Para evitar la transmisión seguro que no. Es lo que ha quedado demostrado. Sin embargo, en el Reglamento de la UE y en todas las órdenes de las comunidades autónomas nos decían que sí, que el pasaporte Covid y que las vacunas estaban testadas para evitar la transmisión. Hoy sabemos que no es así. Me gustaría que ejerciéramos los derechos fundamentales y que no los volvamos a vulnerar.»

Respuesta del Consejero de Sanidad

El Consejero de sanidad canario responde a la pregunta del diputado David de la Hoz: «Lo que dijo la Sra. Small, lo que vino a reconocer es algo que no es nuevo. De hecho, ya desde el año 2020, el ensayo clínico de la vacuna de Pfizer fue diseñado y desarrollado para evaluar la eficacia de la vacuna contra el COVID-19, y para procurar que todas las personas que estaban en estado grave, darles un nivel de protección alto. Pero no así su transmisión. De hecho, nosotros, buena parte de las vacunas que tenemos en el calendario vacunal, no son vacunas esterilizantes que van dirigidas a evitar la transmisión. De lo que estamos hablando es de la protección.

Las conclusiones de la Carlos III, del CSIC, de los catedráticos de inmunología, todos han venido a señalar, precisamente, la ruta de la vacuna como un elemento claro, eficaz, eficiente… no sólo la de la covid, la de Pfizer, sino como un elemento clave a la hora de la lucha contra la pandemia. Antes ha nombrado usted al MOMO, que también seguiremos hablando de esto cuando se vayan cumpliendo el resto de las fases de los estudios que vienen y siguen al MOMO. Pero ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido vacunas? La pregunta es al revés. Sin estas vacunas que no evitan la transmisibilidad, todos sabemos que la vacuna además conlleva claramente el que tengamos una carga vírica que va a ser menor; no que no transmitamos, pero evidentemente somos agentes mucho menos agresivos que si estuviéramos infectados sin este tipo de protección. De hecho, el último estudio hecho por el Ministerio de Sanidad, que se titula «efectividad, vacunación covid», entre otras cuestiones concluye: que los resultados del seguimiento de efectividad de la vacunación por el método de screening, en los diferentes grupos de edad, muestran una alta efectividad de la vacunación, sobre todo en la prevención de eventos graves como hospitalización, donde la reducción del riesgo continúa estando alrededor del 90% en todos los grupos».