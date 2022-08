Cuentos para Sanar MAI abre la colección con el cuento infantil “El proyecto de Pedro”

- Publicidad-

En estos tiempos tecnológicos, el apego a las pantallas hace que parezca natural virtualizar nuestra cotidianeidad, lo tenemos todo y a la vez no tenemos nada de aquello que vemos, imágenes veloces y coloridas, textos masticados y concluyentes.

Cuando hablamos de un libro solemos relacionarlo con mundos nuevos que nos presentan, otras ideas o puntos de vista, algo que se gesta en uno, donde el libro solo ha sido el umbral.

No se si a todos les pasa, pero yo aún tengo recuerdos de mi infancia donde aún no sabía leer, cuando simulaba saber escribir. Recuerdo tener un texto frente a mí y no saber interpretarlo. Mis ansias de leer me fijaron esos recuerdos. Quizás por eso relaciono el leer como una habilidad humana casi mágica, imaginando que aquellas personas con habilidades para aprender varios idiomas sin problemas pueden sentirse magos del lenguaje.

Hoy, la vida me encuentra siendo madre de pequeños que se escapan hacia aquellos espacios virtuales. A mí me queda aprender a aceptar con más naturalidad que son los recursos de la época que les toca vivir. Pero no me he rendido en naturalizarles también el acceso a libros de todo tipo, viendo con placer el modo en que los tratan y valoran, que buscan en ellos las excusas para acostarse un poquito más tarde por algún cuento que quieren que les leamos o que se pongan contentos al recibirlos como regalo.

Soy una aprendiz de la vida, mujer, madre, emprendedora, profesional… pero esto no va de mí, claro, nunca va de uno de manera estática, sino de lo que vamos aprendiendo y aportando en esta simbiosis que es la vida. Hoy tengo ésta bonita oportunidad de aportar una humilde semilla a modo de apoyo a un movimiento que pone alma, corazón y coraje en apoyo a la vida, el regalo más grande que hemos recibido. Que mi aporte sea un libro y que sea un libro para niños, me llena de orgullo y responsabilidad. La responsabilidad responde a qué mundos podemos abrirles a nuestros hijos mediante la lectura.

El proyecto de Pedro es un relato que nos lleva a la vivencia de su joven protagonista, quien quita el entusiasmo sobre un proyecto de ciencias sobre el que no se siente capaz de abordar ¿No le gusta? ¿No tiene imaginación? ¿Le aburre? Estas y otras incógnitas llevarán a Pedro a adentrarse un poco más dentro de sí y descubrir de qué puede ser capaz.

Esperando que llegue a aquellas pequeñas manos y sea leído por esas miradas nuevas de quienes están conociendo el mundo que se les abre frente a ellos: los niños.

Confiando que sea el primero de muchos mas “Cuentos para Sanar MAI”, los abrazo y agradezco esta oportunidad.