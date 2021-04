El pasado viernes el diario Vilaweb publicaba una entrevista al diputado y miembro de la Mesa del Parlament de Catalunya, Jaume Alonso Cuevillas. Una entrevista en la que el parlamentario analizaba la situación actual en la que se encuentran las fuerzas independentistas, la estrategia llevada hasta ahora y los posibles pasos que habrían de darse en un futuro para abordar los compromisos del independentismo.

El foco se puso sobre la consideración del diputado respecto a la inhabilitación de miembros de la Mesa por admitir a debate parlamentario resoluciones políticas. En su reflexión, planteaba un posible cambio de estrategia, para evitar nuevas inhabilitaciones en vista de lo sucedido hasta ahora. Unas declaraciones que Cuevillas había realizado en otras ocasiones, en distintas entrevistas como la que el mismo día 12 de marzo -día en que tomó posesión de su cargo- se publicó en televisión. La diferencia en esta ocasión es haber hablado de «bestiesas» (bobada) para referirse a las inhabilitaciones que podrían producirse, vista la experiencia acumulada. Y que, en ningún caso, harían referencia o reproche a lo acontecido anteriormente con las inhabilitaciones de los miembros de la mesa o del propio president Torra.

Las palabras de Jaume Alonso Cuevillas han generado un intenso debate en el independentismo: por un lado, quienes consideran que el diputado plantea una «estrategia inteligente», al apostar por acciones que vayan más allá del mero simbolismo; y por otro, por parte de quienes consideran que estas palabras vendrían a justificar la postura de ERC, que hasta ahora ha intentado eludir tomar medidas que pudieran inhabilitar a miembros de la mesa.

Precisamente, a tenor del debate, se ha planteado que las críticas que se han llevado a cabo contra ERC hasta ahora no serían incompatibles con este planteamiento, puesto que el origen proviene de la negativa a investir como president a Carles Puigdemont tras las elecciones celebradas en 2017, algo que no sería comparable con el hecho de no plantear una resolución política «que no tiene más recorrido que un posicionamiento político, que puede hacerse de muchas maneras», señalan fuentes independentistas a Diario16.com.

Comunicado en sus redes sociales

El diputado ha publicado a través de sus redes sociales un comunicado donde ha explicado el sentido de sus palabras en la entrevista publicada. El texto en castellano puede leerse a continuación:

«Ante el revuelo provocado por la entrevista publicada el viernes en el diario Vilaweb, creo conveniente efectuar algunas precisiones.

Comienzo con una disculpa, por haber utilizado, quizás imprudentemente, la palabra «bestiesa» (bobada). Se refereía exclusiamente al hecho de provocar el riesgo de inhabilitaciones por tramitar resoluciones meramente declarativas y sin ningún tipo de eficacia jurídica. Seguramente era poco relevante en una conversación de más de noventa minutos de duración. Podríamos decir que, en el contexto, era una simple anécdota, o incluso un error, pero lo cierto es que al aparecer en el titular publicado genera una polémica que contamina todo lo demás. Parece claro en todo caso que voy a pecar de imprudente, o puede ser de inexperto, al emplearla y, como he dicho, lamento si alguno se ha podido molestar, pues en ningún caso pretendía ser un reproche hacia nadie.

Soy partidario, y así se recoje en la transcripción, de mantener la confrontación con el Estado, pero especifico que, a mi entender, ha de ser una confrtonación inteligente y no meramente simbólica. Por eso no soy partidario de tramitar resoluciones meramente declarativas que puedan comportar inhabilitaciones gratuitas sin ningún tipo de beneficio político tangible. Otra cosa es si la decisión de la Mesa, con riesgo de inhabilitación incluído, puede reportar algún beneficio político (por ejemplo, investir un President a pesar de la prohibición del TC o defender la prevalencia del Reglamento ante determinadas resoluciones judiciales o administrativas). En este caso, a por todas.

No tengo ningún miedo de ser inhabilitado. La consecuencia práctica sería abandonar forzosamente la vida política y volver a mi anterior zona de confort, al despacho y a la Universidad.

Acepté entrar en política por compromiso con mi país y mi compromiso personal con el President Puigdemont. Y lucharé desde donde pueda y como pueda para alcanzar nuestro objetivo nacional. Creo que debemos seguir ampliando la brecha de la manera más inteligente posible. No he renunciado, ni lo haré nunca, a defender losd erechos fundamentales de la ciudadanía y los principios democráticos de los que toda la sociedad habría de poder disfrutar. Pero como abogado con mentalidad estratégica, soy partidario de afrontar estratégicamente cada batalla. Según la situación, y atendiendo a la experiencia acunulada, puede ser más conveniente desobedecer y asumir las consecuencias, o evitar el choque suicida e intentar sacar provecho de la actitud antidemocrática y demofóbica de los órganos del Estado.

Esto es, para mí, la confrontación inteligente. Ni rendición ni actitudes numantinas meramente simbólicas. Ante cada embate, actuar de la forma que más favorezca nuestro objetivo final.

Esto es lo que pretendía transmitir, consciente de que es un debate abierto (o puede ser que esté por abrir) y que, en todo caso, mantener una estrategia eficaz exigirá también mucha transparencia y pedagogía.

Dicho esto, reitero, como ya dije en la entrevista, que se trata de una opinión personal que no ha sido debatida ni en la Mesa ni en mi formación política y que, llegado el momento, aparte de expresar mi opinión, actuaré de la forma que decida Junts per Catalunya y con lealtad siempre a la Presidenta del Parlament, a cuya disposición pongo mis cargos.»

Comunicat amb algunes precisions arran de l’entrevista de divendres a VilaWeb pic.twitter.com/QVe7KfmZdB — Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (JACS) (@JACS_JaumeACS) April 5, 2021

Reacción en redes sociales

La reacción en redes sociales ha sido inmediata. Los comentarios que se han comenzado a producir, a raíz del comunicado, han sido en la mayoría de los casos, de apoyo al diputado, agradeciendo su gesto y su explicación, si bien es cierto que en casi todos ellos han señalado que «no hacía falta» explicar algo que «se había entendido correctamente».