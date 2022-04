Cuca Gamarra: «Putin es un problema, pero la causa de nuestra crisis tiene un nombre y un apellido: Pedro Sánchez»

- Publicidad-

La segunda jornada del XX Congreso Nacional del PP, que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla bajo el lema «Lo haremos bien», y en la que será elegido presidente, Alberto Núñez Feijoo, ha arrancado con un homenaje a las víctimas del terrorismo que ha contado con la presencia de Borja Giménez, hijo de Manuel Giménez Abad presidente del Partido Popular de Aragón asesinado por la banda terrorista ETA en 2001.

300 asesinatos sin resolver

Giménez ha exigido Justicia «para los 300 asesinatos sin resolver en nuestro país. No es aceptable que se otorguen beneficios penitenciarios a condenados por terrorismo que no están dispuestos a colaborar con la Justicia. Nos obliga a garantizar que se respete la memoria de las víctimas. Es una infamia que terroristas no arrepentidos sean homenajeados en las calles del País Vasco y Navarra. Nos obliga a mantener viva su memoria. Su recuerdo sirve para deslegitimar social, moral y políticamente a la violencia. Nos obliga a garantizar una relato justo que no de lugar a las equidistancias, que distinga de forma clara entre víctimas y verdugos. Que sirva para combatir el empeño de la izquierda abertzale de blanquear su siniestro pasado. Nos obliga a aislar políticamente a aquellos que no condenan la violencia para lograr sus objetivos políticos. No es tolerable que los herederos de ETA, quienes no renuncian a un pasado escrito en sangre hayan sido convertidos en interlocutores privilegiados del Gobierno».

A continuación, han intervenido los tres portavoces parlamentarios. En primer lugar ha tomado la palabra Dolors Monserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, quien ha destacado que «la verdadera gran batalla hoy es defender el liberalismo frente a los euroescepticismos, populismos y nacionalismos. Si perdemos esa batalla, sería volver a la oscuridad”.

Europa se encuentra, ha dicho, «en medio de una encrucijada». Primero fue la pandemia por el COVID-19 con sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales. Y ahora la invasión de Ucrania «por un tirano como Putin donde nuestros vecinos y amigos ucranianos sufren hoy lo peor de la condición humana, la violencia y todas sus ramificaciones de muerte, dolor, éxodo y miedo. Putin no sólo ha atacado a Ucrania, ha atacado a Europa. Putin es una amenaza al orden liberal mundial».

Putin y las injerencias al servicio del separatismo catalán

Monserrat ha señalado que «Putin ha encontrado aliados en los extremos y los separatismos para socavar los pilares de nuestra democracia desde dentro de Europa. Los españoles lo sabemos bien. El intento de desestabilizar nuestra sociedad con fake news e injerencias al servicio del separatismo catalán está acreditado»

Por esta razón, desde el PP español en el Parlamento Europeo «hemos trabajado para que la Comisión Europea investigue todas las injerencias de Putin en Europa y también las de Cataluña», ha añadido.

Maroto insiste en la bajada de impuestos

Seguidamente ha sido el turno de Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado. Ha dicho: «Tenemos una ministra de Justicia que tiene un problema serio con la Justicia y tenemos un Grupo Parlamentario en el Senado cargado de argumentos para seguir pidiendo la bajada de impuestos, hoy más que nunca”.

Gamarra responsabiliza de la crisis a Sánchez y el PSOE

Por su parte, Cuca Gamarra, portavoz en el Congreso y próxima Secretaria General del PP ha apuntado que «los españoles necesitamos menos excusas y más soluciones. Putin es un problema, pero la causa de nuestra crisis es anterior tiene un nombre y un apellido: Pedro Sánchez, y con un responsable: el PSOE y el peor Gobierno de la democracia”.

Lisa Yasko, diputada del Parlamento de Ucrania

Homenaje a Ucrania

Tras la intervención de Gamarra se ha rendido un homenaje a las víctimas de la invasión rusa en Ucrania que ha contado con la participación de la diputada del Parlamento de Ucrania, Lisa Yasko.

“Os pido que despertéis con una posición proactiva porque estamos luchando no solo por Ucrania, sino también por España y por Europa. Actuad con el liderazgo que tiene vuestro partido”, ha comentado.

Posteriormente se ha procedido al cierre de urnas y a las 12:00 del mediodía está prevista la lectura de resultados y proclamación del nuevo presidente de los populares.