Curso masaje, cosas que debes saber

- Publicidad-

Convertirse en masajista puede ser un objetivo para aquellos que aman trabajar en el sector del wellness, de la salud y del bienestar. Pero no siempre está clara la formación a seguir, y sobre todo, que cursos elegir. El título profesional de masajista es, de hecho, parte de un sector de cualificación que sólo recientemente ha conseguido una normativa definitiva, pero todavía con lados “oscuros”, entre los que se sitúan los diversos cursos de masajes.

Por esto, está bien saber tanto el cuadro legislativo en el que opera cada curso masaje y cuales son las perspectivas profesionales que tienen aquellos que lo frecuentan.

Los cursos para masajistas terapéuticos

El masaje terapéutico es muy diferente al masaje de bienestar u holístico.

Para aquellos que desean seguir este tipo de formación profesional para ser fisioterapeutas o masoterapeutas, los estudios que se deben realizar son aquellos que se desarrollan en la universidad o en centros especializados.

Muchas de las Universidades cuentan con el Grado en Fisioterapia, que dura 4 años, que permite obtener al final de la formación, un diploma universitario que habilita a realizar intervenciones de “prevención, cura y rehabilitación en las áreas de la motricidad, de las funciones corticales superiores, y de aquellas viscerales resultantes de eventos patológicos, de etiología diversa, congénita o adquirida”.

Los cursos para ser masajista deportivo

Esta figura profesional está siempre muy demandada, y se basa en una formación de base que se puede adquirir también en escuelas de masaje de bienestar, eso sí, que estén dotadas de la habilitación necesaria y que disponga de los cursos dedicados al masaje deportivo.

Los masajes realizados antes y después de las competiciones, forman parte de la preparación atlética de los deportistas profesionales.

El masajista deportivo representa un rol-clave que puede ser desempeñado sólo por aquellos que se han especializado a través de los cursos de masaje deportivo, donde se predispone de materiales teórico y práctico sobre maniobras y manipulaciones con fines agonísticos y atléticos.

Masajistas, autónomos del bienestar

A nivel legislativo, la profesión de masajista holístico forma parte de las profesiones libres de vínculos de inscripción a una registro profesional del sector.

No existe un registro de masajistas reconocido por el estado como ocurre, sin embargo, con los arquitectos o los ingenieros por ejemplo, para los que sí existe la obligación de inscripción.

¿Qué significa? Que quién frecuenta una escuela o un curso para masajistas, puede acceder a una habilitación trámite el título de “operador del masaje” y practicar libremente masajes con finalidad de bienestar, bioenergéticos u holísticos, sin obligación de inscripción a un registro específico de masajistas nacionales.

Los principios de esta ley son aquellos de la libertad de ejercicio y circulación de los trabajos practicados en toda la Unión Europea.

El operador de masajes de bienestar u holístico, presenta como único límite el de no poder practicar tratamientos de tipo terapéutico, reservados a quién sigue una formación en fisioterapia o masoterapia.

Un curso para masajistas puede ser frecuentado también por esteticistas, fisioterapeutas, entrenadores personales, osteópatas o graduados en ciencias de la educación que deseen una cualificación como masajistas y quieran especializarse, como por ejemplo en el masaje Shiatsu.

Las escuelas para masajistas y los cursos reconocidos

Para trabajar en el ámbito de los masajes en España, es necesario realizar cursos para obtener el certificado de operador profesional del masaje.

Se trata en general de un curso para masajistas que después de su asistencia da el acceso a un diploma válido para ejercer la actividad de masajista del bienestar o masajista holístico.

El diploma nacional de operador del masaje de I nivel viene emitido por las escuelas afiliadas a una Federación, asociación u organización reconocidas, que garantizan la profesionalidad de la escuela y del curso para masajistas.

A nivel legislativo, hemos visto cómo la profesión de quién realiza masajes y tratamientos de bienestar es libre, no reglada por leyes específicas o por inscripciones a un registro profesional. Por ello, el valor de la escuela y del curso para masajistas viene evaluado en base a la alta calidad de los servicios escolares, del personal preparado, como en base a los programas de estudio y al reconocimiento del diploma final o certificado, con una cualificación profesional a fin del ejercicio de la profesión “operador del masaje”.

La certificación es válida como forma de derecho privado, y testimonia la capacidad de frecuentar y ejercitar la profesión de operador del masaje del bienestar, holístico o bioenergético.

La escuela en la que se desarrollan los cursos vendrá seleccionada entonces, en función de la concesión de un título de formación que habilite y, sobre todo, en base a la propuesta didáctica completa, la validez de los profesores y las perspectivas profesionales unidas a la propia escuela.

Trabajar como masajistas en España y en Europa

La Unión Europea desde hace tiempo busca un entendimiento sobre una homologación de los títulos de estudio y reconocimiento recíproco de los cursos profesionales. Pero, a pesar de esta voluntad, no siempre es posible obtener correspondencias exactas entre la regulación profesional o no. En algunos países, como en España, es una profesión no reglada, en otros países Europeos puede ser, sin embargo, fuertemente regulada, incluso puede ser necesario tener un título de estudio bien preciso.